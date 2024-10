Als je aan Wallonië denkt, zie je meteen piepkleine charmante dorpjes en een prachtige natuur voor je. Geen beter decor om uren in te kuieren. Wij verzamelden de mooiste wandelingen in Wallonië, speciaal voor jou!

1. Charme troef in Belvaux

Als je houdt van charmante huisjes en de typische kalkgrasvelden vol zeldzame bloemen, dan moet je in Belvaux zijn. De tocht begint aan de Saint-Laurentkapel en neemt je meteen mee langs een traditionele broodoven. Daarna zet je je weg verder langs de iconische rivier de Lesse.

Een pittoresk bospad brengt je naar een magische plek met stroomversnellingen, waar de Lesse wild kabbelt tussen de rotsen. Langs het charmante beekje de Faule kom je uit aan het dierenpark van Han-Sur-Lesse. Zeker een bezoekje waard. De laatste meters daal je via een kronkelend pad af naar de beek, om in de omgekeerde richting weer terug te keren naar het dorp.

WANDELINFO

Lengte: 5,7 km

Vertrek: Rue du Hambeau 10, Belvaux

Duur: 1.30 uur

Meer info: www.visitwallonia.be

2. Van abdij tot woud in Villers-la-Ville

Echte rustzoekers kunnen hun hart ophalen tijdens een wandeling doorheen de ruïnes van de Abdij van Villers-la-Ville. Het was een van de grootste abdijen van de christelijke wereld, tot ze in 1789 werd verwoest tijdens de Franse Revolutie.

Eens je het domein hebt verlaten, duik je in het prachtige woud. Je passeert valleien en vijvers waar narcissen en korenbloemen bloeien tot in de vredige dorpen La Roche en Tangissart. Na een steile afdeling kom je in een kleine vallei, waar je de beek – de mangrove van de bevers – volgt. De apotheose: hoogstammige bomen, weilanden en een prachtig erfgoed.



WANDELINFO

Lengte: 9,5 km

Vertrek: Toeristische Dienst van Villers-la-Ville, Rue de l’Abbaye 53, Villers-la-Ville

Duur: 3.15 uur

Meer info: www.visitwallonia.be

3. Mysterie en verbeelding in Ellezelles

Breng de verbeelding uit je kindertijd tot leven op het Pad van het Vreemde. Van zodra je vertrekt, ontmoet je kleine monsters die geïnspireerd zijn door de folklore van Ellezelles. De verstrengelde wilgen en afgelegen kapellen hullen het landschap in een waas van mysterie. Maar wees gewaarschuwd, want tijdens de tocht word je geconfronteerd met oud bijgeloof rond heksen en de heksensabbat, duivels, groene bokken en… weerwolven!



WANDELINFO

Lengte: 5,4 km

Vertrek: Landhuis Pays des Collines, Ruelle des Ecoles 1, Ellezelles

Duur: 1.30 uur

Meer info: www.visitwallonia.be

4. In het hart van de veldslag in Waterloo

Victor Hugo beschreef het landschap rondom de Leeuw van Waterloo als droefgeestig. En als je weet dat het op 18 juni 1815 werd vertrappeld door tienduizenden paarden van de cavalerie én werd omgewoeld door het vuur van vijfhonderd kanonnen, kan je hem geen ongelijk geven.

De velden brengen je tot aan de rand van het bos, waar je botst op de Ferme du Chantelet, de boerderij dat als hoofdkwartier diende voor commandant Ney van de Franse cavalerie. Als je je weg verderzet, kom je uit op het hoofdkwartier van Napoleon, in de Ferme Du Caillou. Eindigen doe je op Ferme de Hougoumont, een hoeve dat het strijdtoneel vormde voor bloedige gevechten.



WANDELINFO

Lengte: 14 km

Vertrek: het kruispunt van de Chaussée de Charleroi en de Route du Lion, Waterloo

Duur: 4.15 uur

Meer info: www.visitwallonia.be

5. Rond het kasteel van Modave

Je wandeling kan niet beter beginnen: het Kasteel van Modave heeft een onvergetelijk panorama over de Condroz. Uitgekeken? Doorkruis dan het bos dat je naar Petit-Modave brengt, een dorp dat helemaal verdwenen is door de waterputten die koning Leopold II liet zetten.

