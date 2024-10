Restaurant in Brussel: 11 eetadresjes om uit te proberen

Brussel heeft tal van fijne eetadresjes, maar misschien weet je niet goed welk restaurant te kiezen? Onze favoriete plekjes om uit eten te gaan in de hoofdstad ontdek je hier!

Op restaurant in Brussel? Dit zijn onze favorieten!

1. Mission Masala

Na vestigingen in Antwerpen en Gent, kun je het populaire Mission Masala nu ook bezoeken in onze hoofdstad. Bestel een resem gerechtjes om te delen en dompel jezelf onder in de Indische keuken. Je kunt kiezen uit vlees en zeevruchten, of een volledig vegetarische combo.

Elsensesteenweg 280,1050 Elsene. missionmasala.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Tero

Bij Tero serveren ze uitsluitend ‘gezond, Belgisch en seizoensgebonden’ kost. Verwacht je dus aan gastronomische deelgerechtjes, waarin groenten de hoofdrol spelen. De groenten op je bord worden biologisch gekweekt in Ferme des Rabanisse te Rochefort.

St. Bernardusstraat 1, 1060 Sint-Gillis. tero.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. ‘t Kelderke

Op de Grote Markt van Brussel vind je het charmante restaurant ’t Kelderke. In de 17de eeuwse ‘kelder’ smul je van typisch Belgische gerechten als stoofvlees met frietjes, asperges à la flamande of zelfs stoemp met worst.

Grote Markt 15, 1000 Brussel. restaurant-het-kelderke.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. My Tannour

Met ondertussen al vijf restaurants in de hoofdstad is My Tannour ondertussen niet meer weg te denken uit Brussel. Je vindt ze vlakbij het Flageyplein, in Sint-Gillis, op de beroemde Wolf food market, in Merode en sinds kort ook in de universiteitswijk van Elsene. Je smult er van Midden-Oosterse streetfood: platte broden, gebakken op Syrische wijze in zogenaamde tannours, opgevuld met kip, rund- of lamsvlees, falafel, gegrilde halloumi of auberginekaviaar met gegrilde groenten.

Meerdere locaties. mytannour.com.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. Great Market

Een overheerlijke pizza of enkele mezze-gerechtjes delen met je vrienden of familie? Dat doe je bij Great Market, een food market in het Brusselse, gespecialiseerd in de Mediterrane keuken. Snuister achteraf even rond in het winkeltje en bij de traiteur en bakkerij.

Leuvensesteenweg 650, 1030 Brussel. greatmarket.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

6. In de Patattezak – Pee Klak

De allerlekkerste spaghetti van Brussel (en omstreken) eet je bij het karaktervolle In de Patattenzak bij Pee Klak. De keuken is klein, dus je kiest er tussen slechts vier sauzen: bolognaise, kaas-hesp, veggie of zeevruchten. Let op: ’s avonds reserveer je best als je een plekje wilt bemachtigen!

Oude Mechelsestraat 48, 1853 Strombeek-Bever. indepatattezak.com.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

7. De Kuiper

Net buiten Brussel, in Vilvoorde, vind je restaurant De Kuiper. Vleeseters halen hun hartje op in dit charmante restaurant, dat al bestaat sinds 1859. Alleen maar smaak- en kwaliteitsvolle vleesgerechten hier: denk aan steak, rundsfilet of varkenskotelet.

Vissersstraat 51, 1800 Vilvoorde. restodekuiper.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

8. Old Boy

Fans van de Aziatische keuken moeten zeker eens een bezoekje brengen aan Old Boy in Elsene. Je smult er van een vast 6-gangenmenu (keuze uit vlees of vis/veggie) met onder andere bao, gyoza en curry- of noodlegerechten. Door Gault & Millau bekroond tot beste Aziatische restaurant van 2023!

Old Boy sluit tijdelijk de deuren voor een grote renovatie, vanaf maart 2025 kun je er weer de voetjes onder tafel schuiven.

Tenbosstraat 110, 1050 Elsene. oldboyrestaurant.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

9. Smala

Bij Smala in Sint-Gillis staan lokale ingrediënten centraal. De gerechten zitten boordevol verse groenten, zelf geteeld op hun Smala Farming-veld. Je kiest uit een seizoensgebonden 3- of 4-gangenmenu, ook à la carte is mogelijk. ’s Zomers is het gezellig vertoeven op het terras op de binnenkoer.

Waterloosesteenweg 32, 1060 Sint-Gillis. smala.brussels.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

10. Kamoun

Labneh, baba ganoush of artisjok op Midden-Oosterse wijze: bij Kamoun combineer je verschillende Libanese deelgerechtjes. Starten doe je met een huisgemaakte cocktail of glaasje natuurwijn. En als het eens iets helemaal anders mag zijn: in het weekend kun je hier terecht voor een Libanees geïnspireerde brunch.

Giststraat 29, 1050 Elsene. kamoun.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

11. Wolf Food Market

Bij de hippe foodmarkt Wolf kies je tussen maar liefst 17 verschillende restaurants. Of je nu zin hebt in pasta, pizza, sushi, een burger of dimsum, het is er allemaal. Je vindt er ook een microbrouwerij waar je lokale biertjes proeft en je kunt er regelmatig terecht voor evenementen of workshops zoals een vintage markt, keramiekworkshop, …

Wolvengracht 48C, 1000 Brussel. wolf.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nog meer uitstapjes in Brussel:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!