Magische kerstcitytrip: culinair en cultureel genieten in Metz

Wil je snel nog wat kerstsfeer meepikken of snuif je liever een vleugje cultuur op in het Centre Pompidou? Libelle-redacteur Johan ging naar Metz voor een verrassende stedentrip mét culinaire verwennerij.

6x doen in Metz

1. Snuif de sfeer op op de 6 kerstmarkten

Aan kerstmarkten geen gebrek in de regio Lotharingen (Lorraine)! Elk hebben ze hun eigen sfeer en specialiteiten. De zes kerstmarkten liggen allemaal op historische pleinen in het centrum en kun je ook allemaal makkelijk te voet bereiken.

Een van de mooiste pleinen in de stad, is de met een arcade verfraaide Place Saint-Louis , met een reeks 13de-eeuwse huizen over een afstand van 200 meter. Hier vind je tijdens de kersttijd de kraampjes met winterkledij, en een fijne mix van traditionele eetstandjes met flammkuchen en pasta. De Place Saint- Jacques is dan weer een echt eetfestijn, met regionale lekkernijen. Op de Place d’Armes bij de kathedraal staat het reuzenrad.

De grote Place de la République pakt uit met een gigantische kerstboom en is zeker de interessantste markt als het over de variatie van eetkraampjes gaat. Hier kun je zowel smullen van raclette, oesters als Mexicaanse nacho's of quesadilla's. Uniek zijn de twee chalets waarin je enkel lokale producten vindt. Le Noël des Créateurs toont lokaal handwerk, van kerststalletjes tot zeepjes. Nog authentieker is Le Chalet de Noël Mosl/ Qualité Moselle , waar je 100% regionale producten shopt zoals honing, macarons, nougat, mirabellen en chocoladespekjes. Ideaal als cadeautje voor het thuisfront! Op de Place de la République maak je ook een toertje met de City Skyliner, die lijkt op een donut. Vanuit het ronddraaiend observatieplatform heb je op 81 meter hoogte een weergaloos 360° uitzicht over de stad.

Voor hét niet te missen kerstevent moet je in het stadspark op de Square Boufflers zijn. Hier heeft elk jaar Le sentier des Lanternes

plaats, een gratis sprookjesachtig lichtspektakel, waarin je betoverd wordt door allerlei kerstfiguren, kabouters, elanden, poolvossen en pinguïns. Probeer de weekends te mijden, want dan verlies je veel tijd met aanschuiven. Praktisch: De kerstmarkt vindt dit jaar plaats van 22 november tot en met 30 december, en dat elke dag. Op tourisme-metz.com/nl vind je de openingsuren per markt.

© Johan Lambrechts/Allwrite

2. Kuier door de historische binnenstad

Metz is een vat vol verhalen, met overal sporen van het rijke verleden. Dat besef je vooral als je op de kade naast de rivier wandelt, met een prachtige skyline van kerken en historische façades in gele zandsteen. Onze perfect Nederlands sprekende gids Jeanne neemt ons mee op wandel door de bewogen geschiedenis van de stad.

Eerst naar de Sainte Croix-heuvel, de middeleeuwse wijk waar Metz is ontstaan. Meteen valt ons op hoe water alomtegenwoordig is. De stad ligt op de samenvloeiing van de Seille en de Moezel, en werd net daarom in de 17de eeuw een garnizoenstad met citadel. Daarna wandelen we verder naar de twee eilanden in de rivier. Zowel op de Place de la Comédie bij het operagebouw als in het Quartier des Îles lees je de geschiedenis in elke steen.

© Johan Lambrechts/Allwrite

De Temple Neuf is een protestantse kerk in Duitse stijl, gebouwd na de Duitse annexatie. Na de Frans-Duitse oorlog werd Metz immers tussen 1871 en 1919 een deel van het Duitse Moezelgebied. Dat zorgde 48 jaar lang voor een anti-Duitse mentaliteit bij de inwoners, maar ook voor heel wat Duitse keizerlijke architectuur zoals het station, het postgebouw of een statig schoolgebouw. Metz is een stad op mensenmaat, met alle bezienswaardigheden op wandelafstand.

Met zijn 470 hectare aan parken is het ook de groenste stad van Frankrijk. Neem bus L1 naar halte ‘Botanique’, en je ontdekt de kleine maar elegante botanische tuin in Montignyles-Metz. Inclusief grote kassen met tropische palmen, een rozentuin en een Jardin des Senteurs et Couleurs.

Praktisch: de Nederlanstalige gidsbeurt van Jeanne Banizet kun je boeken via e-mail: banizet.metz@gmail.com. € 90 voor 2 uur (voor kleine groepen tot 5 deelnemers).

