Een vervelende kriebeltrui? Zo wordt ie zo zacht als dons!

Als het buiten fris is, dan is een warme, zachte trui jouw trouwe gezel. Tenminste: als ie niet kriebelt… Met deze tips verhelp je het kriebelen van jouw kriebeltrui.

Liever een warme trui zónder dat vervelende prikkende gevoel? Wij weten wat te doen!

Vaarwel kriebeltrui: handige tips!

1. Scheutje azijn

Deze is er eentje uit grootmoeders trukendoos. Voeg een scheutje natuurazijn toe aan je wolwas. Die harde en prikkelende pluisjes worden namelijk een stuk zachter door azijn.

Extra tip: gooi je wollen trui binnenstebuiten in de was om wrijving tijdens het wassen te verminderen.

2. Conditioner

Conditioner maakt niet enkel je haar zijdezacht, ook je wollen trui wordt zo zacht als dons.

Vul een kom of emmer met koud water en dompel je kriebeltrui hierin onder.

Knijp voorzichtig het koude water er zoveel mogelijk uit.

Dep er een beetje extra conditioner op.

op. Laat dit een halfuur intrekken en kneed het haarproduct er zachtjes uit.

Leg je trui op het droogrek en laat drogen.

3. De vriezer in

Een diepvriezer is voor allerhande kledingstukken een geschenk uit de hemel. Zo ontdoet hij je jeansjasje van een muffe geur of maakt hij je sjaal weer superzacht. Maar ook voor je wollen trui verricht het wonderen!

Maak je kriebeltrui een beetje nat en leg hem een nachtje in de vriezer. Door de koude trekken de vezels samen , waardoor je trui minder gaat kriebelen.

, waardoor je trui minder gaat kriebelen. Eens de ochtend aanbreekt, kun je het kledingstuk weer laten ontdooien , maar doe dit heel rustig, omdat je anders de vezels breekt.

, maar doe dit heel rustig, omdat je anders de vezels breekt. Het resultaat: een zachte trui die als een tweede huid aanvoelt.

4. Kriebeltrui aan het lijntje houden

Dergelijke kleding hang je bij voorkeur aan de waslijn. Hem neerleggen is zelfs nog beter, omdat hij anders misschien z’n vorm verliest. Waarom een droogmachine geen goed idee is? Wol is namelijk helemaal niet voor de droger gemaakt. Sterker nog: de droger is dé plek waar die kriebelende pluisjes ontstaan. Beter vermijden, dus!

Ken jij soms nog een slimmigheidje om de jeuk te voorkomen?

Nog meer handige tips voor je trui:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!