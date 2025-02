Reistrend: dit zijn de 10 gezondste vakantiebestemmingen

Nood aan een extra portie vitamine D? Of kan je gelukshormoon een boost gebruiken? Holidu, het boekingsportaal voor vakantiehuizen, verzamelde de 10 gezondste vakantiebestemmingen ter wereld, ofte de steden waar je terecht kunt voor een deugddoende ‘vitaminevakantie’.

Reistrend 2025: wellness travel

Het was al een trend in 2024 en belooft dit jaar nog populairder te worden: wellness travel. Hierbij reis je bewust naar een vakantiebestemming die deugd doet voor je gezondheid en welzijn, zowel mentaal als fysiek. Denk aan plekken waar de zon overuren doet, de luchtkwaliteit op z’n zuiverst is of de inwoners heel gelukkig zijn.

Maar welke vakantiebestemmingen behoren tot de gezondste ter wereld? Boekingsportaal Holidu analyseerde verschillende steden op basis van verschillende gezondheidsfactoren, waaronder vitamine B12, serotonine (het ‘gelukshormoon’), vitamine D en vitamine C.

Mooi meegenomen: de landen in de top 3 liggen allemaal op slechts drie uur vliegen. Zijn we weg?

De 10 gezondste vakantiebestemmingen

1. Faro, Portugal

De gezondste vakantiebestemming ter wereld is volgens het onderzoek van Holidu de Portugese stad Faro. De hoofdstad van de Algarve scoort enorm goed op luchtkwaliteit met de op drie na laagste score op luchtvervuiling in het onderzoek.

Daarbovenop is het de zuidelijkste stad van Portugal, een ideale plek dus om wat vitamine D bij te tanken. De dromerige stranden, de lekkere én gezonde keuken, de rijke cultuur, … En dat op slechts drie uur vliegen!

2. Stockholm, Zweden

De Zweedse hoofdstad Stockholm pronkt op de tweede plaats. Het land scoort erg hoog op de World Happiness Index, wat het een perfecte bestemming maakt als je wat extra serotonine wilt aanmaken. Ook het gezonde dieet en de lage luchtvervuiling bezorgen Stockholm haar hoge score.

Op gemiddeld aantal zonuren die je er te zien krijgt, scoort de stad minder goed, met gemiddeld 1803 uren per jaar. Al kent Stockholm in juli en augustus zonnige dagen met temperaturen tot 25°C. Tijdens een zomerse stedentrip kun je er dus wel profiteren van wat extra vitamine D.

3. Helsinki, Finland

De Finse hoofdstad Helsinki scoort het hoogst als bestemming om je serotonine een boost te geven, het hoogst zelfs in het hele onderzoek. Finland stond in 2024 voor het zevende jaar op nummer één in de World Happiness Index. Het land scoort ook hoog op vlak van vitamine B12 en hoeveel vlees, vis en gevogelte er gemiddeld per dag wordt gegeten.

Net als Stockholm is Helsinki – zeker in de winter – dankzij het lage aantal zonuren niet de beste bestemming om wat extra vitamine D op te doen. Plan je stedentrip dus liever tijdens de zomer, wanneer de dagen er uitzonderlijk lang zijn.

4. Madrid, Spanje

Als je vooral de zon wilt opzoeken, is Madrid een topbestemming in dit rijtje. In de Spaanse hoofdstad draait de zon overuren en krijg je een flinke portie vitamine D binnen. Smul tijdens je stedentrip ook van de traditionele mediterrane keuken, al jaren bekend als een van de gezondste ter wereld.

5. Reykjavik, IJsland

Ook in Reykjavik ben je aan het juiste adres als je wat extra serotonine wilt aanmaken. IJsland behaalde de derde plaats op de World Happiness Index, na respectievelijk Finland en Denemarken. Je krijgt er minder zonuren (al geniet je er in de zomer wel van eindeloos lange dagen), de luchtkwaliteit is er doorgaans dan weer uitstekend.

IJsland staat bekend om haar ongerepte, fabelachtige natuurfenomenen – een ideale omgeving om je hoofd even helemaal leeg te maken. Combineer je stedentrip met een verfrissende natuurwandeling of ga ontspannen in een van de warmwaterbronnen, zoals The Blue Lagoon, waar je kunt baden in heerlijk warm water boordevol mineralen die goed zijn voor de huid.

6. Las Vegas, VS

Las Vegas is dé ultieme bestemming om te genieten van zoveel mogelijk zonuren. De woestijnstad – beroemd om haar Strip, casino’s en shows – kent meer dan 3800 zonuren per jaar. Al moet je er natuurlijk wel een heel eind voor reizen. Iets dichter bij huis hebben de Egyptische steden Caïro en Alexandrië na Las Vegas de meeste zonuren.

7. Lissabon, Portugal

De Portugese hoofdstad Lissabon is de volgende in het rijtje van gezondste vakantiebestemmingen. Dat heeft de kuststad vooral te danken aan haar milde temperaturen en vele zonuren, je vitamine D breng je er met gemak weer op peil. En voor wie houdt van een fikse wandeling: Lissabon is heuvelachtig, dus smeer je kuiten al maar in! Een mooi uitzicht staat je te wachten als beloning.

8. Malaga, Spanje

Zon, zee en strand vlakbij: geen betere plek om wat extra vitamine D bij te tanken dan in Malaga, aan de Spaanse Costa Del Sol. Naast Malaga kun je ook in andere Mediterraanse steden als Athene, Marseille en Rome uitermate van de zon genieten terwijl je ook een mooie portie cultuur, gastronomie en geschiedenis meepikt.

9. Sevilla, Spanje

Het is overduidelijk: Spanje is met drie plekjes in deze lijst zonder twijfel een van de gezondste vakantiebestemmingen. In Sevilla kun je een groot deel van het jaar je vitamine D opkrikken. Zelfs in het najaar zijn de temperaturen er nog aangenaam én lopen er minder toeristen rond dan in de zomer. Sevilla kun je makkelijk al wandelend verkennen, of per fiets. De stad is goed voorzien van fietspaden en bovendien voornamelijk vlak. Ideaal dus voor een actieve, zonnige citytrip.

10. Oslo, Noorwegen

Scandinavië is goed vertegenwoordigd in deze lijst, met de Noorse hoofdstad Oslo als afsluiter. In Noorwegen profiteer je niet alleen van prachtig ongerepte natuur, maar ook van frisse, schone lucht. Bezoek Oslo liefst in de lente of zomer, dan heb je meer kans op een heldere, blauwe hemel en milde temperaturen.

De Noren houden van outdooractiviteiten en terecht, niets zo deugddoend voor je lichaam en hoofd als bewegen in de frisse buitenlucht. Oslo is makkelijk met de fiets te verkennen en je kunt op verschillende plekken in de stad zwemmen in de fjorden. Twee activiteiten die niet alleen goed zijn voor je fysieke gezondheid, maar ook stress verminderen.

Meer inspiratie:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!