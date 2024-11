Thailand met kinderen: dé tips voor een onvergetelijke familievakantie

Journaliste Astrid Van der Schueren en haar man droomden al langer van een groots avontuur in tropische oorden. Nu hun kroost wat ouder is en hun spaarpotje gevoed, trokken ze samen met hun twee kinderen naar Thailand, voor een onvergetelijke familievakantie.

Astrid: “Een avontuur beleven in tropische oorden, het stond al even op ons lijstje. Gevolgd door twee redenen die de wens doorprikten: de kinderen zijn te klein en het reisbudget is dat ook. De spaarpot werd echter gevoed door een pandemie, die ons een tijd lang dwong om thuis te blijven, en de kinderen groeiden uiteraard op.

Zoë en Lewis zijn op moment van boarding 10 en 7 jaar. We hoeven al even geen luiers meer te verschonen (check) en geen rekening te houden met dutjes (check). Ze gooien zich niet meer met een onbedaarlijke driftbui ten gronde (check) en ze kunnen zwemmen, wat zoveel betekent als ouders die een boek kunnen lezen en een Bintang kunnen drinken in plaats van continu met argusogen het water in de gaten te houden (dubbel check).

Dat alles maakte dat de droom evolueerde richting plan. Een plan dat ons – na wat research – naar Thailand bracht. Want het zonnige Thailand is makkelijk te bereizen, biedt een boeiende mix van natuur en cultuur, staat bekend om haar lekkere keuken én is (check, check) budget- én kindvriendelijk.“

Voor je vertrekt

“Voorbereiding is key. Waar wij pré-kinderen op de wilde bof durfden te vertrekken, wilden we mét kinderen weten waar we naartoe gingen en zeker zijn dat ons daar een bed en een douche wachtte. Je hebt mensen die een hekel hebben aan het plannen van een reis – mijn man stapt een vliegtuig op zonder enig idee waar we naartoe gaan of wat we mee hebben – maar voor mij is het deel van het plezier.

Het plannen van een reis jaagt mijn dopaminelevels een half jaar voor vertrek al de hoogte in. Ik kijk reikhalzend uit naar bijzondere hotels die ik heb geboekt, uitstapjes die ik heb gepland en eetplekjes die ik heb opgeslagen. Ik kan de zon al bijna op mijn huid voelen, de curry op mijn tong proeven.”

De reis voorbereiden

“Inspiratie, tips en mogelijke reisroutes vond ik op social media en reisblogs (withkidsontheroad, reisjunk, travelwithkids…). En toen onze dochter een spreekbeurt moest maken op school, koos ze – onder lichte dwang – onze reis als onderwerp. Zo deed ook zij onderzoek en ontdekten wij wat zij allemaal wilde beleven op reis (“in een tuktuk rijden, olifanten aaien, snorkelen…”). Met onze jongste namen we voor het slapengaan de tijd om in de kinderencyclopedie weetjes over Thailand op te zoeken. Nog nooit vertrokken we zo geïnformeerd op reis.”

Accomodaties vinden

“Websites zoals Booking.com maken het je makkelijk om accomodaties te boeken en deze indien nodig vooraf nog te wijzigen. Wij kozen voor een mix van budgetvriendelijke hostels (een basic familiekamer in het Here Hostel in Bangkok), familievriendelijke hotels (een familiekamer in Village Boutique Resort in Pai) en uitzonderlijke overnachtingsplekken (slapen op een vlot in The FloatHouse River Kwai of in een boomhut tussen aapjes in Our Jungle Camp in Khao Sok).”

Goed om te weten voor je vertrekt: • Het is 11 uru vliegen van Brussel naar Bangkok.

• Tijdens de zomermaanden is het in Thailand 5 uur later. In de wintermaanden bedraagt het tijdsverschil 6 uur.

TIP: na 6.30 uur vliegen maakte ons vliegtuig een tussenstop in Dubai. We besloten vooraf om daar twee dagen door te brengen. Zo knipten we de lange reis naar Thailand in twee en konden onze kinderen gradueel wennen aan het tijdsverschil. Daardoor hadden ze nauwelijks last van een jetlag (tijdens de zomer is het 2 uur later in Dubai. In de wintermaanden 3 uur).

• Beste reistijd: november – april (een iets koelere, droge periode)

• Aanbevolen vaccinaties: hepatitis A, tetanus-difterie-kinkhoest, mazelen-bof-rubella, polio en rabiës. Bescherm jezelf ter plaatse tegen zon en insecten en voorzie een uitgeruste reisapotheek. Meer informatie kun je opvragen bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

• Voor een reis naar Thailand heb je een internationaal paspoort nodig.

• 1 euro is gelijk aan 39 Thaise baht.

• Via de website van Air Asia en via 12go.asia/ regel je makkelijk binnenlandse vluchten en ander transport. Download ook de app ‘Grab’ op je telefoon. Het is de Aziatische variant van Uber en goedkoper dan een taxi of tuktuk.

