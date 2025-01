6 niet te missen bezienswaardigheden in Cappadocië

In het ruige hart van Turkije, tussen besneeuwde bergtoppen, vulkanen, eindeloze rivieren en grillige rotsformaties ligt Cappadocië, een streek die weggelopen lijkt uit een sprookje.

Een vleugje geschiedenis

Om Cappadocië en zijn buitenaardse landschappen te begrijpen, moeten we ettelijke miljoenen jaren terug in de tijd, toen drie gigantische vulkaanuitbarstingen het geografische hart van Turkije bedekten onder een dikke laag lava en jarenlange asregen.

Extreme erosie in het zachte tufsteen en harde kalksteen boetseerde in de loop van de tijd grillige vormen in het landschap: ontelbaar veel tufsteenkegels en de iconische ‘feeënschoorstenen’.

Het zachtere gesteente bleek later ideaal voor bewoning: hele ondergrondse dorpen en grotwoningen werden uitgekapt en bewoond tot zelfs de late twintigste eeuw. Dat maakt van Cappadocië een heuse sprookjeswereld, een wereldwonder en een fantastisch openluchtmuseum, met recht en reden beschermd door UNESCO.

Wat valt er te beleven in Cappadocië?

1. Verken het landschap vanuit een heteluchtballon

Decennialang bleef Cappadocië onder de toeristische radar (in ieder geval voor Europese toeristen), tot eind jaren tachtig de eerste heteluchtballonnen aan de einder verschenen.

Wat begon met twee exemplaren groeide de afgelopen jaren – voornamelijk onder invloed van Instagram – uit tot een kolonne van meer dan 150 luchtballonnen die er elke ochtend op uittrekt om toeristen van over de hele wereld een waanzinnige belevenis aan te bieden. Nergens anders op deze aardbol stijgen tegelijkertijd zoveel heteluchtballonnen op.

De ervaring is zowel uniek als intens: samen met de zon klimt onze ballon naar boven en langzaam maar zeker vult de hemel zich met kleurrijke vormen, luide steekvlammen en mandjes vol uitzinnige toeristen. We glijden over de Rode Vallei, een van de mooiste wandelgebieden in Cappadocië, vlak aan het schattige dorpje Göreme, bezaaid met feeënschoorstenen en andere rotsformaties die de zon net in vuur en vlam heeft gezet.

In de verte, door een zweem van rood, spotten we de besneeuwde Erciyes Dağı, een slapende stratovulkaan van bijna vierduizend meter hoog. De piloot stuwt ons de hoogte in voor een uniek uitzicht, om even later de vallei in te duiken en vlak langs enkele imposante rotsformaties te scheren. Een uur lang kijken we onze ogen uit, om uiteindelijk in een veldje verderop weer veilig te landen.

Bespaartip

Voor zo’n tochtje in een heteluchtballon moet je flink in de buidel tasten; reken op 125 tot 225 euro per persoon (afhankelijk van het seizoen en de lengte van de vlucht).

Maar je kunt ook van op de grond genieten van het spektakel. In de buurt van Göreme liggen tal van uitzichtpunten waar toeristen al in de vroege uurtjes verzamelen om het met ballonnen gevulde landschap gade te slaan. Lovers Hill is zo’n populair viewpoint waar je prachtige foto’s kunt maken van de zonsopgang en van de heteluchtballonnen, die met wat geluk (afhankelijk van de wind) over je heen zweven.

Slaaptip

Göreme telt tal van hotels – in elke prijsklasse – met fantastische dakterrassen, van waarop het hele spektakel van de ballonnen elke ochtend te zien is; vaak onder het genot van een Turkse koffie, een Turkse thee en een heerlijk ontbijt. Aanraders: Hidden Cave Hotel (hiddencavehotel.com, vanaf 80 euro per nacht) en Koza Cave Hotel (kozacavehotel.com, vanaf 150 euro per nacht).

2. Kijk je ogen uit in het Göreme Openluchtmuseum

Cappadocië is bezaaid met openluchtmusea, maar het bekendste en meest imposante exemplaar is zonder twijfel dat van Göreme. Het is zo’n plek waar je een fabelachtige reis door de tijd maakt, naar wel duizend jaar geleden, toen de Byzantijnen hier een waanzinnig kloostercomplex bouwden, met tientallen kerken, kapellen en kloosters uitgehouwen in de rotsen.

Later, in de 17de eeuw, werd het een bedevaarts- en toevluchtsoord voor christenen uit de wijde omgeving. Het hoogtepunt in het Göreme Open-Air Museum is de Donkere Kerk, een met Byzantijnse fresco’s beschilderde grot uit de 11de eeuw die nog in verrassend goede staat is.

Info: Een ticket voor het hele museumcomplex kost slechts 7 euro.

Tip

Wat verderop ligt nog een niet te missen openluchtmuseum: Pasabag, ook wel de Monnikenvallei genoemd. Hier kom je oog in oog te staan met de iconische ‘feeënschoorstenen’ van Cappadocië. Ook hier woonden ooit Byzantijnse monniken in uitgehakte woningen.

3. Trek je wandelschoenen aan in de Duivenvallei

De Liefdesvallei, de Rozenvallei, de Rode Vallei, de Zwaardenvallei, … Cappadocië heeft genoeg valleien in de aanbieding om elke wandelaar te verleiden. Een bijzonder exemplaar is de Duivenvallei (Pigeon Valley), dat Göreme verbindt met het prachtige dorpje Uçhisar, spectaculair gepositioneerd op de hoogste tufsteenheuvel in de omgeving (met op de top het befaamde rotskasteel).

