Zelf haken: 4 gezellige sfeermakers in Scandinavische stijl

Wie op zoek is naar een nieuw project om te haken, verwennen we maar al te graag met deze vier gloednieuwe patronen in Scandinavische stijl. Ideaal om een beetje hygge – lees: gezelligheid – in je interieur te brengen.

Haken in Scandinavische stijl: 4 ideetjes

1. Basic opbergmand

© Wout Hendrickx

Er zijn weinig woonaccessoires waar je zoveel kanten mee uit kunt als een opbergmand. Zet ze naast de bank en stop er je plaid in, hang ze aan een leuke kapstok in de babykamer en doe er de rompertjes in, of berg er je haak- en breiwerk in op.

TIP: Verstevig de mand met op maat geknipt dik karton. Knip voor de bodem een cirkel en voor de wanden een lange strook waarvan je een cilinder maakt. Het karton kun je dan bekleden met een leuk gebloemd stofje of je plakt er decoratieve plakfolie op. Naai het karton met enkele steken vast aan de binnenkant van de mand.

Klik hier om het haakpatroon te downloaden en printen.

2. Warm thermosjasje

© Wout Hendrickx

Een thermos met een hoesje ziet er niet alleen extra stijlvol uit, maar houdt je koffie of thee ook nóg langer warm. Varieer naar hartenlust met kleurtjes voor een gepersonaliseerde versie.

TIP: Op dezelfde manier kun je een jasje haken voor een rechte vaas. Zet voor de bodem de rijen met meerderingen verder tot je de juiste diameter bereikt.

Klik hier om het haakpatroon te downloaden en printen.

3. Stijlvolle toilettas

© Wout Hendrickx

Dit leuke gehaakte tasje met rits is een prima toilettas, maar je kunt er evengoed een kleine tablet in stoppen. En wie vaak op stap gaat met een ruime shopper, hoeft zich straks niet meer gek te zoeken naar een portefeuille, brillendoos of zakdoekjes, want die zitten daar netjes in…

TIP: Geef het canvas basistasje een plastic voering, die je bijvoorbeeld uit een plastic tas knipt en tegen de binnenkant naait, om het te beschermen tegen make-upvlekken of vocht.

Klik hier om het haakpatroon te downloaden en printen.

4. Doorweven plaid

© Wout Hendrickx

Als laatste in dit rijtje met patronen in Scandinavische stijl haken we – hoe kan het ook anders – een plaid. Hoe je een plaid met simpele kleurbanen een unieke look geeft? Door hem na het haken in de andere richting door te weven! Het is verrassend eenvoudig: met grote verticale steelsteken creëer je in een mum van tijd een speels ruitjespatroon…

Klik hier om het haakpatroon te downloaden en printen.

Productie: Harald Ligtvoet • Ontwerpen en uitwerking: Véronique Maurissen van Gaarne (gaarne.be) • Foto’s: Wout Hendrickx • Met dank aan Arte International, Mezzanino en Van Uytsel

