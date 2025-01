Citytrip Istanboel: dé niet te missen tips en bezienswaardigheden

Met het ene been in Azië en het andere in Europa, is deze wervelende diva een exotische smeltkroes van culturen, stijlen én smaken. Geen wonder dat de Turkse hoofdstad elk jaar steeds meer toeristen aantrekt. Redacteur Sebastiaan liet er zich betoveren.

Citytrip Istanboel: Van Hagia Sophia tot Turkse hamam

Op stap door een historische parel

Met een lange en rijke geschiedenis van bijna drieduizend jaar, en een unieke ligging op het kruispunt van twee continenten, biedt Istanboel een fantastische mix van oosterse en westerse invloeden.

Omdat wij meteen de historische parel willen verkennen, zetten we koers richting het schiereiland Fatih. Hier, op een boogscheut van de Bosporus en de Gouden Hoorn, waar bootjes af en aan varen, bonkt het toeristische hart van Istanboel het luidst. Dit is de heilige grond waarop de Hagia Sophia, het Topkapıpaleis en de Blauwe Moskee werden gebouwd. Waar die typische sprookjesachtige skyline van Istanboel gevormd wordt door tientallen minaretten en koepels. Dit is waar citytrippers het op gemunt hebben wanneer ze aan de Turkse metropool denken.

© Sebastiaan Bedaux

Het meest tot de verbeelding spreekt de Hagia Sophia (of Ayasofya), een van de oudste en grootste kerkgebouwen ter wereld. Ooit was het een christelijk orthodoxe kathedraal, later een islamitisch gebedshuis, een museum, en nu weer een moskee. En wat voor eentje!

Een brok werelderfgoed van pakweg 1500 jaar oud en een van de meest iconische en adembenemende monumenten ter wereld. Het enige minpunt? Niet-moslims mogen sinds kort enkel de bovenste galerij betreden, waardoor het uitzicht op het magnifieke interieur niet optimaal is.

© Sebastiaan Bedaux

Een iets jonger gebouw, maar daarom niet minder indrukwekkend is de Blauwe Moskee (of Sultan Ahmetmoskee), vlak tegenover de Hagia Sophia. Deze in principe grijze moskee – het blauwe in de naam slaat op de handgeschilderde tegeltjes van het interieur – is omkaderd door zes minaretten, stille getuigen van de rijkdom van de sultan die het bouwwerk liet optrekken. De schoonheid ervan valt haast niet te vatten.

© Sebastiaan Bedaux

Maar datzelfde geldt voor het Topkapıpaleis, aan de andere kant van de Hagia Sophia. Eeuwenlang was dit oudste en grootste paleis van Istanboel de residentie van de heersende sultans en hun vrouwen. Tegenwoordig is het een immens museum-complex met tal van hoven, poorten, paviljoenen en torens.

Goed gekruid: de bazaars

Met de drie must-sees afgevinkt, wordt het tijd om de rest van Fatih te aanschouwen. En daarvoor heb je meer dan een dag nodig, veel meer zelfs. Want in welke richting je ook kijkt of stapt, overal kom je een bezienswaardigheid tegen. Zelfs onder de grond!

Diep onder de stad liggen namelijk honderden eeuwenoude waterreservoirs, waarvan er een aantal bezocht en bewonderd kunnen worden. De mooiste is de Basilica Cisterne, ook wel Yerebatan Sarnıcı genoemd, oftewel het Verzonken Paleis. Het is een wonderbaarlijke plek onder de grond, ooit aangelegd door keizer Justinianus om in tijden van belegering over drinkwater te kunnen beschikken.

© Sebastiaan Bedaux

Van hieruit wandelen we naar de wereldberoemde Grand Bazaar (Turks: Kapalı Çarşı), een van de grootste en oudste overdekte markten ter wereld. De Grand Bazaar overkoepelt maar liefst 61 straten, herbergt meer dan 4000 winkels en trekt daarmee dagelijks 300.000 tot 400.000 shoppers aan. Sieraden, lederwaren, aardewerk, specerijgewassen en tapijten; alles wat je maar kunt wensen, is hier te vinden. De Grand Bazaar is een heerlijk labyrint, een plek om urenlang te verdwalen in een georganiseerde chaos.

Wat verderop ligt een gelijkaardig fenomeen: de (mooiere en exotischere) Egyptische Bazaar (Turks: Mısır Çarşısı), ook wel bekend als de Spice Bazaar of Kruidenbazaar. Het imposante gebouw maakt deel uit van de Nieuwe Moskee (gebouwd in de zeventiende eeuw; nieuw is een rekbaar begrip in Istanboel), vlakbij de iconische Galatabrug.

Ooit was de Kruidenbazaar één grote apotheek, waar kruidendrankjes en andere medicinale middeltjes verkocht werden; nu is het een gigantische specerijenmarkt, waar je felgekleurde kruiden, gedroogde vruchten, noten en het beroemde, mierzoete Turks Fruit (lokum) kunt inslaan.

