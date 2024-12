Gran Canaria in de winter: 5 redenen om te gaan

Niets zo heerlijk als een korte vakantie om de winterblues te verjagen. Gran Canaria, op iets meer dan vier uur vliegen, biedt een fantastische mix van zon, strand en een prachtig binnenland.

Waarom naar Gran Canaria in de winter?

Om te genieten van de winterzon hoef je echt niet naar een verre, exotische bestemming. De Canarische Eilanden liggen op amper vier uur vliegen van bij ons, zijn met een rechtstreekse vlucht bereikbaar, en bieden een resem aan goeie hotels. Meer heb je als zonzoeker toch niet nodig voor een zorgeloze wintervakantie? In januari schijnt de zon er gemiddeld zes uur per dag en geniet je van temperaturen van 22°C en meer.

Gran Canaria: dit wil je zien en doen

1. Lekker zwemmen of relaxen

© Allwrite

Vergeleken met Tenerife, het grootste Canarische Eiland, is Gran Canaria een stuk rustiger. Zeker in het zuiden van Tenerife vind je het ene resort na het andere en veel entertainment. In Gran Canaria gaat het er allemaal wat relaxter aan toe.

Toch is er aan stranden geen gebrek, want het eiland heeft in totaal 236 kilometer kustlijn. De mooiste zandstranden liggen in het zuiden bij o.a. Maspalomas en Meloneras. Playa del Inglés in het zuidoosten is een groot en breed strand, uitermate geschikt voor gezinnen. Ook ’s winters is het warm genoeg om er te zwemmen in de zee of in het zwembad van het hotel.

2. Kuieren door vissersdorp Puerto de Mogán

© Allwrite

Aan de zuidkust vind je een van de charmantste dorpjes van het eiland: Puerto de Mogán is een heerlijk vissersdorpje dat ondanks het toerisme toch een stuk authenticiteit heeft behouden. Daar zit de schitterende locatie bij de jachthaven zeker voor iets tussen. Ga dus wat sneller voorbij aan de markt met toeristische spulletjes (elke week op maandag en vrijdag), en kuier door de met bougainville versierde straten en steegjes in de buurt van de jachthaven.

De historische witte huizen zijn verrassend goed bewaard, en getooid in vrolijke tinten. Bij de jachthaven vind je nog altijd de monumentale steen die de vissers vroeger zagen als ze wilden binnenvaren, en die diende om de hoogte van het getij vanop hun schip in te schatten. Nu is het haventje omzoomd met gezellige visrestaurants en bars.

Nog een smultip: het mooiste uitzicht heeft Beach Club Faro, waar je ook terechtkunt voor een drankje of verrukkelijk seafood, zoals zwarte rijst met garnalen en kokkels. Nog een aanrader is Playa de Mógan, net buiten de haven en een authentiek adres voor inktvis, gegrilde sardientjes en langoustines.

3. Wandelen in de duinen van Maspalomas

© Allwrite

Ook dicht bij de zee vind je een heleboel wandelmogelijkheden. Helemaal in het zuiden van het eiland ligt een natuurgebied dat gevormd wordt door de duinen van Maspalomas. Een uniek wandeldecor, want hier waan je je bijna in de Sahara. De zandduinen bestrijken een oppervlakte van maar liefst vijf vierkante kilometer.

Ze ontstonden in 1755, toen een tsunami tijdens een grote aardbeving een gigantische hoeveelheid zand op het eiland achterliet. Omdat er een krachtige wind op het eiland waait, verandert het duinenlandschap voortdurend van hoogte, vorm en kleur. Geen twee dagen oogt de duinenzee hetzelfde.

© Allwrite

Sommige duinen zijn zelfs meer dan tien meter hoog. Op de Mirador in Maspalomas is het zicht op de zonsondergang indrukwekkend. Om halfvijf ’s namiddags, als de hete middagzon wat aan kracht heeft ingeboet, beginnen we aan een tochtje door de uitgestrekte zandwoestijn. We volgen het drie kilometer lange ‘duinenpad’ dat richting zee loopt. Het duurt allemaal wat langer en gaat wat moeizamer dan we dachten. Zelfs met sandalen is het ploeteren in het mulle zand. Wat een surrealistisch decor!

Uiteindelijk belanden we aan de vuurtoren van Meloneras, waar een lang en breed strand wacht. Dit is een zalige plek om de zon te zien ondergaan. Goed om te weten: het is moeilijk om de aantrekkingskracht van deze levensgrote zandbak te weerstaan, maar eigenlijk mag je niet van het pad afwijken. Dit om de unieke biotoop van het natuurgebied in stand te houden.

