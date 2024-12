Kerststad Monschau: kerstmagie nét over de Duitse grens

Nergens oogt een kerstmarkt zo knus als in Monschau, net over de Duitse grens. Redacteur Johan dompelde zich onder in de nostalgische sfeer van dit unieke, sprookjesachtige stadje.

Heerlijk nostalgisch Monschau

Monschau is een openluchtmuseum. Het lijkt alsof het Eifelstadje aan de Rur jarenlang onder een stolp heeft gezeten. Dat heeft voor een stuk te maken met het feit dat het niet vernield is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast vind je hier geen autosnelweg of een spoornetwerk, en dus nauwelijks industrie.

Bovendien is het een stad zonder veel inwoners. Terwijl er vroeger 5000 mensen in het centrum woonden, zijn er dat nu amper 300. Bijna iedereen verhuisde naar de zes dorpen die rond de stad liggen, omdat daar veel meer licht en ruimte is dan in de nauwe kasseistraatjes.

Precies daarom is de binnenstad zo goed bewaard gebleven, en doet ze door de vele vakwerkhuizen zo authentiek aan. Op de kerstmarkt heb je dan ook het gevoel alsof je rondloopt in een sprookjesdecor uit een andere tijd. Het mooiste panorama op de stad heb je vanaf de Halben Mond (halve maan), een uitzichtspunt dat je bereikt via trappen. Als je nog iets verder naar boven wandelt bereik je de Haller Ruine, een toren op de Rahmenberg.

Wat maakt de kerstmarkt van Monschau uniek?

De kerstmarkt van Monschau is weliswaar maar 3 straten groot, maar als je rondloopt tussen de iets meer dan 40 kraampjes, kun je alleen maar onder de indruk zijn van het betoverende kerstdecor. Daar zitten de vele karakteristieke, historische gevels en de prachtig gerestaureerde vakwerkhuizen naast de bruisende rivier voor veel tussen, het ene nog imposanter dan het andere.

Een van de mooiste is het ‘Rode Huis’, een patriciërshuis in rode steen dat herinnert aan de bloeitijd van de lakennijverheid in de 18de eeuw. De wollen stoffen uit Monschau werden geëxporteerd door heel Europa. Ook al zijn de lakenfabrieken al een tijdje weg, de mooie huizen zijn gebleven en geven de stad een onmiskenbare flair.

Er zijn 4 verschillende marktjes (Markt, Gerberplatz, Rurbrücke en Patere Höfje), maar die lopen gewoon in elkaar over, want het centrum is één langgerekte straat. Je vindt er typische kerstgeschenken, winterkledij, deco-spulletjes, en vooral heel veel eten. Van Bratwurst, Reibekuchen tot mosterd van de lokale mosterdmolen. En sloten Glühwein natuurlijk!

De kerstmarkt vindt dit jaar plaats tijdens de weekends van vrijdag 29 november tot en met zondag 22 december. Op vrijdag en zaterdag open van 11 tot 21 uur, op zondag van 11 tot 20 uur.

Meer info: monschau.de/tourismus/weihnachtsmarkt/

Wist je dat…

Monschau tot bij het einde van WOI (1918) ‘Montjoie’ heette? Die Franse naam droeg het eeuwenlang en verwees naar de burcht Montjoie, de ‘burcht van de vreugde’ gebouwd door de hertog van Limburg.

heette? Die Franse naam droeg het eeuwenlang en verwees naar de burcht Montjoie, de ‘burcht van de vreugde’ gebouwd door de hertog van Limburg. je aan de gevels van de huizen nog altijd kunt zien of er arme of vermogende mensen woonden? Wie in een houten vakwerkhuis woonde had het niet breed, wie rijk was woonde in een stenen huis.

nog altijd kunt zien of er arme of vermogende mensen woonden? Wie in een houten vakwerkhuis woonde had het niet breed, wie rijk was woonde in een stenen huis. leisteendaken in Monschau nog altijd verplicht zijn en zonnepanelen op de daken verboden zijn, omwille van het uitzicht?

Wat kun je verder nog beleven in de kerststad?

1. Shop in de vele boetiekjes

Naast de kerstkraampjes is de langgerekte hoofdstraat van Monschau goed voorzien van winkeltjes. Bij Mon Joie vind je de creaties van 30 kunstenaars, van sieraden en juwelen tot serviesgoed. Het trendy Mond Concept Store is een originele geschenkwinkel met leuke geschenken zoals sjaals, mutsen, hoedjes, zeepjes, mokken en andere cadeauitems. Le Cadeau heeft een groot gamma hoeden, petten en sjaaltjes.