© Sebastiaan Bedaux

© Sebastiaan Bedaux

Om duimen en vingers bij af te likken

De volgende ochtend, na een uitgebreid ‘kahvaltı’ – een typisch Turks ontbijt met verschillende soorten kaas, olijven, tomaten, komkommers, eieren, honing, jam en versgebakken brood – is het tijd om een nieuwe wijk van Istanboel in te duiken: Galata.

Galata ligt in het verlengde van de zo vaak gefotografeerde Galatabrug, die over het blauwe water van de Gouden Hoorn heen loopt richting Fatih en van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bevolkt wordt door enthousiaste vissers. Op de benedenverdieping van de brug liggen tal van visrestaurants, waar het in de avonduren een drukte van jewelste wordt.

© Sebastiaan Bedaux

Maar dat geldt voor heel Galata, de bruisende wijk met als eyecatcher de Galatatoren, die gretig beklommen wordt door toeristen, op zoek naar het mooiste uitzicht. In de smalle straten aan de voet van de toren liggen mooie bars en traditionele restaurants en in het cultureel centrum Galata Mevlevihanesi Müzesi treden dansende derwisjen op.

© Sebastiaan Bedaux

Na de middag wandelen we naar het zuiden, naar Karaköy, ooit een drukke havenwijk vol ateliers en magazijnen, vandaag de hipste buurt van Istanboel, vol trendy cafés en restaurants, boetiekjes en galerijen. De opening van het Istanbul Modern in 2004, het museum voor moderne kunst, gaf de wijk een enorme boost.

© Sebastiaan Bedaux

Tegenwoordig maakt Istanbul Modern deel uit van het veelbesproken en drukbezochte Galataport, een reusachtig complex dat behalve een handvol culturele instellingen ook een prestigieus hotel, 250 winkels en restaurants én de cruiseterminal van Istanboel huisvest.

Maar het echte Karaköy – overigens een van de oudste wijken van de stad – is dat van de met graffiti versierde steegjes naast Galataport, waar de geur van baklava en bier rondwaart, en waar toeristen en locals verbroederen op de vele gezellige terrasjes.

© Sebastiaan Bedaux

Culinaire tips in de hippe wijk Karaköy

Drink koffie en eet gebak in Karabatak (karabatak.com), een charmant koffiehuis met vintage interieur.

(karabatak.com), een charmant koffiehuis met vintage interieur. Probeer na een wandeling door de buurt de befaamde baklava van Karaköy Güllüoğlu (karakoygulluoglu.com). De familie Güllüoğlu maakt al sinds 1820 baklava; eerst in de Zuid-Turkse stad Gaziantep, later in Istanboel.

(karakoygulluoglu.com). De familie Güllüoğlu maakt al sinds 1820 baklava; eerst in de Zuid-Turkse stad Gaziantep, later in Istanboel. Vergeet ook geen bezoekje te brengen aan de kleine vismarkt ( Balık Pazarı ), vlak naast de ferrykaai, waar de visrestaurants een heerlijk uitzicht bieden op de Gouden Hoorn en de Galatabrug.

), vlak naast de ferrykaai, waar de visrestaurants een heerlijk uitzicht bieden op de Gouden Hoorn en de Galatabrug. Mag het wat traditioneler, dan is een lokanta een uitstekend idee. Een lokanta is een traditioneel Turks restaurant waar heerlijke, eerlijke en simpele ‘home-cooked’ gerechten geserveerd worden. Karaköy Lokantasi (karakoylokantasi.com) valt warm aan te bevelen.

© Sebastiaan Bedaux

Een 10 voor Turkse wellness

Istanboel staat bekend om z’n Turkse hamams. De stad herbergt tal van historische badhuizen, die prachtig gedecoreerd zijn met marmeren vloeren, indrukwekkende koepels en kleurrijke tegels.

De typische hamam-ervaring begint met opwarmen in een marmeren kamer, waar de hitte en stoom helpen om de poriën te openen en spieren te ontspannen. Dit wordt vaak gevolgd door een scrub of peeling, uitgevoerd door een ervaren tellak (badmeester) of natir (voor vrouwen), die de dode huidcellen grondig verwijdert.

Of je nu komt voor ontspanning, verjonging of cultuur, een bezoek aan een hamam in Istanboel is een bijzondere ervaring die alle zintuigen aanspreekt. Reken ongeveer op € 70 per persoon voor een behandeling (van 45 à 60 minuten). Dat is aan de dure kant in vergelijking met de rest van Turkije, maar voor zo’n historisch kader is het de prijs zeker waard.

De meest bijzondere hamams:

Cağaloğlu Hamamı: Een van de beroemdste en meest indrukwekkende hamams in Istanboel, gebouwd in 1741 in de late Ottomaanse periode. De hamam valt op door zijn prachtige barokke architectuur. De ruimtes zijn versierd met marmer, gewelfde plafonds en sierlijke koepels, wat zorgt voor een bijna koninklijke sfeer.

