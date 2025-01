Melkveeboer Robbe en Branko uit ‘Boer zkt Vrouw’ gaan trouwen!

Heuglijk Boer zkt Vrouw-nieuws: melkveeboer Robbe uit Zweden heeft zijn vriend Branko eerder deze week ten huwelijk gevraagd! En hoe kan het ook anders: hij ging op één knie tussen de koeien en in -10 graden Celsius.

Van Boer zkt Vrouw naar Boer huwt Man

“Ik denk dat Robbe de man van mijn leven kan zijn.” Het waren de profetische woorden van Branko in een van de allereerste afleveringen van het vorige seizoen van Boer zkt Vrouw.

Branko schreef een brief voor melkveeboer Robbe, die in Zweden woont, mocht na de speeddate een week op de boerderij verblijven en vertrok er nooit. Ondertussen vormen de twee anderhalf jaar een koppel.

Robbe en Branko werden dolverliefd tijdens de opnames van het zestiende seizoen van Boer zkt Vrouw. In maart 2024 verhuisde Branko met z’n hele hebben en houden naar Zweden, de man van zijn leven achterna. Gisteren toverde Robbe – vlak voor het koemelken – plots een ring uit de broekzak van zijn werkoverall. “Vill du gifta dig med mig?”, Zweeds voor: “Wil je met mij trouwen?”.

“Ik heb niet meteen ‘ja’ gezegd”, lacht een verliefde Branko. “Ik dacht eerst dat Robbe een grap met me uithaalde, omdat hij weet hoe graag ik wil trouwen.”

Het perfecte moment

Robbe: “Branko droomt van een huwelijk. Dat weet ik omdat hij me, sinds we samen zijn, elke dag smeekte wanneer ik hem dé vraag zou stellen (lacht). De ringen lagen hier al wel een tijdje, zonder medeweten van Branko. Woensdagavond was plots het perfecte moment daar. Vlak voor het melken van de koeien heb ik de ringen boven gehaald. Toen ik op één knie ging tussen de kalfjes, dacht Branko eerst dat ik een grap met hem uithaalde. Maar na een tiental seconden zei hij dan toch “Ja”. Gelukkig!”

Wanneer de trouwpartij zal plaatsvinden? “Sowieso ergens in 2026“, vertelt Branko. “En in een periode waarin we even weg kunnen van de boerderij. We trouwen sowieso in België en als het van mij afhangt, is dat met een groots trouwfeest. Voor Robbe mag het allemaal wat intiemer. Benieuwd wie van ons twee het meeste water bij de melk zal doen (lacht)!”

Momenteel kun je op VTM elke dinsdag- en donderdagavond naar het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw kijken. Daarin gaan Fauve, Eline, Tom, Yarne, Alberic en Ruben op zoek naar de liefde van hun leven.

