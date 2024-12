4 moderne kransen met een twist

Mag het eens een tikje anders? Met een fijne metalen of houten krans in witte en gouden tinten verdien je ook in een wip tien op tien voor (kerst)sfeer en gezelligheid.

1. Au clair de la lune

Een maan in je interieur zorgt altijd voor een gezellig en mysterieus sfeertje. Deze manen maak je gemakkelijk zelf met enkel wat katoengaren en twee metalen ringen. Hang er wat sterren bij voor een extra sfeervol sfeertje.

Benodigdheden:

Dik katoengaren (bijv. bij Zeeman)

Metalen ringen (1x maat S, 2x maat M, 1x maat L) (bijv. bij Ava)

Lijmpistool

Papiertape

Schaar

Zo maak je het:

Maak met behulp van een stukje papiertape twee ringen op 1 plaats aan elkaar vast: 1x maat S en M, en 1x maat M en L.

Leg met het katoengaren een knoopje op de plaats waar de twee ringen elkaar raken en begin vanaf daar het garen rond de ringen te winden. Let erop dat je het garen genoeg aantrekt zodat het voldoende aangespannen is. Wanneer je een stukje hebt gewonden rond de ringen, kun je aan de achterkant het garen wat vastzetten met papiertape – dat helpt om het mooi op zijn plaats te houden zodat je zorgeloos kunt verder winden.

Als je de volledige oppervlakte hebt omwonden, knip het garen dan kort af en lijm de twee uiteinden achteraan het maantje vast met een druppel lijm van het lijmpistool. Hang op met een klein spijkertje dat je tussen het garen laat verdwijnen.

Tip: plak nog wat sterren op je muur voor een extra magisch effect.

2. Nergens beter dan thuis

Schattige kersthuisjes met besneeuwde daken op een krans – de link met kerst is duidelijk, maar toch heeft deze krans niet veel nodig om een serene puurheid uit te stralen.

Benodigdheden:

Metalen ring met horizontaal staafje door het midden van de ring (bijv. bij Ava)

Houten latje (bijv. bij Schleiper)

Breekmesje

Houten huisjes (of andere figuurtjes) (bijv. bij Amazon)

Saliekleurig lint (bijv. bij Amazon)

Verse eucalyptustakjes

Goudkleurige verf (bijv. bij Schleiper)

Witte verf (bijv. bij Schleiper)

Penseel

Lijmpistool

Schaar

Zo maak je het:

Snij het houten latje met het breekmesje op maat van de horizontale staaf van de metalen ring. Verf het latje in goud. Laat goed drogen.

Kleef het latje op de ring met behulp van het lijmpistool. Positioneer de houten huisjes op het latje en lijm ze vast wanneer je tevreden bent met het resultaat.

Tip: verf eventueel een detail van de houten figuurtjes – zoals hier de daken van de huisjes – in het wit voor nog meer speelse details.

Knip een viertal takjes eucalyptus af – 2 lange en 2 korte – om je ring bovenaan af te werken. Bind ze vast met het lint en maak er een mooie strik mee.

3. In alle vormen en maten

Soms heb je niet veel nodig – ga aan de slag met metalen ringen in verschillende groottes en vormen en je krijgt vanzelf een mooi geheel dat je nog kunt afwerken met eenvoudige kerstdecoratie.

Benodigdheden:

Metalen ringen in 3 vormen en grootten: 1 ovaal en 2 ronde in verschillende maten (bijv. bij Ava)

Kleine gouden kerstballetjes (bijv. bij Van Uytsel)

Enkele verse sparrentakken (bijv. bij Van Uytsel)

Gouden kerstslinger met metaaldraad en sterretjes (bijv. bij Amazon)

Lijmpistool

Fijn roestkleurig fluwelen lint (bijv. bij Amazon)

Breed roestkleurig fluwelen lint (bijv. bij Amazon)

Gouden garen (bijv. bij Ava)

Binddraad (bijv. bij Van Uytsel)

Schaar

Zo maak je het:

Voor de grote ronde ring:

Bind 3 kerstballetjes met het gouden garen vast aan de bovenkant van de ring. Doe een dotje lijm op het knoopje op de ring om ze goed op hun plaats te houden.