Eettips: • In La Fleure de Ly eet je een gastronomisch driegangen marktmenu voor amper 35 euro. Denk: een velouté de poireaux met truffelschuim, dorade op de grill en een finger noisette met choco-ijs en praliné. Reserveer zeker een week op voorhand! (lafleuredely.fr/) • Op lunchadres Kyou Sushi geniet je van royale porties sushi, sashimi, udon-noedels en ander Japans lekkers, met menu’s voor rond de 25 euro. (metz.kyousushi.com)

3. Ga bootje varen op de Moezel

Zonder twijfel de origineelste manier om de feestelijk versierde stad te zien, is een boottochtje met een ongewoon perspectief. Om halfvijf ’s avonds schepen we in op de Solis Mettensis. Deze geluidloze elektrische boot biedt plaats aan elf mensen, en vertrekt elke dag aan de Capitainerie (het boothuis) bij de Moezel.

© Johan Lambrechts/Allwrite

Nog geen minuut zijn we aan het varen, of we zitten al in het midden van de natuur. Dat wil zeggen: in het midden van de stad, maar dat merk je niet omdat het water van de zijarmen van de Moezel omzoomd is met groen. We zien zelfs een reiger en een ijsvogel met zijn buit! Langzaam wordt het donker en een stuk frisser. Tijd voor een dekentje en een gloeiende kop glühwein, om even op te warmen.

Dan keren we, en varen we richting stadscentrum. Voor onze ogen strekt het feestelijk verlichte Metz zich in al z’n glorie voor ons uit. Het uitzicht op de skyline is ronduit magisch. Overal branden lichtjes, en van veraf oogt dat nog een pak feeërieker dan wanneer je er middenin staat. Kies zeker voor de avondrondvaart, die is het sfeervolst. Reserveer via metz-bateau-solaire.com/

Eettip: La Réserve is het restaurant van het Citadelle-hotel, gehuisvest in het vroegere legerdepot uit de 16de eeuw. In dit stijlvolle decor geniet je van uitstekende bistronomiegerechten bereid met lokale seizoensingrediënten. (lareserve-metz.com)

4. Ontdek Marc Chagall in hét juweel van de stad

Als een immens fort torent de op een heuvel gelegen gotische kathedraal al 500 jaar uit op Metz en zijn inwoners. Een juweel. Zelfs al stap ik er voor de derde keer op vijf dagen tijd binnen, de monumentale Saint-Etienne blijft overweldigend. Telkens word ik van mijn sokken geblazen door het overrompelende gewelf, met zijn 42 meter een van de hoogste in Frankrijk.

© Johan Lambrechts/Allwrite

In de volksmond werd de Saint-Etienne ‘de lantaarn van Onze Lieve-Heer’ genoemd. Dat komt omdat het de enige kathedraal in Frankrijk is die zoveel glasramen telt, verspreid over een oppervlakte van liefst 6500 vierkante meter.

Ook moderne kunstenaars gingen hier aan de slag, zoals de wereldberoemde Marc Chagall. Vanaf 1958 maakte hij opvallend kleurrijke ramen waarmee hij door middel van verschillende kleuren de religieuze symboliek weergaf.

Zo verwijst het geel naar het licht van het paradijs, en rood naar de zonde. Door de herkenbare blauwe Chagall-tinten kun je zijn creaties niet missen. Hoe Chagall in een reusachtig middeleeuws monument zijn hedendaagse glasramen verwerkte is niets minder dan een huzarenstukje. (cathedrale-metz.fr).

Minder bekend, maar ook zeer de moeite zijn de gebrandschilderde ramen van Jean Cocteau in de Saint-Maximinkerk, een eclectische mix van mythologische en Afrikaanse motieven.

Eettip: Het vrij drukke en studentikoos aandoende Le Bistronome serveert een resem betaalbare Franse klassiekers, zoals de sublieme Simmental entrecôte. (le-bistronome-metz.fr)

5. Ga souvenirs shoppen in de Marché Couvert

Je kunt niet terug naar huis alvorens je net zoals zoals wij je frigobox hebt volgeladen met allerlei lokaal lekkers. Dat vind je nergens verser dan op de Marché Couvert, de overdekte markt recht voor de kathedraal (elke dag van 7 tot 17.30 uur).

Het monumentale gebouw in U-vorm vormde ooit een stadspaleis voor de bisschoppen, maar sinds 1831 is het een iconische markthal. Je kijkt je ogen uit op het gigantische aanbod in dit land van melk en honing!

Hier vind je alle denkbare streekproducten en delicatessen uit de Franse keuken zoals quiche lorraine, huisbereide pasta, geurige kazen, foie gras, cider en charcuterie, die je ook vaak ter plekke kunt degusteren. Met de kerstdagen is het allemaal nog extra feestelijk.

