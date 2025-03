Eindeloos scrollen, het constante ‘pingen’ van je smartphone, de druk om altijd en overal bereikbaar te zijn: de gemiddelde Belg spendeert dagelijks uren op schermpjes. Camperdeelplatform Goboony verzamelde vijf Europese bestemmingen waar je smartphone niet meer is dan een zakgewicht, plekken waar het netwerk zo beperkt is dat een digitale detox geen wilskracht vraagt maar gewoon vanzelf gebeurt.

Heb jij behoefte aan even helemaal offline zijn? Deze bestemmingen passen perfect in de huidige tendens naar ‘slow travel’ en de behoefte om te ontsnappen aan massatoerisme.

Voor wie volledig wilt vertragen: met een camper bereik je deze verborgen uithoeken volledig op je eigen tempo. Ver weg van de vele toeristen en de sluimerende sociale media-verplichtingen.

Lees ook: 5 alternatieve bestemmingen met minder toeristen

Deze bestemmingen zijn perfect voor een digitale detox

1. Vencimont, België

Het is bijna ondenkbaar dat je in ons dichtbevolkte, hyperverbonden landje een plek zonder 4G kunt vinden. Maar toch, Vencimont, een verstopt dorp nabij Gedinne en op een steenworp van de Franse grens biedt een verfrissende offline ervaring.

Hier ruil je scroll-sessies in voor mountainbiketochten en wandelingen zonder digitale afleiding. De lokale molenaar bakt brood dat door kenners wordt bestempeld als het beste van Namen. Een smaakervaring die geen Instagram-filter nodig heeft.

© Goboony

2. Nationaal Park Kalkalpen, Oostenrijk

Met maar liefst vier vijfde van de oppervlakte die ingenomen wordt door dennen, sparren en beuken is Nationaal Park Kalkalpen een ideale plek om dagenlang te bosbaden. Dit is het grootste bosgebied van Oostenrijk, de beukenbossen kregen zelfs al een plekje op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Als je geluk hebt, spot je er misschien wel visotters, slangen, lynxen of zwarte ooievaars.

Wandel van berghut naar berghut of slinger met een camper door de valleien. Bereid je trip voor in ware jaren ‘90-stijl (denk: offline kaarten en contant geld voor de berghutten), want op sommige plekken heb je amper bereik.

© Goboony

3. Elbasan, Albanië

Het authentieke Albanië wint de laatste jaren terecht aan popularitieit als reisbestemming. Diep in het achterland ligt de stad Elbasan, waar je je net in een parallel universum waant. Een weelderig landschap vol watervallen, imposante canyons, …

Wie houdt van urban exploren, kan zich er amuseren in de verlaten industriecomplexen. Van de bestemmingen in dit rijtje is dit misschien eentje voor wie op zoek is naar een avontuurlijke variant van de digitale detox: onbereikbaarheid met een adrenalinekick.

© Getty Images/iStockphoto

4. Alqueva, Portugal

In de Portugese regio Alentejo schiep menselijk ingrijpen onbedoeld een natuurwonder. Zo vind je er het Alqueva-meer, Europa’s grootste kunstmatige watermassa, dat een surrealistisch landschap creëerde bezaaid met eilandjes. Het ecosysteem dat zich de laatste 20 jaar spontaan vormde rond de ‘binnenzee’ is op z’n indrukwekkendst in de lentemaanden april en mei.

De Transalentejo-wandelpaden zijn uitstekend om op een trager tempo de authentieke dorpjes te ontdekken. Zo is er Monsarez, een middeleeuwse parelt dat officieel erkend werd als ‘Monument-stad’ in de competitie ‘Wonderen van Portugal’. ‘Even Instagram checken’ komt niet eens bij je op als je de burcht in de verte ziet.

© Getty Images

5. Kvikkjokk en Jokkmokk, Zweden

In Zweeds Lapland, op enkele kilometers van de poolcirkel, kent het leven een ander ritme. Haastig leven is hier niet aan de orde, de enige file die je er tegen komt, is eentje van elanden. De dorpen Kvikkjokk en Jokkmokk staan in teken van de Sami-cultuur en de omliggende nationale parken.

Woeste stroomversnellingen, vrij rondzwervende lynxen en beren, spiegelende gletsjermeren en oerbossen doorsneden met ravijnen: gewoon aanschouwen en beleven in plaats van scrollen en liken gaan vanzelf in dit imposant stuk natuur.

© Goboony

Meer bestemmingen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!