De waterkoker ontkalken: zo krijg je ‘m weer proper!

Kalkaanslag, het is op z’n minst gezegd vervelend. Zeker als het de waterkoker teistert. Gelukkig kun je het makkelijk verhelpen, zonder chemische troep. Er zijn 2 simpele trucjes waarmee je waterkoker ontkalken kinderspel wordt!

Want de waterkoker, die draait natuurlijk op volle toeren met dit gure weer! Maar wat is het onprettig als je drijvende kalkschilfers aantreft in je waterkoker.

1. Waterkoker ontkalken met citroen

De voordelen van een citroen zijn al lang niet meer op één hand te tellen, maar ook de ontkalking van je waterkoker vaart er wel bij!

Doe het sap van 2-3 grote citroenen in je waterkoker.

Vul aan met water.

Breng het water aan de kook en laat vervolgens minstens een halfuurtje afkoelen.

Giet het gekookte water weg.

Veeg met een natte microvezeldoek de overbleven kalkresten weg.

Spoel grondig na zodat er geen wrange citroensmaak overblijft.

Blijven er toch nog wat hardnekkige vlekken over? Herhaal dan de stappen hierboven of probeer de methode met azijn eens.

2. Ontkalken met azijn

Azijn is een wondermiddel in huis, en jawel, ook hardnekkige kalkaanslag verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer je azijn gebruikt.

Vul de waterkoker voor ongeveer 1/4 met azijn. Leng aan met water.

Breng het geheel aan de kook en laat minstens een halfuurtje afkoelen.

Giet het water weg.

Veeg met een natte microvezeldoek de overbleven kalkresten weg.

Spoel ook hier grondig na.

Bij dagelijks gebruik van de waterkoker is het aan te raden om ‘m toch om de drie maanden te ontkalken. Hoe vaker het het doet, hoe minder hardnekkig de vlekkens zullen zijn.

Nog meer schoonmaaktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!