• Dankzij e-SIM providers zoals Holafly en Airalo kun je ook buiten Europa genieten van mobiele data, terwijl je je eigen telefoonnummer behoudt. Zo kun je via Airalo voor 18 euro ($ 19,95) 15 dagen lang onbeperkt bellen en surfen in Thailand.

Bagage

“Kinderen sleuren niet graag met bagage. Om hernia’s te vermijden: pack light. Gelukkig heb je qua kledij niet veel nodig in het warme Thailand en kun je overal voor een prikje je kleren laten wassen. Wij hadden genoeg aan twee reistassen met wieltjes (110 liter), die je ook op je rug kunt dragen. Handige tips om je reiskoffer zo efficiënt mogelijk in te pakken, lees je hier.”

Budget

“Het leven in Thailand is goedkoper dan in Europa. De grootste hap uit je budget zijn de vliegtuigtickets (+-850 euro pp.). Voor een leuk hotel met zwembad en airco betaal je gemiddeld 85 euro per nacht (voor 4p). Op marktjes kun je eten voor slechts enkele euro’s. Voorzie extra budget voor binnenlands transport en uitstapjes. Een reis van drie weken naar Thailand kost je ongeveer 7.000 euro voor 4 personen, inclusief vliegtuigtickets.

TIP! Schrikt het plannen en voorbereiden van een verre reis je toch wat af? Er bestaan diverse organisaties die samen met jou een reisplan op maat maken. Zo biedt het Belgische Kriski Plus een fantastische rondreis door Thailand aan (12 dagen) vanaf 2.000 euro per persoon, exclusief vliegtuigtickets. Meer info via plus.kriski.be/rondreizen/thailand/thailand-for-kids.”

Je reis door Thailand

“Wil je de diversiteit van Thailand ontdekken, dan heb je minstens drie weken nodig om rond te reizen. Bedenk dat reizen met kinderen op een trager tempo verloopt. Rustmomentjes (lees: ‘Wij willen geen tempels meer zien, wij willen zwèèèèèèèmmen!’) zijn een must. Wij reisden met trein en minibus van Bangkok naar het noorden en vlogen daarna zuidwaarts voor een strandvakantie. Van daaruit vlogen we opnieuw naar Bangkok en zo weer huiswaarts.”

Onze reisroute

🛬 2 DAGEN BANGKOK

Een citytrip door de bruisende hoofdstad van Thailand, langs smalle straten, marktjes en paleizen, maar ook op rooftopbars van moderne skyscrapers.

🚂 4 DAGEN KANCHANABURI

We namen de trein naar Kanchanaburi (2.30 uur). Tijdens WOII stierven honderdduizend dwangarbeiders bij het bouwen van de bekende brug over de River Kwai. De streek staat ook bekend om tempels en watervallen.

🚙 1 DAG AYUTTHAYA

Met de taxi (2u30) naar Ayuttaya. De voormalige hoofdstad ligt bezaaid met oude tempels en boeddha’s. Maak het fun en bezoek deze authentieke stad op de fiets.

🚂 3 DAGEN CHIANG MAI

Vanuit Ayuttaya namen we – avontuur! – de slaaptrein (10 uur) naar Chiang Mai, de op een na grootste stad van Thailand. Bezoek een opvangcentrum voor olifanten en proef van de verfijnde Thaise keuken op de gezellige foodmarkt.

🚙 4 DAGEN PAI

Pai ligt aan de grens met Myanmar. Hier heerst een heerlijke backpackersvibe. Bezoek rijstvelden, canyons en grotten. De route van Chiang Mai naar Pai (en omgekeerd) gaat langs honderden kronkelende wegen (neem reispilletjes mee, trust us).

🛬 2 DAGEN KHAO SOK (Surat Thani)

We vlogen vanuit Chiang Mai naar Surat Thani (1.50 uur) en namen de taxi naar Khao Sok National Park (2 uur). Khao Sok kenmerkt zich door een meer met kalksteenrotsen, geflankeerd door een eeuwenoud regenwoud.

🚙 5 DAGEN KRABI, AO NANG

Vanuit Khao Sok rij je met de minibus (3 uur) naar het zuiden van Thailand. Op Krabi en Ao Nang kun je eilandhoppen. Denk: parelwitte exotische stranden, azuurblauw water en tropische vissen. Relax!

