Een kerstkrans ophangen aan je (voor)deur: zo begin je eraan

Heb jij dit jaar een unieke kerstkrans gemaakt? Uitpakken ermee! Dankzij deze tips siert jouw knappe kerstkrans élke deur, en dat zónder een kras of gaatje achter te laten, of zonder dat ie tegen de vlakte vliegt. Je kerstkrans ophangen doe je zo!

“Eigen stoef stinkt” wordt wel eens gezegd – maar dat trekken we ons even niet aan, want met zo’n unieke, zelfgemaakte kerstkrans moet je uitpakken! ’t Is zo kerstig, zo gezellig, maar… ook zo onhandig om op te hangen. Vind jij het ook een heel karwei om je kerstkrans op te hangen? Wel, met deze tips wordt het kinderspel.

Kerstkrans ophangen

Ga je graag aan de slag met de hamer en spijker? Hou je vooral niet in – maar wil je je mooie houten of pvc deur niet beschadigen? Of heb je een glazen of metalen deur? Dan zijn er gelukkig nog deze ‘deurvriendelijke’ alternatieven:

Maar voor we beginnen: voor je een ophangsysteem kiest, is het belangrijk om even na te gaan hoeveel je kerstkrans precies weegt. Niet elke haak, zuignap of plaksel is geschikt voor het gewicht van je krans.

1. Aan de haak geslagen

Superhandig, zo’n zelfklevende haak, en helemaal niet moeilijk om aan te brengen! Maak de oppervlakte van je deur stof- en vetvrij met een doekje en wat alcohol of glasreiniger. Op die manier gaat het haakje zich beter hechten aan de deur. Even het haakje bevestigen aan de hand van de instructies op de verpakking, en klaar! En na het feestgedruis kun je het makkelijk verwijderen, zonder sporen na te laten.

2. Handig, zo’n kerstkranshanger!

Haak hem over de deur, hang de krans eraan en klaar: met zo’n kerstkranshanger speel je het zo klaar! Ga voor een neutrale kleur, zodat de hanger niet met de aandacht aan de haal gaat. Of geef het geheel een extra leuke toets door een kleurrijk lint – in een kleur die ook in je kerstkrans voorkomt – rond de hanger te wikkelen. Om zeker te zijn dat je je deur niet beschadigt, kun je een lapje stof op de binnenkant van de haak aanbrengen.

3. Gebruik een magneethaak

Ideaal voor metalen deuren, zo’n magneethaak. Maar ook voor glazen oppervlakken zoals een glazen deur of raam komt ie van pas. Bij een stalen deur heb je met één magneethaak voldoende, bij een glazen deur of raam heb je twee magneethaken nodig, een aan elke zijde. Hang je kerstkrans op of maak zelf een haakje met een stuk lint.

4. Met een lint en zuignap (of gewichtje)

Als je kerstkrans licht van gewicht is, kun je hem ophangen met een zuignap met een haakje. Breng de zuignap aan op de binnenkant van je deur. Wikkel wat versierlint rond je kerstkrans en knoop vast aan de zuignap.

Is je kerstkrans wat zwaarder? Dan kun je het lint ook vastknopen aan een gewichtje dat langs de binnenkant van de deur hangt.

5. Klop, klop…

Of roei met de riemen die je hebt, en hang je kerstkrans met wat touw op aan de deurklopper of -greep.

