Deze bekende Vlamingen beklimmen de Kilimanjaro in ‘De rugzak’

In het nieuwe programma ‘De rugzak’ beklimmen acht bekende Vlamingen zonder klimervaring de iconische Kilimanjaro. Benieuwd welke BV’s het avontuur van hun leven zullen beleven? VRT 1 loste vandaag de eerste twee namen.

De Kilimanjaro is de hoogste top van Afrika, een van de seven summits en het is de berg die acht bekende Vlamingen zonder enige klimervaring in het gloednieuwe programma ‘De rugzak’ zullen trotseren.

Doen al zeker mee met deze mentale en fysieke beproeving: Xavier Taveirne en Veronique De Kock. Zij zijn de eerste twee klimmers, welke andere BV’s zich wagen aan het avontuur komen we later deze week te weten.

Xavier, Véronique en de andere klimmers staan er niet alleen voor. Ze krijgen hulp en begeleiding van ervaren bergbeklimmer (en de eerste vrouw uit de Benelux die de seven summits beklom) Sofie Lenaerts en wildlifecameraman Pim Niesten. Sofie bereidt de groep zo goed mogelijk voor op alles wat bij een bergbeklimming komt kijken, terwijl Pim als natuurfotograaf en -kenner de klimmers klaarstoomt voor de bijzondere arena van de bergen en eventuele risico’s die kunnen opduiken.

Bijzondere rugzakken

De deelnemers dragen tijdens hun avontuur een bijzondere rugzak die letterlijk en figuurlijk hun levensverhaal omvat. De rugzakken staan symbool voor de denkbeeldige bagage die de BV’s met zich meedragen en bevatten kokers met levensbepalende items gevuld door hun vrienden, familie en collega’s van thuis. Gedurende de reis wordt de inhoud van de kokers onthuld.

Daarnaast zijn de rugzakken voorzien van slimme camerasystemen die de emoties van de klimmers doorheen de hele tocht van dichtbij registreren. De BV’s komen onderweg zichzelf, maar ook elkaar tegen. Wie bereikt de top, welke levenslessen nemen ze terug mee naar beneden en welke laten ze achter aan de top van de Kilimanjaro?

‘De rugzak’ is eind dit jaar te zien op VRT 1 en VRT MAX.

