5x op cruise langs de gezelligste kerstmarkten

Wil je de kerstperiode op een extra bijzondere manier beleven? Dan is een kerstcruise misschien iets voor jou. Bij zo’n cruise bezoek je overdag enkele van Europa’s meest knusse kerstmarkten, warm je ’s avonds op in je kajuit en ontwaak je de volgende ochtend in een nieuwe stad.

De mooiste kerstmarktcruises

1. Over de Rijn

De Rijn is met haar 1.200 kilometer een van de langste rivieren van Europa. Het grootste deel van z’n wateren stroomt door Duitsland, hét kerstmarktland bij uitstek.

Tijdens een vierdaagse cruise van VIVA Cruises hop je tussen kerststeden Düsseldorf, Koblenz, Bonn en Keulen en pik je enkele van de meest befaamde kerstmarkten van het land mee. Ook TUI vaart je langs de meest kerstige steden langs de Rijn tijdens een cruisetocht van vier dagen en doet Düsseldorf, Keulen, Koblenz en Andernach aan.

Bij VIVA Cruises zijn er verschillende afvaarten mogelijk tussen 3 en 18 december 2024. Vanaf € 495 per persoon voor 3 nachten. Ook een cruise van 4 of 6 nachten is mogelijk. Meer info: viva-cruises.com. • Bij TUI boek je vanaf € 424 per persoon voor 3 nachten, ook een cruise van 6 nachten is mogelijk. Meer info: tUI.nl.

2. Over de Donau

Niet enkel Duitsland, maar ook Oostenrijk staat bekend om haar fonkelende kerstmarkten. De historische steden zien er extra magisch uit met eindejaar, dankzij hun romantisch verlichte straten. Een cruise van vier nachten brengt je naar Passau, Melk, Wenen en Linz – enkele van de mooiste kerststeden aan de oevers van de Donau.

Verschillende afvaarten mogelijk tussen 20 november en 18 december 2024. Vanaf € 650 per persoon voor 4 nachten. Meer info: viva-cruises.com.

3. Over de Main

Wil je liever op ontdekking in de kleinere, charmante Duitse steden dan op verkenning in de grootsteden? Dan is een cruise over de Main misschien wel iets voor jou. Vertrekken doe je in Frankfurt, daarna voert de boot je naar het statige Wertheim, het historische Würzburg en het idyllische Miltenberg.

Verschillende afvaarten mogelijk tussen 18 november en 12 december 2024. Vanaf € 750 per persoon voor 4 nachten. Meer info: viva-cruises.com.

4. Over de Seine

Versierde kerstbomen en fonkelende lichtjes doen Parijs er ‘s winters extra betoverend uitzien. Een zesdaagse cruisetocht brengt je van Parijs via de Seine naar de Normandische stadjes Les Andelys, Rouen en Conflans. Afsluiten doe je met nog een paar dagen Parijs, inclusief een stadstour en een excursie naar het paleis van Versailles.

Verschillende afvaarten mogelijk tussen 27 november en 17 december 2024. Vanaf € 695 per persoon voor 5 nachten. Meer info: viva-cruises.com.

5. Door de Elzas

Ook de sprookjesachtige stadjes van de Elzas stralen een en al gezelligheid uit met kerst. Je vertrekt in Straatsburg voor een driedaagse cruise en vaart verder langs de wijnroute van de Elzas (mét bezoek aan een wijnkelder en proeverij). Je houdt ook halt in het charmante dorpje Colmar, om uiteindelijk weer te arriveren in Straatsburg, waar je de kerstmarkten bezoekt.

Verschillende afvaarten mogelijk tussen 30 november en 20 december 2024. Vanaf € 555 per persoon voor 3 nachten. Meer info: croisieurope.be.

