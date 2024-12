Kersttafel dekken: 3 snelle ideetjes om mee uit te pakken

Het eten mag dan wel lekker zijn, het is de tafel die uitnodigt! Want een echt geslaagd diner verorber je niet op een plastic tafelkleedje, toch? Gelukkig is een gezellige kersttafel duur noch overdadig. Kijk maar naar deze drie leuke ideetjes!

De kersttafel dekken met deze ideetjes

Je hoeft heus niet àlles uit de kast te halen voor een prachtig gedekte feesttafel. Dat weet Gudrun Cottenier als geen ander. Naast bloemenexpert is ze namelijk ook fervent tafeldekker.

Gudrun: “Ik kan immens genieten van een mooi gedekte tafel. Voor mij is het een echte hobby. De uitdaging? Aan de slag gaan met spulletjes uit de natuur én de kringloopwinkel. Het liefst gebruik ik linnen tafelkleden en servetten. Verder mix en match ik graag verschillende serviezen en glazen. Probeer het thuis zeker ook eens, je zult verrast zijn!”

Bekijk de DIY-video hier:



De kersttafel dekken: 3x hé da’s tof!

1. Een kleine krans met naamkaartje

Het eerste ideetje om de kersttafel op te leuken is een mooie kerstkrans maken met wat losse takken:

Neem een buigbare tak van bijvoorbeeld een wilg en maak er een kransje mee

Bind alles goed vast met wat touw of een subtiel draadje

Kies een mooi lint uit en maak er een leuke knoop in

Maak er vervolgens nog een takje eucalyptus en ander leuk groen aan vast met een lijmpistool

Om het helemaal af te maken, kun je nu nog een naamkaartje aan knopen.

2. Een leuk kerststukje met kandelaar

Voor deze decoratieve kandelaar hebben we nodig:

Een grote bol uit piepschuim

Een lijmpistool

Verf (liefst in een spuitbus)

Leuke versiering: we hebben gekozen voor takjes spar en eucalyptus, kaneelstokken en elzenpropjes

Pookdraad (dikke draad)

Een kandelaar

Zo gaan we aan de slag:

Snij de onder- en bovenkant van de bol af, zodat de bol kan staan op tafel

Steek 2-3 stukken pookdraad in de kandelaar

Laat enkele lijmsliertjes vallen op de bol en laat drogen

Spuit die bol nu in een leuke kleur

Bevestig de kandelaar op de bol

Maak met het lijmpistool de versiering vast aan de basis van de kandelaar

3. Losse knoop

Wanneer je de kersttafel gaat dekken, zijn stoffen servetten altijd een goed idee. Zeker wanneer je ze op een leuke manier vouwt! Gudrun maakt hier een losse knoop, die de feesttafel direct aangekleed maakt.

Geef eens een bloembox cadeau!

Op zoek naar een fijne tip voor een creatieveling? Dan is een bloemschikbox misschien wel een goed idee. Gudrun Cottenier van bloemenschool De Groene Verbeelding stelt er zo elke maand eentje samen met de mooiste bloemen van dat moment.

Al het materiaal dat je nodig hebt voor een eigen unieke creatie vind je erin terug: van het kleinste krammetje tot kraakverse bloemen en ander groen. Mét een handige stap-voor-stapbeschrijving en een videotutorial die je een paar dagen voor de ontvangst van je box op haar website vindt.

Je hoeft de box enkel uit te pakken, je groene vingers boven te halen en het bloemschikken kan beginnen! Een bloemschikbox met alle nodige materialen, inclusief verzending kost 65 euro. Alle info vind je hier.

Met dank aan Bloemschool De Groene Verbeelding voor de mooie locatie.

Camera en montage: Hans De Groef

