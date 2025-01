Een nieuw jaar betekent ook een nieuw televisieseizoen. Dit voorjaar zijn er heel wat nieuwe programma’s op de buis die wij sowieso willen zien. Wij maakten een lijstje van onze favorieten.

Nieuwe programma’s om dit voorjaar naar uit te kijken

1. De rugzak

© VRT1

In het nieuwe programma ‘De rugzak’ beklimmen acht bekende Vlamingen zonder klimervaring de iconische Kilimanjaro. Xavier Taveirne, Véronique De Kock, Stephanie Planckaert, Ender Scholtens, Soe Nsuki, Ben Segers, Mathias Vergels en Emma Bale wagen zich aan de mentale en fysieke beproeving richting de hoogste top van Afrika. Onderweg dragen ze een bijzondere rugzak mee met daarin – letterlijk en figuurlijk – hun levensverhaal. De klimmers komen zichzelf én elkaar tegen in hun tocht richting de top.

Vanaf donderdag 26 december op VRT 1 en VRT MAX.

2. De Expeditie: Namibië

© Play4

Na de ijzige koude van Groenland, wagen expeditieleden Frank Boeckx, Willem De Schryver, Janne Desmet, Tom Van Dyck, Linde Merckpoel, Nathalie Meskens, Omar Souidi en Flo Windey zich aan een bloedhete trektocht door de Namibwoestijn van Namibië. Een loodzware reis met temperaturen die oplopen tot 54°C, waarbij ze onderweg niet alleen hun eigen limieten, maar ook die van de groep tegen het lijf lopen.

Vanaf maandag 6 januari op Play 4 en nu al te zien op Streamz.

3. WinWin

© VRT1

De Radio 2- en VRT NWS-rubriek WinWin krijgt vanaf januari een dagelijks televisiemagazine, waarin je consumententips krijgt voorgeschoteld die het leven eenvoudiger en betaalbaarder maken. In de vorm van weetjes, handige tips, spannende onderzoeksjournalistiek en grappige extraatjes zoekt Xavier Taveirne samen met zijn team van bekende gezichten (waaronder Kristel Verbeke, Kamal Kharmach, Jacotte Brokken, Chris Sugira, Bert De Kock en Sarah Mouhamou) antwoord op grote en kleine consumentenproblemen.

Vanaf 6 januari elke weekdag op VRT 1 en VRT MAX.

4. Kunnen we overeenkomen?

© VRT 1

Van burenruzies over een bewakingscamera, overlast door een padelterrein of een gemeentelijk conflict over een glasbol: in het nieuwe programma Kunnen we overeenkomen? duiken presentatrice Britt Van Marsenille en plaatsvervangend vrederechter Dieter Vanoutrive in veelvoorkomende geschillen, en dat met een flinke portie openheid en empathie. Ze moedigen beide partijen aan om te praten vooraleer ze zich tot het vredegerecht wenden, iets wat in heel wat gevallen – zo merkt Dieter Vanoutrive – weinig of niet gebeurd. Toch is praten vaak beter dan procederen en is een oplossing soms dichterbij dan je denkt, zelfs in de meest vastgelopen geschillen.

Vanaf dinsdag 7 januari op VRT 1 en VRT MAX.

5. Boer zkt Vrouw

© VTM

Dit voorjaar speelt Dina Tersago weer voor cupido en gaat ze op zoek naar de ware voor zes boeren: Yarne (23), Tom (40), Fauve (31), Ruben (34), Eline (23) en Alberic (58). Nu maar hopen dat de zaadjes van de liefde even mooi bloeien als de rest van de oogst!

Vanaf 7 januari elke dinsdag en donderdag bij VTM en VTM GO.

6. De Tafel van Tine

© Play4

Dit voorjaar geeft Gert Verhulst zijn talkshowfakkel drie weken lang door aan Tine Embrechts, De Tafel van Gert wordt dan drie weken lang De Tafel van Tine. Tine Embrechts is al van bij het begin een vriendin aan huis bij het actualiteitsprogramma. De actrice en zangeres ken je van diverse programma’s als De Expeditie: Groenland, The Masked Singer, De Slimste Mens en het belangrijke Menopauzia. Ze is dan ook van veel werelden thuis, haar talent om zulke verschillende facetten op een uitzonderlijke manier te combineren maakt van haar de perfecte gastvrouw aan tafel.

Vanaf maandag 14 april bij Play4 en GoPlay.

7. Sergio Over De Grens

© VTM

In het nieuwe seizoen van Sergio Over De Grens trekt sterrenchef Sergio Herman samen met een resem bekende reisgenoten opnieuw naar culinair verrassende locaties. Mogen deze keer mee op smaakexpeditie: Matthias Schoenaerts, Jennifer Heylen, Wesley Sonck, Barbara Sarafian, Bockie De Repper, Karen Damen en Herman Brusselmans.

Van de wilde zeevruchten aan de ruige kusten van Ierland tot de verborgen wijngaarden van Portugal: culinaire hoogtepunten en grootse avonturen verzekerd.