Leuk is ook de Glashütte net buiten het historische centrum. In deze glasblazerij kun je zowel demonstraties bekijken, als rondkuieren op een handwerkmarkt met leren en glazen spullen voor je interieur. Met kerst staat er een Weihnachtspavillon met zandsculpturen. (glashuettemonschau.com)

2. Bewonder de kerststallen

In de overdekte markthal loopt tijdens de kerstmarkt een tentoonstelling met handgemaakte houten kerststallen, ‘Krippen’ in het Duits. Het zijn vaak echte kunstwerkjes, uitgevoerd in Tiroler- of boerderijstijl of met een oosterse look. Honderd jaar geleden maakte iedereen nog z’n eigen kribbe, nu zijn er maar een handvol ambachtslui meer die hier tientallen uren handarbeid in stoppen. Sla zeker een praatje met de hobbykunstenaars die persoonlijk aanwezig zijn. (krippen-mon.de)

3. Proef van al het lekkers uit de streek

De Duitse Eifelstad is rijk aan lokale specialiteiten.

Als je één ding moet proeven, dan zeker de Vennbrocken . Dat zijn verrukkelijke handgemaakte chocoladebonbons gemaakt van marsepein, truffel of nouga. Hun naam danken ze aan hun uitzicht: de stukken turf die vroeger als brandstof uit de nabijgelegen venen werden gestoken. Banketbakker Jochen Kaulard maakt ze nog zelf, net zoals de beroemde ‘Printen’ . Dat is harde peperkoek gemaakt van honing en kaneel, al of niet omhuld met chocolade en gevuld met noten of fruit. Als Jochen Printen bakt, ruikt de hele stad ernaar! In zijn koffiehuis Café Kaulard eet je ze ter plaatse, of koop je ze om mee naar huis te nemen. (cafekaulard.de)

. Dat zijn verrukkelijke handgemaakte chocoladebonbons gemaakt van marsepein, truffel of nouga. Hun naam danken ze aan hun uitzicht: de stukken turf die vroeger als brandstof uit de nabijgelegen venen werden gestoken. Banketbakker Jochen Kaulard maakt ze nog zelf, net zoals de beroemde . Dat is harde peperkoek gemaakt van honing en kaneel, al of niet omhuld met chocolade en gevuld met noten of fruit. Als Jochen Printen bakt, ruikt de hele stad ernaar! In zijn eet je ze ter plaatse, of koop je ze om mee naar huis te nemen. (cafekaulard.de) Nog een andere culinaire specialiteit is de Moutarde de Montjoie , de mosterd die wordt vervaardigd in de lokale mosterdmolen. In de mosterdwinkel Senfonie (Kirchstraße) vind je ’m in tientallen varianten, met look tot dragon en chilipeper.

, de mosterd die wordt vervaardigd in de lokale mosterdmolen. In de (Kirchstraße) vind je ’m in tientallen varianten, met look tot dragon en chilipeper. Printen in alle maten en smaken en kerstgebak vind je bij de Hensch Bäckerei (Stehlings 16). Monschauer Dütchen zijn gebakjes gemaakt van een flinterdun deeg gevuld met noten, suiker en kruiden. Ook uniek is het donkere, smaakvolle brood uit Monschau dat op steen wordt gebakken.

Onze eettips:

Café Thelen: deze rustige Duitse brasserie aan de rand van de oude binnenstad serveert huisgemaakt gebak en gerechten zoals schnitzel, forel en everzwijnsteak. (cafe-thelen.com)

deze rustige Duitse brasserie aan de rand van de oude binnenstad serveert huisgemaakt gebak en gerechten zoals schnitzel, forel en everzwijnsteak. (cafe-thelen.com) Restaurant Olive: Prima Italiaans restaurant met een uitgebreide kaart van pasta en vlees- en visgerechten. Zeker reserveren! (olive-monschau.de)

Monschau praktisch

ERHEEN: Monschau ligt op 171 kilometer van Antwerpen. In Monschau heb je nog geen milieusticker nodig.

PARKEREN: Alleen als inwoner of als je in de stad overnacht kun je tijdens de openingsuren van de kerstmarkt parkeren in de twee parkings bij de ingang van het historische centrum. Als bezoeker parkeer je best op de hoger gelegen Burgring, en loop je dan te voet naar het stadscentrum. Er zijn Park & Ride Shuttle Points rond de stad, zoals in Imgenbroich Zentrum, Höfen en Schulzentrum Haag. Daar kun je de (betalende) shuttle nemen naar de kerstmarkt.

LOGEREN: Monschau heeft een uitgebreid aanbod B&B’s en vakantiehuizen. Wij kozen ervoor om buiten de stad te verblijven, om ook iets van het platteland te zien. Hotel Der Seehof is een uitstekend logeeradres in Schwammenauel bij de Rursee, in het hart van het heerlijk rustige Nationaal Park Eifel op een halfuur rijden van de stad. Het restaurant en heel wat kamers bieden uitzicht op het grote meer. Prijs: vanaf € 129 voor een tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen. (derseehof.eu/en/)