Een van de beroemdste en meest indrukwekkende hamams in Istanboel, gebouwd in 1741 in de late Ottomaanse periode. De hamam valt op door zijn prachtige barokke architectuur. De ruimtes zijn versierd met marmer, gewelfde plafonds en sierlijke koepels, wat zorgt voor een bijna koninklijke sfeer. Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı: Gelegen tussen de Hagia Sophia en de Blauwe Moskee, is dit badhuis gebouwd in opdracht van Sultan Süleyman de Grote voor zijn vrouw Roxelana (Hürrem Sultan). Het werd ontworpen door de beroemde Ottomaanse architect Mimar Sinan in de 16de eeuw. Het biedt een luxe ervaring in een prachtige historische setting.

Gelegen tussen de Hagia Sophia en de Blauwe Moskee, is dit badhuis gebouwd in opdracht van Sultan Süleyman de Grote voor zijn vrouw Roxelana (Hürrem Sultan). Het werd ontworpen door de beroemde Ottomaanse architect Mimar Sinan in de 16de eeuw. Het biedt een luxe ervaring in een prachtige historische setting. Süleymaniye Hamamı: Een van de weinige badhuizen waar mannen en vrouwen samen welkom zijn, ideaal voor koppels die samen de hamam-ervaring willen beleven.

© Sebastiaan Bedaux

Citytrip Istanboel: Praktisch

Erheen: Wij vlogen met Turkish Airlines rechtstreeks vanuit Zaventem naar Istanboel. Reken op een vluchttijd van drie uur naar Istanbul. Meer info: turkishairlines.com.

Wij vlogen met Turkish Airlines rechtstreeks vanuit Zaventem naar Istanboel. Reken op een vluchttijd van drie uur naar Istanbul. Meer info: turkishairlines.com. Verblijf: Wij verbleven in Radisson Blu Hotel Istanbul Pera in de wijk Galata. Info: radissonhotels, vanaf € 100 per nacht.

Wij verbleven in Radisson Blu Hotel Istanbul Pera in de wijk Galata. Info: radissonhotels, vanaf € 100 per nacht. Visum: Belgische reizigers hebben geen visum nodig om naar Turkije te reizen. Een identiteitskaart volstaat.

Belgische reizigers hebben geen visum nodig om naar Turkije te reizen. Een identiteitskaart volstaat. Beste reistijd: De zomer kan heet zijn (27 à 30 graden), dus kies best voor de winter (gemiddeld 10 à 13 graden), lente (17 à 20 graden) of herfst (17 à 21 graden).

De zomer kan heet zijn (27 à 30 graden), dus kies best voor de winter (gemiddeld 10 à 13 graden), lente (17 à 20 graden) of herfst (17 à 21 graden). Openbaar vervoer: Istanbul International Airport ligt aan de Europese kant van de stad, op 50 minuten met de metro van het stadscentrum. Neem eerst de M11 naar metrostation Gayrettepe en stap daar over op de M2 naar het centrum (halte Eminönü of Sultanhamet). Kostprijs: 35,40 Turkse lire, minder dan 1 euro. Een ticket koop je bij de gele automaten. Je kunt ook een Istanbul Card aanschaffen, waarop je krediet kunt zetten. Enkele ritjes in de stad kosten ongeveer een € 0,5 per rit.

Istanbul International Airport ligt aan de Europese kant van de stad, op 50 minuten met de metro van het stadscentrum. Neem eerst de M11 naar metrostation Gayrettepe en stap daar over op de M2 naar het centrum (halte Eminönü of Sultanhamet). 35,40 Turkse lire, minder dan 1 euro. Een ticket koop je bij de gele automaten. Je kunt ook een Istanbul Card aanschaffen, waarop je krediet kunt zetten. Enkele ritjes in de stad kosten ongeveer een € 0,5 per rit. Budget: Turkije is een goedkope bestemming. Een Turkse koffie in een koffiehuis – een heel klein glaasje – kost amper € 0,20. Op hippere plekken waar internationale koffies geschonken worden, kost een koffie ongeveer € 2. Voor een traditioneel ontbijt betaal je 2,5 tot € 4. Een streetfoodsnack kost ongeveer een euro, een gemiddelde maaltijd in een restaurant kost € 8. Enkel alcohol is wat duurder – reken ongeveer op € 3 à 5 per glas.

Goed om te weten

Het kan ontzettend druk zijn in Istanboel. Afgelopen jaar ontving de stad bijna 20 miljoen toeristen. Boek je tickets voor de Hagia Sophia (€ 25 per stuk, dus niet goedkoop), het Topkapıpaleis en de Basilica Cisterne dan ook ruim op voorhand via de website muze.gen.tr, zodat je niet urenlang in gigantische rijen staat aan te schuiven. De inkom voor de Blauwe Moskee is gratis, net als voor de Grand Bazaar en de Egypische Bazaar.

Handige reisgidsen en website: Pocket Lonely Planet Istanbul (Engelstalig, € 14,95) voor heel wat praktische informatie. Ook leuk: The 500 Hidden Secrets of Istanbul (Engelstalig, € 21,95), vol geheime plekken en Istanbul, de gids (Nederlandstalig, € 26,50, auteur Mohamed El-Fers). Alledrie beschikbaar via o.a. Standaard Boekhandel.

Meer info: goturkiye.be en goturkiye.com

Tekst en foto’s: Sebastiaan Bedaux

