Minder toeristen, maar nog steeds zomerse temperaturen: de herfst is een uitstekend moment voor een rustige city- of roadtrip. Kun je nog wat inspiratie gebruiken voor de herfstvakantie? Geen nood, hier vind je onze favoriete zonnige najaarsbestemmingen!

6x zonnige najaarsbestemmingen in Europa

Sevilla, Spanje

Sevilla bijt de spits af in dit rijtje zonnige najaarsbestemmingen, want de stad is een topper in de herfst. Met minder toeristen dan tijdens de zomer, maar wel met nog mooie maximumtemperaturen tussen 19° en 27° is dit een perfecte najaarsbestemming.

Sevilla is de hoofdstad van het zuiderse Andalusië en misschien wel de meest romantische locatie in dit lijstje. Wat dacht je van een wandeling langs de charmante gebouwen in de herfstzon, een boottochtje of suppen op de rivier Guadalquivir?

Rome, Italië

Het is een klassieker, maar de hoofdstad van Italië mag niet ontbreken in dit lijstje met zonnige najaarsbestemmingen. De temperaturen hangen in de herfst nog rond de 20° à 23°, perfect weer dus om van een gelato te smullen. Nog een pluspunt: de massale drukte van het zomerseizoen is gaan liggen, dus het is al iets rustiger rondom het Colosseum, de Trevifontein en het Pantheon.

Kotor, Montenegro

Een verborgen pareltje in Europa is Kotor, een oude havenstad in Montenegro. De stad is gelegen aan de baai van het gelijknamige Kotor, een inham van de Adriatische Zee. Het is geen verrassing dat de ommuurde binnenstad met smalle steegjes deel zijn van het UNESCO-werelderfgoed.

Nog een opvallende bezienswaardigheid is Lady of the Rock: een prachtig kunstmatig eiland gemaakt van gezonken schepen. In de herfst geniet je er nog van milde temperaturen tussen 14° en 18°.

Porto, Portugal

Nog zo’n mooie havenstad voor op je bucketlist is Porto. Het is de tweede grootste stad van Portugal, na Lissabon. Porto is bovendien één van de hipste steden in Portugal. De stad is gevuld met kleurrijke huisjes langs het water. Ook zijn veel gebouwen versierd met azujelos, de typische blauwwitte tegeltjes. Extra pluspunt: in het najaar kunnen de temperaturen nog tot 21° reiken. Een koffietje met een pastel de nata op een zonnig terrasje… Klinkt goed toch?

Piëmont, Italië

Minder druk dan broertjes Toscane of Ligurië en dichterbij dan Sicilië: we hebben het over Piëmont, de regio in het noordwesten van Italië. Het is een paradijs voor Bourgondiërs, vooral in de herfst. Want de herfst is niet alleen hét seizoen van de wijn, maar ook van de truffel.

Proef de Barolo’s van vorig jaar, steek de Ponte nel Cielo over of vier samen met de Italianen de Fiera del tartufo bianco vanaf oktober. Dat is een volledig feest gewijd aan witte truffels.

De regio heeft in het najaar milde maximumtemperaturen tussen de 13° en 18°, niet te warm en niet de koud dus! Verken Piëmont met de auto, of misschien nog leuker: met de camper. Je kunt makkelijk een camper huren, bijvoorbeeld via het online platform GoBoony.

Epirus, Griekenland

Op zoek naar zon, strand en rust maar weinig zin in volgeboekte all-ins? Dan is Epirus misschien wel de perfecte najaarsbestemming voor jou. Deze prachtige regio in het noordwesten van Griekenland is net zoals Piëmont ideaal om te ontdekken met de auto of camper. Hier wissel je luilekkere stranddagen in de regio rond Parga af met uitstapjes naar monumentale bergdorpjes rond Metsovo. Een echte droombestemming dus!

