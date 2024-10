De mooiste kerstmarkten van Europa: 20 plekjes om te bezoeken

Elk jaar brengt de website Best European Destinations een stemming uit om een selectie te maken van de mooiste kerstmarkten van Europa. Honderdduizenden mensen stemden op hun favoriet. En jawel hoor, ook België staat twee keer in het lijstje!

Dit zijn de mooiste kerstmarkten van Europa

1. Boedapest, Hongarije

De allermooiste kerstmarkt van Europa is dit jaar die van Boedapest. De zogenaamde Advent Basilica strandt ook deze winter weer neer vlak bij de Sint-Stefanusbasiliek. Ook in 2020, 2021, 2022 en 2023 werd de kerstmarkt al bekroond tot de mooiste van Europa.

Van 17 november 2024 tot en met 1 januari 2025.



2. Craiova, Roemenië

Mag het al eens wat anders zijn dan Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk? Craiova, een stad in het zuidwesten van Roemenië, is een winterwonderland tijdens kerst. Over de hele stad vind je schattige eetkraampjes, een schaatsbaan en creatieve workshops. En werkelijk overal waar je kijkt is de hele stad versierd met kleurrijke kerstlichtjes.

Van 15 november 2024 tot en met 5 januari 2025.



3. Metz, Frankrijk

De kerstmarkt van Metz staat niet alleen voor de tweede keer op het podium van de mooiste kerstmarkten van Europa, maar is ook bekroond met de titels ‘beste kerstmarkt voor gezinnen’ en ‘beste kerstmarkt van Frankrijk’. Naast de verschillende kerstkraampjes vind je in Metz een City Skyliner en een reuzenrad waarin je kunt plaatsnemen.

Van 24 november tot en met 30 december 2024.



4. Poznań, Polen

Voor een unieke sfeer moet je bij de kerstmarkt in Poznań zijn. Deze markt staat volledig in het thema van licht en decoratie; meer dan 43000 LED-lampjes verlichten de stad. Je kunt er ook genieten van concerten en optredens.

Van 19 november tot en met 23 december 2024.



5. Montbéliard, Frankrijk

Afsluiter in de top vijf is de kerstmarkt van Montbéliard. Een traditionele markt in het oosten van Frankrijk. Alle straten worden prachtig verlicht en je wandelt voorbij meer dan 140 kraampjes vol Franse streekproducten.

Van 23 november tot en met 24 december 2024.



6. Riga, Letland

Als je fan bent van sprookjes is de kerstmarkt van Riga echt iets voor jou! Je kunt er een wandeling maken door Opera Square, Bastejkalns en Kronvalda Park waarbij je verschillende Letse sprookjes beleeft en erover leert. Elk sprookje en elk pad wordt ook begeleid door muziek.

Van 30 november 2024 tot en met 2 januari 2025.



7. Govone & Asti, Italië

De noordelijke wijnregio Piëmont is sowieso een paradijs voor al wie houdt van lekker eten en drinken, zeker in het najaar. Maar ook tijdens de kerstperiode doet de regio niet onder. In Govone en Asti, twee kleine dorpjes niet al te ver van Turijn, vind je de mooiste kerstmarkt van Italië. Je koopt er lokale wijnen en andere Italiaanse lekkernijen.

Van 11 november tot en met 17 december 2024 (enkel in het weekend).



8. Birmingham, Engeland

Niet naar Duitsland gaan, maar toch de Duitse sfeer opsnuiven? Dat kan op de kerstmarkt van Birmingham. Het is de grootste, authentieke Duitse kerstmarkt buiten Oostenrijk en Duitsland. De markt wordt namelijk georganiseerd door Birminghams zusterstad Frankfurt.

Van 1 november tot en met 24 december 2024.



9. Madeira, Portugal

Ook als je deze winter warmere oorden opzoekt, hoeft een kerstmarkt niet te ontbreken. Want ook op het prachtige Portugese eiland Madeira wordt kerst goed gevierd. Denk aan kerstkraampjes vol exotische bloemen, lokale lekkernijen en typische souvenirtjes. Plus: je muts en sjaal kun je gewoon thuislaten!

Van 1 december 2024 tot en met 5 januari 2025.



