DIY: elegant bloemstuk voor op een feestelijke tafel

Een mooi bloemstuk mag zeker niet ontbreken op een feestelijke tafel. Bloemenexpert Gudrun toont je in deze video stap voor stap hoe je zelf aan de slag gaat. Het resultaat is prachtig!

Feestelijk bloemstuk voor op je tafel

Gudrun maakt een langwerpig bloemstuk dat niet te breed of te hoog is, wat ideaal is voor op een feesttafel. Ze speelt met verschillende soorten groen (kijk zeker eens wat je in de tuin hebt staan) en werkt af met toefjes kleur. Welke soorten groen en kleuren je kiest, is volledig afhankelijk van jouw smaak. Gudrun toont je alvast een voorbeeld met deze planten en bloemen:

Klimop

Physocarpus

Eucalyptus

Ilex

Talinium

Rozen

Mos

Gedroogde paddenstoelen

Verder heb je nodig:

langwerpige dennenappels

een langwerpig blok hout

(bio)steekschuim – oasis

plastic folie

een scherp aardappelmesje

lijmpistool

Bloemstuk op tafel: zo begin je eraan

Lijm de dennenappels rechtopstaand vast met het lijmpistool aan het blokje hout.

de dennenappels rechtopstaand vast met het lijmpistool aan het blokje hout. Bedek de bodem eerst met de plastic folie en leg nadien het steekschuim erop.

de bodem eerst met de plastic folie en leg nadien het steekschuim erop. Maak een basis van groen en bedek het steekschuim in de lengte voor zo’n 90 procent.

een basis van groen en bedek het steekschuim in de lengte voor zo’n 90 procent. Werk af met de ilex, rozen, paddenstoelen en bedek de laatste openingen met mos.

Bekijk de video voor de uitgebreide omschrijving en extra tips:

GEEF EENS EEN BLOEMSCHIKBOX CADEAU

Op zoek naar een fijne tip voor een creatieveling? Dan is een bloemschikbox misschien wel een goed idee. Gudrun Cottenier van bloemenschool De Groene Verbeelding stelt er zo elke maand eentje samen met de mooiste bloemen van dat moment.

Al het materiaal dat je nodig hebt voor een eigen unieke creatie vind je erin terug: van het kleinste krammetje tot kraakverse bloemen en ander groen. Mét een handige stap-voor-stapbeschrijving en een videotutorial die je een paar dagen voor de ontvangst van je box via mail ontvangt.

Je hoeft de box enkel uit te pakken, je groene vingers boven te halen en het bloemschikken kan beginnen! Alle info vind je hier.

Met dank aan Bloemschool De Groene Verbeelding voor de mooie locatie.

Camera en montage: Hans De Groef