4. Klimmen door de magnifieke bergen

© Allwrite

We laten het zwembad een dagje links liggen en trekken het ruige binnenland in. We huren een auto en rijden via de GC-60 naar het witte dorpje Fataga.

Gran Canaria is één Gran Panorama: dat concluderen we meteen bij het eerste uitzichtspunt, de Mirador de la Degollada de las Yeguas. Een indrukwekkend ravijn strekt zich voor ons uit, het gesteente van de diepe canyon kleurt donkerbruin. Deze Barranco de Fataga is gedurende miljoenen jaren uitgesleten in de vulkaanlava. Nu maakt hij deel uit van het Wereldbiosfeer-reservaat van Gran Canaria.

Als we onze weg vervolgen, wordt de autorit almaar pittiger en pittiger, met spitse haarspeldbochten en stevige stukken klimmen en dalen. Uiteindelijk bereiken we het letterlijke hoogtepunt van het eiland: de top van de Roque Nublo, de ‘rots in de wolken’ (1732 meter). Een iconisch beeld, want het lijkt alsof iemand nonchalant een menhir op een rotsplateau heeft neergepoot.

GOED OM TE WETEN Tijdens de autorit van de zuidkust naar Roque Nublo leg je een afstand van 48 kilometer af, met een hoogteverschil van 1900 meter. Het reliëf levert Gran Canaria de bijnaam ‘miniatuurcontinent’ op, omdat je op een beperkte afstand zowel zonovergoten stranden, duinen als steile bergen en imposante kloven kunt zien. In het bergachtige landschap kun je de mooiste wandelingen maken. Je vindt de wandelroutes op grancanaria.com.

We laten de auto achter op de parking, en beginnen aan de 1,3 kilometer lange wandeling langs het steile steentjespad door de naaldbomen. Boven wacht de beloning: een plateau met een weids uitzicht van 360° op het magnifieke landschap, omzoomd door roodbruine rotsen en kloven die fel contrasteren met de groene dennenbomen. We zien van hieruit zelfs de Teide op Tenerife liggen!

We rijden nog een stukje verder naar Tejeda, een van de meest schilderachtige dorpjes van het eiland, vol met amandelbomen waarvan de vruchten verwerkt worden in zoete lekkernijen, zoals marsepein.

5. Dolfijnen spotten

© Allwrite

Gran Canaria is net als de andere Canarische Eilanden een perfecte plek om dolfijnen en walvissen te spotten, op hun migratieroutes in de Atlantische Oceaan. De beste periode om de prachtige beestjes te observeren is van maart tot juni, al zijn dolfijnen het hele jaar door te zien. De meeste dolfijnspot-tours duren 2 à 3 uur. Onder meer in Playa del Inglés, Maspalomas, Puerto Rico en Mogán kun je zo’n tocht boeken.

Ook naar Gran Canaria?

Beste reisperiode: tussen november en maart voor de winterzon, maar ook ’s zomers is het een prima bestemming. De hitte is nooit verzengend, reken op temperaturen tussen 26°C en 30°C.

tussen november en maart voor de winterzon, maar ook ’s zomers is het een prima bestemming. De hitte is nooit verzengend, reken op temperaturen tussen 26°C en 30°C. Erheen: vanuit Brussel vlieg je rechtstreeks naar hoofdstad Las Palmas de Gran Canaria met onder meer TUI fly en Brussels Airlines. Er is ook een TUI fly-vlucht vanuit Antwerpen en Oostende. Vanuit Charleroi vlieg je naar Gran Canaria met Ryanair.

vanuit Brussel vlieg je rechtstreeks naar hoofdstad Las Palmas de Gran Canaria met onder meer TUI fly en Brussels Airlines. Er is ook een TUI fly-vlucht vanuit Antwerpen en Oostende. Vanuit Charleroi vlieg je naar Gran Canaria met Ryanair. Logeren: op Gran Canaria vind je heel wat vakantiehuizen en appartementen onder meer via Airbnb of hometogo.be. Daarnaast zijn er ook goedgeprijsde pakketreizen, waarbij zowel vlucht als hotelverblijf zijn inbegrepen. Je vindt ze onder meer bij Sunweb, TUI, Corendon en Neckermann. Meer info: grancanaria.com

Tekst en foto’s: Johan Lambrechts/Allwrite

Nog meer zonnige bestemmingen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!