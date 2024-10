Zelf haken: sjaal en muts voor de herfst

Nu de herfst in het land is, halen we maar al te graag onze haakpennen van onder het stof. Deze mooie muts en sjaal zijn ideaal om in het najaar te haken. Accessoires om achteraf mee te pronken!

Sjaal haken in zigzagprint

© Monique Van Endert

Zeg niet zomaar ‘gestreept’ tegen deze leuke sjaal in zigzagprint die je creëert door groepen stokjes te haken én een paar leuke kleurtjes af te wisselen. Prima voor wie houdt van een bonte en toch draagbare blikvanger!

Klik hier om het haakpatroon van de sjaal te downloaden en printen.

Sjaal haken in granietsteek

© Monique Van Endert

Niets zo leuk als één aparte steek onder de knie krijgen en je dan helemaal zen haken, omdat je niet meer hoeft na te denken – al zeker niet voor een rechttoe, rechtaan sjaal. De decoratieve granietsteek heeft een ‘gebreide’ look en geeft je sjaal een heerlijke dikte.

Klik hier om het haakpatroon van de sjaal te downloaden en printen. Tip: Alles wat je nodig hebt om deze sjaal te haken, vind je in ons kant-en-klare haakpakket. Voor € 39,99 ontvang je 6 bollen ‘Merino Aran’ van Katia in kleur 10 (lichtbeige) én de werkbeschrijving. Je kunt het haakpakket bestellen in de Libelle Shop.

Muts met pompon haken

© Monique Van Endert

Kun je niet genoeg krijgen van de granietsteek, haak dan nog een muts die bij je sjaal past. Met een contrasterende kleur garen maak je er speelse v-tjes op en een nepbont pompon maakt je nieuwe wintermuts áf.

Klik hier om het haakpatroon van de muts te downloaden en printen.

Sjaal haken met zigzag-effect

© Monique Van Endert

Leuk, hoe je door ‘gewoon’ stokjes en vasten te haken, een patroon krijgt met een leuke zigzagbeweging. Kies je garen in een neutrale tint en de mooie steek valt des te beter op.

Klik hier om het haakpatroon van de sjaal te downloaden en printen.

Trui haken voor de herfst

Heb je nog wat garen – en haakgoesting – over? Maak je herfstgarderobe compleet door deze knusse trui in raglanstijl te haken. Makkelijk om te maken én het perfecte tussenseizoenstuk!

Ontwerpen & uitwerking ideeën: Véronique Maurissen van Gaarne (gaarne.be) en Leila Rasson • Productie en foto’s: Monique Van Endert met assistentie van Cédric Proot • Styling: Harald Ligtvoet • Make-up: Elke Binnemans & Ad Van Mierlo • Model: Steffanie bij Euromodel & Annelies • Met dank aan herberg In Het Wilde Zwijn in Bergeijk voor de medewerking (inhetwildezwijn.nl)

Nog meer haakpatronen:

