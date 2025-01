5x creatief aan de slag met houten kralen

Met houten kralen kun je op eindeloos veel manieren aan de slag. Deze vijf ideetjes geven je interieur in een mum van tijd een frisse en gezellige toets.

Kleine vaasjes, groots effect

© Wout Hendrickx

Schattige minivaasjes zijn ideaal om droogbloemen in te zetten. Fleur er je hal, toilet of buffetkast mee op! En bij elke wissel van het seizoen kun je voor een andere tint droogbloemen naar eigen smaak gaan.

Dit heb je nodig

• houten kralen Ø 2 cm (o.a. bij Schleiper) • lijmpistool • houten boomschijfje (bij het tuincentrum) • droogbloemen (bij het tuincentrum)

Zo maak je het

Test uit welke combinatie aan kralen je mooi vindt op je boomschijfje. Wanneer je tevreden bent, lijm dan alles vast. Lijm de kralen met de gaatjes op elkaar, en let erop dat de lijm het gaatje van de kraal niet blokkeert. Zet tot slot droogbloemen in de minivaasjes.

Tip! Het is extra mooi om je droog-bloemen binnen één tint te kiezen, bijv. allemaal blauwe tinten zoals in ons voorbeeldje.

Praalwand

© Wout Hendrickx

Maak in 1-2-3 een indrukwekkende wandhanger met kralen en een takje groen. Waar krijgt hij een mooi plaatsje bij jou?

Dit heb je nodig

• houten kralen Ø 2 cm en 1 cm (o.a. bij Amazon) • katoengaren +- 3,5 m • 2 houten stokjes van 48 cm (bijv. bij Schleiper) • lange eucalyptustak • wolnaald

Zo maak je het

1 Knip het katoengaren in 3 stukken van 55, 75 en 95 cm. Knoop het kortste touw rond 1 van de stokjes, op 12 cm van het uiteinde, en fixeer met een drupje lijm. Rijg met behulp van de wolnaald het volgende patroon aan het garen: 2 kleine parels (22 in totaal), 1 grote (10 in totaal). Herhaal dit telkens. Sluit de rij af met 2 kleine parels en knoop het touw rond het andere uiteinde van het stokje, opnieuw op 12 cm van het uiteinde. Knip de eindjes af.

2 Knoop het touw van 75 cm naast het andere touw, op 8 cm van het uiteinde. Rijg het volgende patroon aan het garen: 3 kleine parels (33 in totaal), 1 grote (10 in totaal). Sluit de rij af met 3 kleine parels en knoop het touw rond het andere uiteinde van het stokje, opnieuw op 8 cm van het uiteinde. Knip de eindjes af.

3 Knoop het touw van 95 cm naast het touw van 75 cm, op 3 cm van het uiteinde. Rijg het volgende patroon aan het garen: 4 kleine parels (44 in totaal), 1 grote (10 in totaal). Sluit de rij af met 4 kleine parels en knoop het touw rond het andere uiteinde van het stokje, opnieuw op 3 cm van het uiteinde. Knip de eindjes af.

4 Knip een stuk touw van 1 m. Knoop het, ter hoogte van de grootste kralenslinger, vast aan het stokje, en knoop er het tweede stokje dat erboven zal hangen, aan vast, op zo’n 4 cm van elkaar. Doe hetzelfde aan de andere kant, met 60 cm touw ertussen, waardoor je het straks kunt ophangen aan dat touw. Fixeer de knoopjes eventueel met een drupje lijm.

5 Kleef de eucalyptustak vast aan het bovenste stokje. Laat de tak een beetje voorbij het uiteinde van de stokjes komen.

Waar zijn mijn sleutels?

© Wout Hendrickx

Gedaan met verloren sleutels, want met deze handige sleutelhouder krijgen ze een vaste, handige plek die er bovendien ook nog eens heel leuk uitziet.