Metz_Frankrijk@Allwrite © Johan Lambrechts/Allwrite

Bij Distillerie de Mélanie proef je van de eaux de vie, likeurtjes en lokale vruchtensappen. Dé ongekroonde koningin in Metz is de mirabel, het kleine pruimpje dat het typische product is van de Lorraine en dat ze verwerken in o.a. likeur, gebak en ijs.

Andere shoppingtips: Niet zo ver van de markt ligt een pracht van een decowinkel. Chambre Cinquante Sept (2, rue Ambroise Thomas) is een echte Wunderkammer met cadeauspullen zoals kussens met dierenmotieven, wereldbollen, spiegels en kerstversiering.

Ook de Rue Taison is de moeite, met z’n decoboetiekjes, wijnen boekenshops. In de rue des Jardins, En Fournirue en rue de la Fontaine vind je lokale ontwerpers en ambachtslui.

Eettip: De toffe lunchbar Le Salon Bleu met art-decogevel en een mooi uitzicht op de kerstmarkt van de Place Saint-Jacques. Met avocadobowls, pasta en patisserie. (facebook.com/lesalonbleumetz).

© Johan Lambrechts/Allwrite

6. Bezoek het Centre Pompidou-Metz

De grote culturele publiekstrekker in Metz is een filiaal van het wereldbekende Centre Pompidou uit Parijs. Het hedendaagse kunstmuseum is goed voor meer dan 300.000 bezoekers per jaar. Het huist in een markant futuristisch gebouw dat de locals ‘de Chinese hoed’ noemen. Maar in werkelijkheid is het ontworpen door de Japanse architect Shigeru Ban.

In een smetteloos wit interieur vind je er eigentijdse kunst, gepresenteerd in de vorm van tijdelijke expo’s over de meest diverse onderwerpen. Met je toegangsticket neem je ook gratis deel aan een rondleiding, en dat om 11, 14, 15 of 16 uur. Vanuit het museum heb je een prachtig zicht op de skyline, met de kathedraal op de heuvel. (centrepompidou-metz.fr)

© Johan Lambrechts/Allwrite

Als je nog een tweede museum wilt bezoeken, ga dan voor het stadsmuseum gebouwd op de oude Romeinse baden. Het Musée de la Cour d’Or geeft een overzicht van de geschiedenis van Metz, vanaf de Gallo-Romeinse periode met aquaduct tot de 19de-eeuwse schilderkunst.

De collectie is nogal omvangrijk en de presentatie is niet echt swingend te noemen, maar het gebouw is een echt pareltje. Uniek zijn de beschilderde 13de-eeuwse houten plafonds met mythische fabeldieren zoals egels en vissen, die in veel huizen hier zijn aangetroffen. (musee.eurometropolemetz.eu/)

Eettip: Le Romarin in de rue des Augustins is een elegante, superlekkere Franse brasserie met een mooie keuze aan vlees- en visgerechten. Huisgemarineerde zalm, verse frietjes en een driegangenmenu voor 30 euro: waar in België vind je dat nog? (leromarinmetz.fr)

Metz praktisch

Erheen : Metz ligt op 315 km van Antwerpen.

: Metz ligt op 315 km van Antwerpen. Logeren : We verbleven in het Hôtel de la Cathédrale , een karakteristiek Frans driesterrenhotel op een topplek: recht voor de kathedraal, in het hart van de stad en op een paar passen van de Moezel. ’s Ochtends wacht je een heerlijk ontbijt, compleet met kraakverse baguettes, croissants en gebakjes. Vanaf 115 euro voor een tweepersoonskamer. hotelcathedrale-metz.fr/

: We verbleven in het , een karakteristiek Frans driesterrenhotel op een topplek: recht voor de kathedraal, in het hart van de stad en op een paar passen van de Moezel. ’s Ochtends wacht je een heerlijk ontbijt, compleet met kraakverse baguettes, croissants en gebakjes. Vanaf 115 euro voor een tweepersoonskamer. hotelcathedrale-metz.fr/ Toeristische info: tourisme-metz.com/nl

Waarom schrijf je ‘Metz’ en zeg je ‘Mes’?

Sinds eeuwen wordt de naam van de stad in het noordoosten van Frankrijk als ‘Metz’ geschreven. Toch spreekt elke inwoner ze zonder t uit. Hoe dat komt?

Na de Duitse annexatie in 1871 werd Metz tot na de Eerste Wereldoorlog een deel van het Duitse Moezelgebied. Dat leidde tot anti-Duitse gevoelens bij de locals, en dus lieten ze de Duitse t-uitspraak vallen. ‘Mes’ klinkt immers veel Franser!