10. Valkenburg, Nederland

Onze noorderburen zijn ook van de partij, en meer dan terecht! De kerstmarkt in Valkenburg is een wereldfenomeen. Je kunt er meerdere grotten bezoeken met de mooiste kersttaferelen.

Van 15 november 2024 tot en met 5 januari 2025.



11. Brussel, België

Natuurlijk kon België niet in het lijstje ontbreken. De iconische kerstboom op de Grote Markt van Brussel, die wil je toch eens gezien hebben? Daarnaast zijn er natuurlijk de traditionele kraampjes, attracties en de indrukwekkende klank- en lichtshow. Een welverdiende plaats in de top twintig!

Van 29 november tot en met 5 januari 2025.



12. Trier, Duitsland

Van poppentheater tot fabelachtige kerstkoren: voor traditionele falala’s en ho, ho ho’s moet je in Trier zijn! De kerstmarkt van Trier is bovendien perfect voor een romantisch weekendje weg met z’n tweetjes.

Van 22 november tot en met 22 december 2024.



13. Edinburgh, Schotland

Edinburgh is zonder twijfel een van de meest betoverende kerststeden. De kerstmarkt is dan ook wereldberoemd. Het is ook zeker een aanrader voor fans van Harry Potter, want Edinburgh is dé Harry Potter-stad bij uitstek.

Van 18 november 2024 tot en met 5 januari 2025.



14. Wenen, Oostenrijk

Elk jaar veranderen de mooiste pleinen van Wenen van half november tot Kerstmis in magische kerstmarkten. De markt Vienna Magic of Advent is één van de bekendste en tovert het stadhuisplein om tot een stralend sprookjesland.

Van 11 november tot en met 26 december 2024.



15. Sarandë, Albanië

De kerstmarkt van Sarandë is dit jaar nieuw in de lijst, maar de allereerste editie van deze markt moet zeker niet onderdoen voor de rest van de kerstmarkten. De boulevard van Sarandë wordt namelijk omgetoverd tot een winterwonderland met glinsterende versieringen, een ijsbaan, een draaimolen en verschillende podia.

Van 6 december 2024 tot en met 2 januari 2025.



16. Londen, Engeland

Dé kerstmarkt van Londen keert dit jaar terug voor zes weken vol met winterfestiviteiten. Het zogenaamde Hyde Park Winter Wonderland bevat meer dan 100 attracties met voor elk wat wils.

Van 24 november 2024 tot en met 3 januari 2025.



17. Dresden, Duitsland

De ‘Striezelmarkt’ van Dresden bestaat al sinds 1434 en die eeuwenlange traditie voel je nog steeds. Jaarlijks bezoeken zo’n 2,5 miljoen mensen de met lichtjes versierde Altmarkt. Je smult er van regionale specialiteiten, zoals de traditionele kerststol.

Van 27 november tot en met 24 december 2024.



18. Praag, Tsjechië

Ook de kerstmarkt in Praag kan elk jaar op heel wat bezoekers rekenen. De hoofdstad van Tsjechië is in de winterperiode een drukbezochte plek voor kerstliefhebbers. Voor braadworsten en andere grillproevertjes ben je hier alleszins aan het juiste adres.

Van 30 november 2024 tot en met 6 januari 2025.



19. Brugge, België

Brugge verdient dit jaar ook een plekje op de lijst met mooiste kerstmarkten van Europa. Maar wij wisten natuurlijk al langer dat deze romantische stad een winterwonderland is met kerst. Geniet van de eeuwige gezelligheid van de stad, in combinatie met de mooie kerstlichtjes en een heerlijke glühwein, jenever of warme chocolademelk.

Van 24 november 2024 tot en met 7 januari 2025.



20. Manchester, Engeland

Een van de grootste kerstmarkten van het Verenigd Koninkrijk vind je in Manchester. De winterse festiviteiten worden er ook elk jaar groter: maar liefst 9 miljoen bezoekers zakken jaarlijks af naar de kerstmarkt. Met maar liefst 300 kraampjes verspreid over tien verschillende sites biedt de kerstmarkt van Manchester voor ieder wat wils.

Van 11 november tot en met 21 december 2024.