Dit heb je nodig

• houten blok van 27 x 4,5 x 3 cm (bijv. bij Brico of de houthandel) • 4 grote houten kralen Ø 2 cm • 2 medium houten kralen Ø 1 cm • 7 kleine houten kralen Ø 0,5 cm • 2 mini houten kralen Ø 0,25 cm • leren touw (ongeveer 50 cm) (bijv. bij Veritas) • blauwe stift • lijmpistool • 2 zelfklevende ophanghaakjes

Zo maak je het

1 Laat in de doe-het-zelf-zaak een houten blok in de juiste afmetingen zagen. Laat er ook om de 5 cm een gleufje in zagen tot in de helft van het blok. Let erop dat de gleufjes breed genoeg zijn om de leren touwtjes gemakkelijk in en uit te schuiven.

2 Maak leuke mannetjes van de houten kralen: teken gezichtjes en haar met de blauwe stift. Het aantal aangegeven kralen bij de benodigdheden dient om exact dezelfde mannetjes te maken als in ons voorbeeld, maar uiteraard kun je je eigen fantasie gebruiken. Bij het mannetje met de 5 kleine kralen als haar hebben we 4 kralen vastgelijmd met het lijmpistool en de middelste kraal is los en zit aan het touw. Het mannetje met de grote ogen zijn twee minikralen die vastgelijmd zijn op de grote kraal.

3 Knip het leren touw in 4 stukken van ± 12 cm. Leg knoopjes in de uiteinden.

4 Rijg de kralenhoofdjes aan de touwtjes. Knoop het andere uiteinde van de touwtjes vast aan je sleutels of sleutelringen. Knip het teveel aan touw af. Hang de sleutelhouder met behulp van de zelfklevende ophanghaakjes op in je inkomhal.

Kaarsenhouder in de kijker

© Wout Hendrickx

Heb je nog enkele oudere kaarsenhouders liggen? Kleef ze rondom vol met kralen voor een eigentijdse make-over.

Dit heb je nodig

• houten kralen in verschillende maten, oplopend van klein naar groot (o.a. bij Amazon) • lijmpistool

Zo maak je het

Werk van onder naar boven: begin met de grootste kralen en kleef ze onderaan op de kaarsenhouder. Let erop dat de gaatjes van de kralen altijd in dezelfde richting staan, zo krijg je een mooi uniform effect. Werk met steeds kleiner wordende kralen naar boven toe – herhaal eventueel af en toe meerdere rondes van één type kraal.

Tip! Liever in een ander tintje? Spuit de kralen na het kleven met een spuitbus in een kleur die past in je interieur.

Rijgen maar

© Wout Hendrickx

Zet je plant in de kijker met een mooie plantenhanger die extra de aandacht trekt. Dit projectje lijkt misschien voor gevorderden, maar is eigenlijk verrassend eenvoudig!

Dit heb je nodig

• houten kralen Ø 2 cm en 1 cm (o.a. bij Amazon) • katoengaren ± 25 m • bloempot • plantje • houten ring Ø 6 cm (o.a. bij Schleiper) • wolnaald

Zo maak je het

1 Knip 8 strengen katoengaren van telkens 1,5 meter. Leg een knoop met alle 8 de garens aan één van de uiteinden van de touwen.

2 Rijg, met behulp van de wolnaald, één grote kraal aan de 8 touwen.

3 Splits de touwen in 4 groepjes van 2 touwen en rijg er telkens 5 (of meer, of minder, zie verder) kleinere kralen aan. Deze kleinere kralen overspannen de oppervlakte van de bodem van de bloempot – meet even na met je bloempot bij de hand hoeveel kralen je daar juist voor nodig hebt. Beëindig de rij met telkens 1 grotere kraal.

4 Splits, vanuit de 4 grotere kralen, de touwen apart op en rijg aan de 8 uiteinden telkens 5 kleinere kralen. Rijg aan 4 van deze touwen opnieuw een grotere kraal, waarbij je telkens 1 touw overslaat. In de grotere kralen van deze ronde komen dan telkens twee touwen te zitten die nog niet samen in de vorige grote kraal zaten.

5 Herhaal de vorige stap nog een keer voor de volgende ronde.

6 Rijg 15 kleinere kralen aan elk touw, gevolgd door 1 grotere kraal en dan opnieuw 15 kleinere kralen. Laat alle touwen samenkomen in 1 grotere kraal – gebruik hiervoor je wolnaald.

7 Knoop de uiteinden samen vast rond de houten ring en hang de plantenhanger op.

Met dank aan Van Uytsel.