Bind met binddraad enkele sparrentakjes aan de ring, op ongelijke hoogte.

Wikkel een eindje van de gouden kerstslinger rond de ring, van sparrentakje tot sparrentakje.

Knip een stuk van het fluwelen lint van 20 cm, knoop het bovenaan vast en hang de ring ermee op.

Voor de kleine ronde ring:

Bind met binddraad onderaan de ring enkele sparrentakjes vast.

Kleef 2 gouden kerstballetjes op de plaats waar de takjes elkaar kruisen.

Knip een stuk van het fluwelen lint van 20 cm, knoop het bovenaan vast en hang de ring ermee op.

Voor de ovalen ring:

Bind met binddraad bovenaan de ring enkele sparrentakjes vast.

Knoop op de plaats waar de takjes de ring kruisen een mooie, grote strik met het brede lint.

Knip een stuk van het fluwelen lint van 20 cm, knoop het bovenaan vast en hang de ring ermee op.

Hang de drie ringen in een mooie compositie bij elkaar op.

4. Drievuldigheid

Naai je graag, met de hand of met de machine? Dan zijn deze kransen misschien iets voor jou. Uit vilt naai je enkele eenvoudige kerstvormen die je in houten ringen van verschillende groottes gaat ophangen. Werk af met wat gouden kerstdecoratie en je stijlvolle trio is klaar om opgehangen te worden!

Benodigdheden:

4 houten ringen (2 grote, 1 middelgrote, 1 kleine) (bijv. bij Bol.)

6 houten kralen (3 grote en 3 kleine) (bijv. bij Schleiper)

Jute touw (bijv. bij Schleiper)

3 vellen beige vilt (bijv. bij Schleiper)

Beige naaigaren (bijv. bij Veritas)

Fijne metalen oogjes (⌀ 1 cm) (bijv. bij Veritas)

Takjes fake gouden eucalyptus (bijv. bij Van Uytsel)

Miniwasknijpertjes (bijv. bij Schleiper)

Pandavulling (bijv. bij Schleiper)

Lijmpistool

Schaar

Zo maak je het:

Naai eerst alle vilten creaties: 2 kerstballen, 1 ster en 3 kerstboompjes. Teken de patronen op het vilt – gebruik een glas om een perfecte cirkel te tekenen, en teken de ster over van een voorbeeldje online. De dennenboompjes zijn driehoeken van 5 cm breed en 8 cm hoog. Knip per item de vorm twee keer uit. Naai ze met de hand of met de naaimachine aan elkaar maar laat een klein gaatje om ze op te vullen met pandavulling. Naai het gaatje daarna toe.

Knip een eindje jute touw van ongeveer 15 cm af en kleef het met een dotje lijm achteraan de vilten vorm. Laat even drogen en bind de vilten vorm daarna bovenaan één van de ringen vast: 2 kerstballen aan een middelgrote ring, 3 dennenboompjes aan een grote ring, en de ster aan de kleinste ring.

Bind de middelgrote ring met de kerstballen met jute touw ook nog eens vast op één plek aan de grootste ring.

Knip enkele takjes van de gouden eucalyptus af en bind ze met binddraad vast aan de ringen: 2 takjes op verschillende hoogte aan de krans met 2 ringen, en enkele grotere takjes aan de andere 2 ringen.

Knip drie keer een eindje jute touw van zo’n 20 cm af en haal het door het gat van de drie kransen. Rijg er een grote en kleine houten kraal aan, en leg een knoopje bovenaan om de ringen mee op te hangen.

Hang de drie ringen in een mooie compositie bij elkaar op.

Foto’s: Wout Hendrickx • Met dank aan Ava en Van Uytsel

