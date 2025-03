Brunch in Brussel: 10 zalige adresjes voor ontbijt & lunch

Ga je een dagje shoppen of struinen in onze hoofdstad en ben je op zoek naar een plekje om te ontbijten of lunchen? Bij deze adresjes in Brussel smul je van een overheerlijke brunch!

Brunch in Brussel: dit zijn onze favoriete adresjes

1. Chicago Café

Een eerste niet te missen adresje voor een kleurrijke brunch in Brussel is het hippe Chicago Café. Je kiest er onder andere tussen pannenkoekjes, toast, een yoghurtbowl of een van hun brunch combos. Goed om te weten: er sieren ook verschillende kidsgerechten de menukaart.

Chicago Café, Vlaamsesteenweg 45, 1000 Brussel.



2. La Fabrique en Ville

Voor een mooie locatie én lekker eten moet je bij La Fabrique en Ville zijn. Gelegen in het wondermooie Egmontpark geniet je vanop hun terras in het groen van heerlijke ontbijtgerechten zoals pannenkoekjes, toast met avocado of een eitje, bananenbrood…

La Fabrique en Ville, Waterloolaan 44, 1000 Brussel.



3. Chalet Robinson

Bij brasserie Chalet Robinson – gelegen middenin het idyllische Ter Kamerenbos van Brussel – kun je op zaterdag en zondag terecht voor brunch à volonté. Achteraf kun je je eten laten zakken met een fikse wandeling door Ter Kamerenbos of een boottochtje op de vijver (bootjes en waterfietsen kun je gemakkelijk huren bij Chalet Robinson zelf). Een fijn weekenduitje om samen met je vrienden of familie te doen. Let op: reserveren voor de brunch is verplicht.

Chalet Robinson, Steigerweg 1, 1000 Brussel.



4. Bisou

Wie de Kastelijnwijk in Elsene goed kent, herinnert zich misschien het ijssalon Le Framboise Dorée nog. In dat pand huist tegenwoordig Bisou, dat het vakmanschap van huisbereid ijs nog alle eer aandoet. Op de kaart vind je verse ice cream sandwiches en verloren brood met ijs, klassieke toasts met eieren en smoothiebowls. Smakelijk!

Bisou, Baljuwstraat 35, 1050 Elsene.



5. BELvue museum

Een fijne plek in Brussel waar je kunt lunchen of gewoon iets kunt gaan drinken, is het restaurant van het BELvue museum – een museum over België en haar geschiedenis. Het is gelegen op een steenworp van Bozar en het Magritte Museum, en is dus de ideale pitstop tussen je museumbezoekjes door. Zoek bij mooi weer een plekje op de binnenkoer, want daar waan je je net in Parijs. Elke zondag geniet je er van een uitgebreide brunch boordevol lokale en seizoensgebonden ingrediënten.

BELvue musuem, Paleizenplein 7, 1000 Brussel.



6. Albert

Gezellig brunchen met een fantastisch uitzicht op Brussel? Dan moet je bij Albert zijn. De lunchplek vind je op de vijfde verdieping van de Koninklijke Bibliotheek. Op weekdagen kun je er lekker lunchen, in het weekend is het al brunch wat de klok slaat (lees: een all you can eat buffet). De perfecte plek voor kleine en grote brunchers.

Albert, Kunstberg 28, 1000 Brussel.



7. La Fabbrica

Fan van de Italiaanse keuken? In Tour & Taxis smul je bij brasserie La Fabbrica doorheen de week van een seizoensgebonden Italiaanse lunch. Op zondag kun je er terecht voor een Italiaans brunchbuffet, met kinderanimatie. In een mooie industriële setting, met groot terras buiten.

La Fabbrica, Havenlaan 86, 1000 Brussel.



8. Stoom

Net buiten Brussel, in Vilvoorde, vind je Stoom: een hippe koffiebar in een gerenoveerd jaren 70-pand. Je kunt er ontbijten en lunchen (denk aan american pancakes, toast of een croque), en op zondag is er een uitgebreid brunchbuffet. Het mooie interieur krijg je er zo bij!

Stoom, Bergstraat 5, 1800 Vilvoorde.



9. Cantine

Bij Cantine in Vilvoorde kun je maandelijks aanschuiven bij de ‘sunday brunch club’, ofte een all-in brunchbuffet. Verwacht je aan een resem huisbereide vegetarische gerechtjes, zoet én hartig, boordevol seizoensgebonden en organische ingrediënten. En dat allemaal in een schoon wit, industrieel interieur.

Cantine, Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde.



10. The Usual

Bij het nieuwe hotel The Usual in hartje Brussel kun je ook als niet-hotelgast terecht voor ontbijt of lunch. In hun hotelbar The U Bar – met zomerterras – smul je van seizoensgebonden, plantaardige en lokaal geproduceerde gerechten. Wat dacht je van een ambachtelijke (en glutenvrije!) bruschetta of focaccia van de Parijse bakker Chambelland (die ook een vestiging in Elsene heeft)? Ook takeaway is mogelijk.

The Usual, Adolphe Maxlaan 107, 1000 Brussel.



Liever op restaurant in Brussel?

Is een brunch niet zo jouw ding of ga je liever (uitgebreid) dineren in Brussel? In onderstaand artikel tippen we alvast onze favoriete restaurants in de hoofdstad!

Nog meer uitstapjes in Brussel:

