6 leuke uitjes en evenementen die je niet mag missen in oktober

’t Is weer voorbij, die mooie zomer. Maar geen reden om meteen naar binnen te kruipen, want oktober staat bol van de leuke activiteiten die je meteen in de herfststemming brengen. Deze 6 zijn er enkele van, dus neem je agenda erbij en zet je schrap voor een flinke portie herfstpret.

6 uitjes voor een onvergetelijke oktober

1. ‘Fashion on the Move’ in Waasland Shopping

Op zaterdag 5 oktober, tijdens het Weekend van de Klant, verandert het winkelcomplex Waasland Shopping in een grote catwalk met rode lopers en vijf verschillende podia. Maar liefst 64 modellen van alle leeftijden zullen er in de nieuwste najaarsmode van een twintigtal topmerken paraderen, op de maat van swingende muziek én geïnspireerd door Libelle. Van kop tot teen, van CKS tot Torfs: kom langs, geniet van het ongedwongen sfeertje, en laat je inspireren!

Fashion on the Move – inspired by Libelle, op 5 oktober van 13 tot 14 uur en/of 15 tot 16 uur in Waasland Shopping (Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas). Een gratis evenement.

2. Pompoenpret in Groot-Bijgaarden

Wat schreeuwt meer ‘herfst’ dan een pompoen? Een park met duizenden pompoenen! In Groot-Bijgaarden verandert Pumpkimania het park in een ongezien pompoenparadijs. Van minipompoentjes tot gigantische reuzen: je spot er ontelbaar veel pompoenen in alle maten, kleuren en vormen. Vooral dat laatste zal je verbazen, want de pompoenen staan er in de meest fantastische, gekke en kleurrijke constructies, helemaal in het thema van ‘circus’. Van acrobaten en clowns tot een leeuw die door een hoepel springt.

Wat Pumpkimania nog zo bijzonder maakt? In het weekend kun je bijvoorbeeld een rondvaart maken in een – jawel – pompoenboot, smullen van hartverwarmende pompoengerechten zoals pompoensoep, -frietjes of -lasagne of je eigen pompoen uithollen en kerven.

Kortom: Pumpkimania is een waar pompoenparadijs waar jong en oud zich urenlang vermaken, en dankzij Libelle bespaar je nú tot € 4 op je toegangsticket. Mis deze unieke herfstervaring niet!

Pumpkimania, nog tot en met 3 november, in het park van Groot-Bijgaarden (Isidoor Van Beverenstraat 5 – 1702 Groot-Bijgaarden). Volwassenen betalen € 14 voor een ticket, kinderen van 6 tot 17 jaar € 8 en kinderen jonger dan 6 jaar genieten van gratis toegang. Meer info: pumpkimania.be.

© Pumpkimania

3. Het Chrysantenfestival in Hasselt

Voor een kleurrijke herfstdoop moet je van 19 tot en met 27 oktober in de Japanse Tuin van Hasselt zijn. Goudgele, dieprode en zachtroze chrysanten staan er momenteel in bloei en dit prachtige bloemenspel kun je tijdens het Chrysantenfestival, ook wel Kikumatsuri genoemd, van dichtbij bewonderen. Een fleurig bloemenspektakel naar de groene vingers van lokaal bloemenkunstenares Els Geerden en een team van geëngageerde vrijwilligers.

Het Chrysantenfestival, van zaterdag 19 t.e.m. zondag 27 oktober in de Japanse Tuin in Hasselt (Gouverneur Verwilghensingel 15 – 3500 Hasselt), telkens van 10 tot 17 uur. Gesloten op maandag 21 oktober.

4. De Hasseltse Jeneverfeesten

Nog een toptip voor een gezellige tijd in Hasselt! Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober barst de stad, tevens hét jeneverhart van België, uit zijn voegen tijdens de jaarlijkse Jeneverfeesten. De binnenstad borrelt werkelijk van ’t leven, met straten vol muziek en dansende voeten, verrassend straattheater, jeneverproeverijen, een kelnerwedloop en een fontein waarvan het water in jenever verandert. Daarnaast opent het Jenevermuseum gratis zijn deuren, zodat je alles te weten komt over deze tijdloze drank en de rijke geschiedenis van de Hasselaren.

Kom feesten, genieten en proeven!

De Hasseltse Jeneverfeesten, van zaterdag 19 tot zondag 20 oktober, op het Limburgplein.

©VisitHasselt – Hasseltse Jeneverfeesten

5. Griezelen in de Efteling

Geen park zo sprookjesachtig als de Efteling, zeker tijdens de herfst. De bladeren van het Sprookjesbos krijgen een rood-geel-oranje jasje, waardoor het kuieren langs de sprookjes nog betovender aanvoelt.

Daarnaast pakt het Nederlandse sprookjespark uit met twee nieuwtjes: CARO, een spectaculaire theatershow boordevol dans, muziek en acrobatiek, en een gloednieuwe attractie ‘Danse Macabre’, vernoemd naar het bekende muziekstuk dat je eerder al kon horen in het oude spookhuis ‘Spookslot’.

© Efteling

In de nieuwe attractie wandel je een duistere kapel binnen en neem je vervolgens plaats in een van de koorbanken waar een griezelige spookdirigent klaarstaat om het orkest te begeleiden met het muziekstuk ‘Danse Macarbe’. Zodra de macabere muziek weerklinkt, bewegen de balustrades en koorbanken mee op ritme van de ‘dodendans’. Het is wel nog even wachten voordat je de attractie kunt uitproberen, want het opent – hoe kan het ook anders – op Halloween.

Klinkt een herfsttripje naar de Efteling je als muziek in de oren? Wel, dankzij Libelle koop je nu een toegangsticket met € 10 korting. Zo stap je al vanaf € 34 per persoon de wondere wereld van de Efteling binnen. Klik op de onderstaande knop en strik de Libelle-korting met de code LB24NJ13GT.*

Niet cumuleerbaar met andere acties. De korting is geldig van 5 oktober t.e.m. 31 december, met uitzondering van de weekdagen tussen 4 november en 13 december.

©Efteling

6. Speelplezier in het vernieuwde Speelgoedmuseum

Met puzzels, knuffels of poppen spelen, dat kun je als geen ander in het Speelgoedmuseum van Mechelen, want dit speelparadijs heeft een van de meest uitgebreide speelgoedcollecties van Europa. Niet alleen de kinderen zullen genieten, ook jij snuift de nostalgische sfeer op! Je herkent misschien wel je favoriete stuk speelgoed van vroeger?

Waarom een bezoekje plannen in oktober? Wel, op zaterdag 5 of zondag 6 oktober kun je met je bezige baasjes naar het openingsweekend van het vernieuwde museum in het station van Mechelen. Buiten speelplezier voorzien ze héél wat verrassingen!

Extra troef: als je je tickets online koopt, krijg je een kortingscode waarmee je een NMBS Discovery Ticket kunt aanschaffen, waardoor je voor de helft van de prijs naar Mechelen reist!

Het Speelgoedmuseum, open op dinsdag t.e.m. zondag, van 10 tot 17 uur. Aan het station van Mechelen (Koning Albertplein 2B – 2800 Mechelen). Meer info: speelgoedmuseum.be.

© Speelgoedmuseum