Later dit voorjaar bij VTM en op VTM GO.

8. James & Co

© Play4

Voor zijn gloednieuwe show krijgt James Cooke volledige carte blanche. Twee dagen per week krijgt hij in zijn studio – voorzien van publiek en liveband – telkens drie bijzondere gasten over de vloer. Elke aflevering is anders: van open gesprekken tot entertainmentacts, allemaal afgestemd op de gasten van de avond. Het wordt geen klassieke talkshow, wel een show waarvoor 3 Engelse woorden zijn uitgevonden: Anything. Can. Happen.

Later dit voorjaar bij Play4 en op GoPlay.

9. Gelukkig gescheiden

© VRT1

In de gloednieuwe spelshow Gelukkig gescheiden nemen twee exen het tegen elkaar op met als doel een droomreis te winnen. Klein detail: de kinderen kozen de bestemming, want wie er ook wint, zij gaan sowieso mee op reis. Presentator van dienst is Steven Van Herreweghe, die ook alle mama’s, papa’s, plusouders en kinderen interviewde. Doorheen het programma vertellen ze hun verhaal en tonen ze dat na een breuk opnieuw gelukkig zijn en met elkaar overeenkomen allesbehalve evident, maar wel mogelijk is. Verwacht je aan een quiz boordevol humor, hoop en troost.

Later dit voorjaar bij VRT 1 en VRT MAX.

10. Kung Fu Helden

© VTM

In Kung Fu Helden ruilen Sabine Hagedoren, Arno Van Impe (Arno The Kid), Laurent Bailleul (Guga Baúl), Anke Buckinx, Jeroen Perceval, Nora Monsecour, Kevin Janssens en Astrid Coppens hun vertrouwde leven in voor elf dagen in een Zenboeddhistische monnikentempel in Zuid-Korea.

Volledig afgesloten van de buitenwereld leren ze mediteren, volgen ze fysieke trainingen en maken ze kennis met de technieken van de eeuwenoude vechtkunst Shaolin Kung Fu, een leer die niet alleen fysieke conditie en discipline vergt, maar ook mentale focus en doorzettingsvermogen. Elk met hun eigen persoonlijke drijfveer, kijken de BV’s hun angsten in de ogen en leren ze moeilijke emoties of herinneringen verwerken.

Later dit voorjaar bij VTM en VTM GO.

11. Zonder Sterren

© Play4

In dit nieuwe reisprogramma trekken Joris Hessels en Viktor Verhulst naar plekken dichtbij of ver weg die de meeste toeristen links laten liggen. Regio’s die stiefmoederlijk zonder sterren door het leven moeten. Geen wachtrijen voor foto’s of drukte om een plekje te bemachtigen, maar authentieke plekken waar gastvrijheid nog vanzelfsprekend is. Samen dompelen Joris en Viktor zich onder in de lokale cultuur en ontmoeten ze bewoners die fier zijn op hun streek.

Later dit voorjaar bij Play4 en GoPlay.

12. Wildlife

© VRT1

Dit voorjaar reist Dieter Coppens samen met acht jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid naar Thailand, waar ze als vrijwilliger aan de slag gaan in een reservaat waar wilde dieren in nood opgevangen worden. Ze verzorgen de dieren, vertellen hun persoonlijk verhaal, vinden steun bij elkaar en willen zo ook anderen inspireren om over hun problemen te praten. Want één op de vijf Vlaamse jongeren worstelt met z’n mentale gezondheid. En dat is veel te veel. ​

Later dit voorjaar bij VRT 1 en VRT MAX.

13. Lift You Up

© VTM

Kersvers presentatieduo Koen Wauters en Eva De Roo presenteren dit voorjaar de gloednieuwe VTM-show Lift You Up. Daarin gooien Metejoor, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck en Bart Peeters hun carrière in de strijd om een nieuwe carrière te lanceren. De vier Vlaamse topartiesten gaan elk op zoek naar een bijzonder zangtalent met wie het klikt, waarmee ze samen een volgende hit uitbrengen, het podium delen en op tournee zullen gaan. Al zijn het 100 fans die uiteindelijk beslissen wie de top bereikt en wie de ideale match vormt met Metejoor, Laura, Jasper en Bart.

Later dit voorjaar bij VTM en VTM GO.

14. Celebrity MasterChef Vlaanderen

© Play4

Wie o wie volgt Linde Merckpoel en Olga Leyers op als winnaar van Celebrity MasterChef Vlaanderen? Tien bekende amateurchefs bakken, braden, stomen en grillen de ziel uit hun lijf in het derde seizoen. Onder andere acteurs Koen De Bouw en Tinne Oltmans halen al zeker alles uit de kast voor de felbegeerde titel van Celebrity Masterchef 2024. Sterrenchef Peter Goossens vervoegt collega-juryleden Michaël Rewers (*Bistrot du Nord) en Inge Waeles (***Boury) en ook Jeroen Meus komt langs om te jureren.