Zet je weg verder langs het natuurreservaat via een kronkelend weggetje langs elzenbomen. Op de top passeer je een grote boerderij, te midden van de akkers. Het hoogtepunt? Aan de voet van de afdaling wacht Val Tibiémont op jou, waar je het gevoel krijgt dat de tijd is blijven stilstaan.



WANDELINFO

Lengte: 8 km

Vertrek: Kasteel van Modave, Rue du Parc 4, Modave

Duur: 2 uur

Meer info: www.visitwallonia.be

6. Feeërieke wandeling in Croix-Rouge

Een van de meest betoverende wandelingen in Wallonië vind je in Croix-Rouge! Volg de RAVeL om in het grote woud van de Gaume te dringen, om in een bos met hoogstammige bomen terecht te komen. Neem de weg die door de verloren vallei kronkelt, waar je de Feeënspelonk (le Trou des Fées) vindt. De legendarische plek waar fee Oriande het zwaard Flamberge en het Ros Beiaard overhandigd zou hebben aan tovenaar Malegijs.



WANDELINFO

Lengte: 7 km

Vertrek: parking van Croix-Rouge – Montauban

Duur: 2.00 uur

Meer info: www.visitwallonia.be

7. Terug naar de Belle Epoque in Waulsort

Stille genieters, smeer de benen maar in. De tocht begint met een oversteek van de Maas met overzetboot. Eens je voet aan wal zet aan de andere oever, zet het park je aan tot sereniteit. Maar als je een vesting ‘bestormt’ die vergeten werd door de geschiedenis, zal je de rest snel vergeten zijn. Het steile pad naar boven zal je even doen puffen en zweten, maar eens je boven bent, wordt de inspanning beloont met prachtige panorama’s. Terugkeren doe je langs de weiden op de oevers van de Maas.

WANDELINFO

Lengte: 8 km

Vertrek: kerk van Waulsort

Duur: 3 uur

Meer info: www.visitwallonia.be

8. Kronkelende paden in Jalhay-Sart

Als je houdt van kronkelende wandelpaden, ben je in Jalhay-Sart aan het juiste adres. De vele bochtjes langs de rivier doen je haast duizelen. Om dan nog maar te zwijgen over de vondelpaden en de houten bruggen die je meenemen langs kleine watervallen. Maar wees gerust: de leuningen en keien onderweg zijn gepatineerd door de vele wandelaars die je voorgingen. Aan de Pont du Centenaire neem je ‘la Vecquée’, een oude weg doorheen het veenlandschap. Aankomen doe je in Solwaster, een Ardens dorpje tussen venen en bossen.



WANDELINFO

Lengte: 11,4 km

Vertrek: Parking ‘Au Pont de Belleheid’, Roquez 49, Jalhay-Sart

Duur: 3.45 uur

Meer info: www.visitwallonia.be

9. Het ene kunstwerk na het andere in Gesves

Hou je van kunst? Haast je dan naar Gesves! De ‘Sentiers d’art’ neemt je mee langs weggetjes tussen de velden, een oude steengroeve en de idyllische vallei van de Samson. Tijdens de tocht passeer je het ene kunstwerk na het andere, die een voor een naadloos overgaan in de natuur, zoals vreemde boomstammen en de kathedraal van licht. Een ongewone wandeling voor ongewone wandelaars.



WANDELINFO

Lengte: 12,8 km

Vertrek: Toeristische dienst van Gesves, Chaussée de Gramptinne 110, Gesves

Duur: 3.30 uur

Meer info: www.sentiersdart.be

10. Stevig stappen langs industrieel erfgoed in Charleroi

Wie van een wandeluitdaging houdt, kan z’n hart ophalen met ‘la Boucle Noir’. De tocht van meer dan twintig kilometer neemt je mee langs oude terhills en industrieel erfgoed in Charleroi. Het is trouwens een aftakking van het mijnwerkerspad GR412. Sportief, ongewoon maar onvergetelijk!



WANDELINFO

Lengte: 22 km

Vertrek: Station Charleroi-Sud, Charleroi

Duur: 6.00 uur

Meer info: www.cm-tourisme.be

Er valt nog zoveel meer te doen in Wallonië:

