Elke derde donderdag van oktober tot februari nodigt Libelle-chef Ilse D’hooge je uit in haar keuken voor een gezellige online kookworkshop waar ze haar beste tips en recepten deelt. Het beste nieuws? De workshops zijn gratis én je kunt ze gewoon thuis volgen, op je tablet of computer.

6 kookworkshops om van te genieten

Samen bakken, braden en bereiden we tijdens de donkere maanden verrukkelijke gerechten om je aan op te warmen, van een luchtige cake en lekkere feesthapjes tot een Italiaans liefdesgerecht voor Valentijn. Daarnaast kun je live via de chat al je kookvragen stellen aan Libelle-chef!

Lukt het je niet om je in te schrijven? Of heb je een andere prangende vraag? Laat het ons weten via libellelive@libelle.be.

Dít lekkers vind je elke maand terug op Ilse’s menu

WORKSHOP 1 – Een perfecte cake bakken? Piece of cake!

Een droge, plakkerige of smaakloze cake? Met de tips van Ilse bak je voortaan een cake die luchtig, sappig en bovenal smaakvol is.

WORKSHOP 2 & 3 – Zo maak je de lekkerste feesthapjes

Op een plankje, in een glaasje en/of met een krokant jasje: Ilse schotelt je haar favoriete koude en warme kersthapjes voor die het feestgedruis (en je eetlust) helemaal op gang trekken! En omdat je voor Kerstmis extra veel inspiratie kunt gebruiken, voorzien we niet één maar twee workshops, op woensdag én donderdag. Bij Libelle spelen we graag voor Kerstman, dus geven we tijdens deze workshops ook een leuke prijs weg!

WORKSHOP 4 – Lastminute kookinspiratie voor kerst

Heb je nét wat te lang gewacht om je feestmenu samen te stellen? Geen paniek, met de lastminute feestgerechten van Ilse imponeer je alsnog je gasten met een fraai feestmenu dat met liefde (én zonder stress) bereid werd.



WORKSHOP 5 – Zo maak je een Italiaans liefdesgerecht voor (je) Valentijn

Italiaans koken voor Valentijn? That’s amore! Want wat is er romantischer dan de Italiaanse keuken? Samen met Ilse proef je van la dolce vita en schotel je je valentijn een Italiaans liefdesgerecht per due voor.

WORKSHOP 6 – Koken met de airfryer

Ben je dol op je airfryer, maar kun je wel wat kookinspiratie gebruiken? Of weet je niet meteen hoe en wat je kunt bereiden in dit pientere keukentoestel? Schuif gezellig aan in onze laatste kookworkshop, en ontdek hoe de airfryer jouw leven makkelijker, smaakvoller én knapperig maakt!