Thailand met kinderen: 7x zeker doen

“Met kinderen doorheen Thailand reizen is net dat tikje anders dan wanneer je op je ééntje gaat backpacken. Wij ruilden urenlange tempelbezoeken en intensieve trektochten (en oké ook tipsy tubing, zoek dat even op) in voor deze verrassend leuke familyproof activiteiten.“

1. Met de fiets door Bangkok

De meeste kinderen fietsen liever dan dat ze wandelen. Een rustige fietstocht is dé manier om samen het echte Bangkok te verkennen. Onder begeleiding van een gids rij je langs de smalle steegjes en markten van Chinatown, waarna je de boot neemt naar Thonburi om het lokale leven en de minder bekende tempels te ontdekken. Verwacht proevertjes op markten, enthousiast gezwaai van de Thaise bevolking en een aangenaam briesje.

TIP! Wij kozen voor de 3 uur durende fietstocht van Co van Kessel. Boek je trip het best ‘s ochtends, dan is het iets minder warm. Meer info via covankessel.com.

2. Waterpret op de River Kwai

Het mooiste en leukste hotel waar we verbleven, was een drijvende bungalow op de River Kwai, tussen groene heuvels en op 60 kilometer van Kanchanaburi stad. Vanop het terras van je floating bungalow duik je – met zwemvest aan – zo het heldere water van de River Kwai in, een soort natuurlijke wildwaterbaan. Je kunt te midden van deze indrukwekkende natuur ook kajakken.

Meer info via thefloathouseriverkwai.com.

3. De Erawan-watervallen beklimmen

De watervallen van Erawan behoren tot de mooiste ter wereld. Ze bestaan uit zeven etages en zijn de fikse klim – voorzie koekjes en drankjes voor onderweg – naar boven waard. Bereid je voor op alsmaar mooiere natuur en op kraakheldere poelen, waar je halt kunt houden voor een verfrissende plons. De visjes die aan je tenen knabbelen, horen bij de ervaring. Net zoals de aapjes die je onderweg spot.

Meer info via thainationalparks.com/erawan-national-park.

4. Olifanten bezoeken in Chiang Mai

Oog in oog staan met een olifant is een onvergetelijke ervaring voor jong en oud(er). In de buurt van Chiang Mai bestaan verschillende opvangcentra voor olifanten. Let wel op: de woorden ‘sanctuary’ en ‘ethical’ blijken vaak een marketingtruc. In het opvangcentrum waar wij heen gingen, werden de dieren met zorg en liefde behandeld (geen ritjes, geen boeien, geen stokken).

TIP! Na wat research blijkt dit olifantenpark de meest ethische keuze in Chiang Mai: elephantnaturepark.org

5. Door een grot varen in Pai

Tham Lod Cave is een grot, gevuld met stalactieten en -mieten, eeuwenoude muurschilderingen én vleermuizen. Deze grot verken je per bamboevlot. Koop aan de ingang voer om de vissen onderweg eten te geven. Die durven – onder groot jolijt – bijna in je bootje te springen. Maak ook een stop bij het nabijgelegen Noodle Soup House Ban Jabo, waar je geniet van een waanzinnig uitzicht én heerlijke noedelsoep mét balletjes.

6. De jungle verkennen in Khao Sok National Park

Een bezoek aan Cheow Lan Lake in het National Park van Khao Sok is een wonderlijke ervaring. We voeren langs majestueuze kliffen, dobberden in banden in het smaragdgroene water en maakten een avontuurlijke trektocht door de jungle. Een gids vertelde ons alles over de fauna en flora, terwijl de kinderen als Tarzan aan lianen zwierden. Heerlijk!

7. Eilandhoppen in Ao Nang

Elk kind houdt van zand en zee. We sloten onze reis af aan de zuidkust van Thailand. Vanuit Ao Nang kun je met een traditionele longtailboot eilandhoppen naar de meest tropische stranden. Wij kozen voor de 4-eilandentour waarbij je over een witte zandbank wandelt, snorkelt in azuurblauwe wateren en chillt op het prachtige Railay Beach met zijn kalkstenen rotsformaties.

Ook dit vinden kinderen waanzinnig leuk in Thailand: in een razendsnelle tuktuk rijden • smullen van loempia’s, pad thai en mango sticky rice • een gigantisch gamecenter bezoeken mét airco in Bangkok • hagedissen en reuzenvaranen spotten • smoothies in gekke kleuren drinken • zwemmen in de zee tot de zon ondergaat • een (kinder)massage krijgen op het strand • restaurants met foto’s van het eten (handig!) • aapjes nadoen • urenlang filmpjes mogen kijken in het vliegtuig • altijd zon • slapen op een trein • broeken met olifantenprint • gouden boeddha’s • aan lianen bengelen • gekke souvenirwinkels • schorpioenen (op een stokje) en geroosterde krokodillen op Khao San Road • het verborgen boeddhahoofd in een boom in Ayuttaya • Thaise suikerspinpannenkoek • ontbijten op het strand • drakenfruit • reisspelletjes spelen met mama en pap

Tekst en foto’s: Astrid Van der Schueren. Volg de reisavonturen en -tips van Astrid op Instagram via @stridje, #mycrazytraveltribe.

