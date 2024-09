Als de rook is verdwenen: zo verwijder je rookgeur uit je huis

De geur van (sigaretten)rook kan erg hardnekkig zijn, zeker als hij in huis blijft hangen en in de meubels en het textiel trekt. Het lijkt misschien alsof je de lucht nooit meer zuiver krijgt, maar gelukkig kunnen deze tips helpen om de rookgeur te verwijderen.

Rookgeur in huis verwijderen

1. Alle ramen en deuren open

Ventileren is de eerste stap als je de rookgeur uit je huis wilt krijgen. Hierbij is het belangrijk om een soort tocht te creëren door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten. Is het droog buiten, maak dan van de gelegenheid gebruik om het textiel zoals bijvoorbeeld je gordijnen en eventueel tapijten buiten te luchten. Gaat het om een hardnekkige rookgeur die zelfs tot in je meubels is getrokken, dan zet je die ook best even buiten. Hou wel rekening met het weer, je wilt namelijk niet dat je hele inboedel nat wordt tijdens een onverwachte bui.

2. Geur verwijderen

Er zijn een aantal dingen die geur, ook die van sigarettenrook, kunnen neutraliseren. Het eerste en meest belangrijke is azijn. Niet meteen de meest frisse geur, kun je denken, maar azijn staat erom bekend andere geuren snel te kunnen absorberen. Je hoeft geen schrik te hebben voor de typische azijngeur, die verdwijnt erg snel.

Zet een paar kommetjes met azijn strategisch neer in de ruimtes waar de rookgeur hangt. Is de geur hardnekkig, overweeg dan om azijn te sprayen op enkele handdoeken en deze verspreid op te hangen. De azijn neemt de rookgeur op.

Ook koffie heeft de eigenschap om geurtjes te neutraliseren. Zet een bakje met koffiebonen op een theelichtje en doe het kaarsje aan. Het verwarmen helpt het verspreiden van een subtiele koffiegeur en het neutraliseren van de rookgeur.

3. Tijd voor de grote schoonmaak

Je kunt natuurlijk de geur zo goed mogelijk proberen te neutraliseren, maar uiteindelijk zal er ook gepoetst moeten worden. Zeker geuren die in meubels getrokken zijn, krijg je er maar moeilijk uit. Tijd voor de grote schoonmaak! Elk stukje van het huis waar een vervelende rookgeur hangt moet gepoetst worden. Maak een sopje van water en zeep en voeg hier een scheutje azijn aan toe, om te poetsen én de geur te neutraliseren.

Ga je aan de slag met de stofzuiger, zuig dan eerst een beetje lekker ruikend waspoeder op. Zo verspreid je tijdens het stofzuigen een subtiele geur door heel het huis.

Gordijnen, dekentjes en kussenhoezen mogen vaak gewoon in de wasmachine. Toch controleer je best steeds het waslabel. Je wilt immers niet dat je textiel gekrompen uit de machine komt!

Tapijten en vloerkleden mogen doorgaans niet zomaar in de wasmachine. Hiervoor gebruik je best een speciale tapijtreiniger of stoomreiniger met een specifiek opzetstuk. Ook de rest van je huis kun je gerust met de stoomreiniger aanpakken.

4. Je favoriete geur in huis

Is de rooklucht verdwenen, dan is het tijd om je favoriete geur in huis te verspreiden. Dat kan met geurstokjes of een –kaars, maar ook een roomspray laat een heerlijk parfum achter.