Later dit voorjaar op Play4 en GoPlay.

15. Gloria mundi

© VRT1

Dit voorjaar maakt Gloria Monserez niet alleen dromen waar in een nieuw seizoen van De droomfabriek, ze ontdekt ook de wereld in Gloria mundi. Elke aflevering neemt een bekende gids die wortels heeft in Vlaanderen én in een land ver of minder ver weg haar mee op trot in hun thuisland.

Gloria dompelt zich samen met hen onder in de cultuur, krijgt een warm ontvangst bij de familie en tekent tussendoor een portret van haar reisgezel met migratieroots. In acht reisverhalen zien we hoe de gidsen constant navigeren tussen twee werelden en hoe ze hun zoektocht naar identiteit als een bron van hindernissen, maar ook als kracht ervaren.

Later dit voorjaar bij VRT 1 en VRT MAX.

16. Dancing With The Stars

© VTM

Dansliefhebbers opgelet, want de danswedstrijd der danswedstrijden is dit voorjaar terug op de buis. Van een sexy samba of pittige paso doble tot funky freestyle of een beladen moderne dans: bekende gezichten wagen zich samen met hun professionele danspartner aan de strafste choreografieën. Wie van hen verbaast heel Vlaanderen met passie, emotie en overgave?

Later dit voorjaar bij VTM en VTM GO.

17. Assisen

© Play4

Ook Assisen is dit voorjaar terug met een nieuw seizoen. Vijf rijkeluiskinderen van een elite-internaat worden beschuldigd van de moord op een medeleerling. Na een uit de hand gelopen feestje met veel drank en drugs wordt het levenloze lichaam van het slachtoffer aangetroffen. Opgehangen aan een klimrek, ogenschijnlijk een poging om de moord te camoufleren als zelfdoding.

Nog voor de zaak van start gaat, is er al veel ophef in de media en lijkt de publieke opinie haar oordeel al klaar te hebben. De uiteindelijke beslissing ligt bij de jury/de kijker: wie is schuldig en wie niet?

Later dit voorjaar bij Play4 en GoPlay.

18. Lockdown 2020

© VRT1

Dit voorjaar is het vijf jaar geleden dat het leven zoals we het kennen, plots veranderde. Op 18 maart 2020 werd in ons land de lockdown afgekondigd om de stijgende opmars van het COVID-19-virus af te vlakken. Het hele land ging op slot, de tijd werd stilgezet. Terwijl de meesten van ons gevangen zaten ‘in hun kot’, draaiden mensen uit de zorgsector héél veel overuren in een poging om onze gezondheid en vrijheid terug te winnen.

35 zorgverleners hielden gedurende deze turbulente periode een videodagboek bij, waarin ze voor, tijdens en na hun lange, vaak loodzware werkdagen konden vertellen wat ze doormaakten. Het resultaat is de documentaire Lockdown 2020, een uniek tijdsdocument dat de dagelijkse impact van een wereldwijde pandemie op onze moedige zorgverleners aan de vuurlijn toont.

Later dit voorjaar bij VRT 1 en VRT MAX.

19. Een Echte Job

© VTM

Verpleegkunde is een uitdagende job met een roeping, maar is het ook iets voor Ruth Beeckmans, Helmut Lotti, Zita Wauters, Manu Van Acker en Tine Embrechts? De 5 BV’s draaien intenstief mee op de verschillende afdelingen van het UZ Leuven in een nieuw seizoen van Een Echte Job. Daar ontdekken ze hoe bijzonder het is om met hart en ziel voor anderen te zorgen en leren ze ook de mens en het verhaal achter de patiënt kennen.

Later dit voorjaar bij VTM en VTM GO.

20. Viva La Feta

© Play4

Voor het derde seizoen van Viva La Feta ontvangen Jani en Otto-Jan opnieuw acht bekende gasten in hun prachtig vakantiehuis op het zonovergoten Griekse eiland Sifnos. Het recept blijft hetzelfde: Jani en Otto-Jan hebben geen idee wie hun gasten zullen zijn. Aan de hand van doordachte tips doen ze een gok wie er van de ferry zal stappen, wat in het verleden al voor gênante taferelen heeft gezorgd. Eens aangekomen in hun villa halen ze alles uit de kast – soms met de hulp van de immer sympathieke eilandbewoners – om hun gasten te verwennen als Griekse goden.

Later dit voorjaar bij Play4 en GoPlay.

21. Liefde voor Muziek

© VTM

Ook het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek komt dit voorjaar op de buis. Deze keer reizen Maksim, Hooverphonic, Luc Steeno, Kids With Buns, Barbara Dex, Guus Meeuwis en Frank Vander linden samen naar het zonnige Frankrijk om er eigenzinnige covers van elkaars bekende nummers te brengen. ‘Het is een nacht’ in de versie van Hooverphonic of Kids With Buns die ‘Ik Wil Dat Je Liegt’ transformeren, wij zijn alvast benieuwd hoe dat klinkt.

Later dit voorjaar bij VTM en VTM GO.