De wandeling slingert door oases en langs eeuwenoude duiventillen die uitgehakt zijn in het gesteente. Sommige duiventillen zijn eenvoudige gaten in de rotsen, terwijl andere meer complexe structuren hebben met ingangen, nissen en trappen.

Leuk weetje: de duivenpoep werd al die tijd gebruikt als meststof voor de gewassen in de vallei. Ons pad slingert langs boomgaarden, wijngaarden en struiken, rond golvende muren van zacht gesteente die hier en daar naar een feeënschoorsteen leiden, met af en toe open plekken in het landschap die zich perfect lenen voor een mooie foto.

Tips

Vertrek je vanuit Uçhisar , dan slingert het pad bergaf. Begin je in Göreme , dan moet je bergop. Reken op een wandeling van zo’n anderhalf uur.

, dan slingert het pad bergaf. Begin je in , dan moet je bergop. Reken op De twee andere populaire valleien om al hikend te verkennen zijn de Rozenvallei en de Rode Vallei. Hier loop je door canyons en langs grotkerken en waanzinnige uitkijkpunten. Door de populariteit van de twee valleien is het er in vergelijking met de Duivenvallei veel drukker. De afstanden die je er moet afleggen zijn bovendien langer. Vergeet in ieder geval je wandelschoenen, een fles water en wat snacks niet!

4. Struin door de straatjes van Ürgüp

Met Göreme als grootste aantrekkingspool zou je haast vergeten dat er nog prachtige stadjes in de nabije omgeving liggen. Ürgüp is er zo eentje, een heerlijke mengeling van oud en nieuw, met tal van adembenemende rotshotels en dakterrassen. Ürgüp is bovendien het mekka voor de traditionele tapijthandel. En niet te vergeten: in Ürgüp is er ook nog wat nachtleven te vinden.

Hoteltip

Keuze te over in Ürgüp, maar een uitstekende keuze is Fresco Cave Suites, gelegen in het oude centrum, met ruime grotkamers en een uitstekende rooftopbar. Comfortabel, betaalbaar en goed gelegen. Info: frescomansions.com, vanaf 80 euro per nacht.

5. Duik de ondergrondse steden in

We zouden het haast nog vergeten door al die schoonheid boven de grond, maar ook onder het aardoppervlak ligt er een Turks juweeltje. Cappadocië staat namelijk bekend om zijn ondergrondse steden. De twee bekendste zijn Derinkuyu and Kaymakli.

Deze steden konden ooit tienduizenden inwoners en hun vee huisvesten, over verschillende verdiepingen uitgehakt in de aarde. De steden zijn ondergrondse doolhoven vol smalle trappen, kleine ruimtes, stallen, kapelletjes en woningen, die bezocht kunnen worden door toeristen die niet aan claustrofobie lijden. De twee steden zijn trouwens met elkaar verbonden, al is van Derinkuyu slechts de helft opengesteld voor het publiek.

6. Maak je eigen keramiek

Cappadocië is wereldberoemd voor zijn traditionele tapijten én voor zijn keramiek. De handel in keramiek en aardewerk stamt uit de tijd van de Hettieten (1700-1200 v.Chr.), die als eersten het rode slib van de rivier gebruikten in hun karakteristieke aardewerk.

Ook drieduizend jaar later herbergt Cappadocië nog tal van keramiekmeesters, die hun lokale stijlen op fraai gevormd aardewerk branden en hun meesterwerken tot in elke uithoek van het land exporteren.

Bij Kybele Boutique Ceramic in de stad Avanos kun je niet enkel de meester aan het werk zien en zijn meesterwerken bewonderen, maar mag je ook zelf aan de slag met rode klei om je eigen artistieke lusten bot te vieren.

Adres: Alaaddin, Sanayi Cd. 33, 50500 Avanos. Instagram: @kybeleboutiqueceramic.

Cappadocië praktisch

Erheen: Wij vlogen met Turkish Airlines via Istanbul naar Kayseri, een van de grotere steden in Cappadocië. Reken op een vluchttijd van drie uur naar Istanbul en nog een extra uurtje naar Kayseri. Meer info: turkishairlines.com.

Wij vlogen met Turkish Airlines via Istanbul naar Kayseri, een van de grotere steden in Cappadocië. Reken op een vluchttijd van drie uur naar Istanbul en nog een extra uurtje naar Kayseri. Meer info: turkishairlines.com. Verblijf: Wij verbleven in Fresco Cave Suites in Ürgüp, de ideale uitvalsbasis om Cappadocië te verkennen. Info: frescomansions.com, vanaf 80 euro per nacht.

Wij verbleven in Fresco Cave Suites in Ürgüp, de ideale uitvalsbasis om Cappadocië te verkennen. Info: frescomansions.com, vanaf 80 euro per nacht. Visum: Belgische reizigers hebben geen visum nodig om naar Turkije te reizen. Een identiteitskaart volstaat (al is een paspoort net wat handiger om sneller door security en douane te geraken).

Belgische reizigers hebben geen visum nodig om naar Turkije te reizen. Een identiteitskaart volstaat (al is een paspoort net wat handiger om sneller door security en douane te geraken). Beste reistijd: van april tot juni en van september tot november.

van april tot juni en van september tot november. Meer info: goturkiye.be en goturkiye.com.

Tekst & foto’s: Sebastiaan Bedaux

