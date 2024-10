20 stadswandelingen door Brussel: ontdek de hoofdstad op eigen tempo

In onze hoofdstad kun je eindeloos blijven wandelen. Deze 20 stadswandelingen door Brussel sturen je langs de meest interessante plekjes en gidsen je door de verschillende wijken. Veel verkenningsplezier!

Lanterfanten door het centrum of de straten van de Leopoldswijk verkennen, het zijn maar enkele van de 20 stadswandelingen door Brussel die Muntpunt uitstippelde samen met Brukselbinnenstebuiten en Stapstad. Je pikt er zelf uit wat je leuk vindt en je kunt op die manier de hoofdstad blijven verkennen. Heerlijk, toch?

Stadswandelingen door Brussel: dit zijn onze favorieten

Het is maar moeilijk kiezen tussen 16 wijkwandelingen en 4 themawandelingen, maar als we je dan toch enkele wandelingen mogen aanraden, dan zijn het zeker deze 5 toppers wel.

1. Doorheen de Zavelwijk

Hier woonde vroeger de adel en nog steeds is de Zavelwijk een erg chique buurt. Wat ook wel een beetje gek is, want de Zavel ligt net naast de Brusselse volkswijk de Marollen. Dat maakt deze wandeling van 2,5 km net zo leuk. Je ziet de verschillen en invloeden van beide wijken in elkaar overvloeien.

Klik hier voor meer informatie over de wandeling.

2. Smullen tijdens de smultoer

Moeilijk om je kroost nog te overtuigen van een wandeling? Da’s buiten deze fijne gezinswandeling gerekend. Je wandelt 1,5 km door de stad met een wel heel pluizige stadsgids én je kunt rekenen op heel wat leuke opdrachtjes. Plezier gegarandeerd tijdens deze smulwandeling!

Klik hier voor meer informatie over de wandeling.

3. Langs de groene binnenpaadjes van de Brabantwijk

Liever wat meer groen tijdens je stadsuitje? Deze wandeling gidst je onder andere langs de voormalige serregebouwen van de Botanique. Tijdens de route van 3,75 km wandel je langs heel wat zijstraatjes om uiteindelijk terug te eindigen in de Kruidtuin. Perfect om weer even uit te blazen dus.

Klik hier voor meer informatie over de wandeling.

4. Langs de weergoden op de bergen

Tijdens deze wandeling van 4,6 km verken je een deeltje van de vallei van de Ukkelbeek en passeer je heel wat beschermde gebouwen en landschappen. Zeker de moeite waard!

Klik hier voor meer informatie over de wandeling.

5. Met zicht op Brusselse straatkunst

Van de kleinste graffiti-tekening tot grootse geveltekeningen: wie in Brussel goed rondkijkt, ziet overal straatkunst. Tijdens deze wandeling van 5,4 km wandelen we langs heel wat (verborgen) pareltjes.

Klik hier voor meer informatie over de wandeling.

Verken Vlaanderen te voet met onze wandelroutes

Ben je een echte wandelliefhebber? Schrijf je dan zeker in voor onze Libelle Wandelroutes. Na je (gratis) inschrijving krijg je toegang tot onze wandelpagina (met 100 prachtige wandelingen in Vlaanderen) mét filterfunctie waarmee je gericht kunt zoeken op provincie, aantal kilometers en andere opties.

Vier keer per jaar vullen we onze pagina aan met tien nieuwe wandelroutes (40 in totaal dus)!

Inschrijven? Dat doe je zo:

Surf naar onze Libelle Wandelpagina. Klik op ‘Ik ontvang graag Libelle’s Wandelpakket‘ en volg de stappen. Je ontvangt een bevestigingsmail en krijgt meteen toegang tot onze Libelle Wandelpagina. Bij de start van elk seizoen ontvang je bovendien een mailtje met toegang tot nieuwe routes. Dat gebeurt vier keer per jaar. Wil je de wandelkaartjes meteen downloaden op je smartphone? Download onze Mijn Magazines-app en ga daar naar onze Wandelpagina!

Nog meer genieten van Brussel:

