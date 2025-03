25x charmant overnachten aan de oever van de Moezel

Even helemaal ontsnappen, minus de ellenlange autorit? Dat kan, want in de machtige Moezelvallei ben je zo. Denk: bakken charme, romantische stadjes en heerlijke hotels. Wijntje, iemand?

Waarom de Moezel?

Schilderachtige landschappen, eeuwenoude sprookjeskastelen, charmante peperkoekendorpjes en steile wijngaardterrassen: dat is de Moezel in een notendop. En dat vlakbij, vanuit Antwerpen sta je er in geen 4 uur. Slenteren doorheen die elegante wijngaarden, cruisen op de Moezel of ronddolen in een van die stolpstadjes en je ogen uitkijken… Romantiek gegarandeerd!

Onze Moezelselectie

Charmant maar niet muf, stijlvol en voorzien van de nodige hoekjes waar je heerlijk geniet van een glaasje Riesling. Met zicht op de wijngaarden, de Moezel of de vallei. Of midden in het bruisende Trier. Kortom, stuk voor stuk logeerplekken waar het heerlijk is om je even terug te trekken. Nu eens budgetvriendelijk, dan weer wat duurder mét wellness erbij – fijn voor als er iets te vieren valt.

1. Weingarten 1897

Design én karakter, dat krijg je in deze inspirerende prijswinnende plek. Goed voor vier appartementen, telkens geschikt voor twee personen. Luxe hotelsuites dus. Je deelt een heerlijke natuurtuin met terras, hangmatten, outdoor lounge… Dé plek om van een glas wijn te genieten.

© Weingarten 1897

Vanaf € 108/nacht, weingarten1897.de.

2. Villa Vinum

Dit heldere en authentieke boetiekhotel in Cochem grenst aan de Moezel en pakt uit met twaalf kamers en suites en een heuse vakantiewoning. Stuk voor stuk ruime, lichtrijke logeerplekken. Je ontbijt met een prachtig uitzicht en ’s avonds drink je hier nog een laatste glas wijn.

© Villa Vinum

Vanaf € 149/nacht, villa-vinum.com.

3. Bleibe

Het Tuchmacherhaus huist in een origineel achttiende-eeuws vakwerkhuis dat liefdevol gerestaureerd werd. Het leidde tot een mix van ruwe materialen en witte tinten waardoor de plek warm en eigentijds aanvoelt. Met balkon with a view!

© Andreas Scholer/tonimedia.de

Vanaf € 115/nacht (6 personen), bleibe.de.

4. Coffee Fellows

Coffee Fellows is een kleine Duitse keten van gezellige koffiehuizen én zowaar ook een hotel. Dit Coffee Fellows hotel in Trier duikt op aan de Moezel vlak bij het fietspad waarmee je de regio vlotjes verkent. Voorzien van een zomerterras met zicht op Trier en de Moezel.

© Coffee Fellows

Vanaf € 72/nacht, coffee-fellows.com/hotel/trier.

5. Alte Stadtmauer

Een witte gevel, zwart dak en vensterbanken vol rode geraniums, of een peperkoekenhuisje Moezel-style. Binnenin werd het hotel recent vernieuwd, maar de charme bleef bewaard. Met restaurant en een zalig terras aan het water.

© artlik.de

Vanaf € 139/nacht, altestadtmauer.de.

6. Bellevue Hotel

Dit romantische jugendstilhotel wil je op elk vlak verwennen: lichaam en geest. Hier geniet je dus ook culinair en ontspan je in de wellness. In de negenenzestig kamers en suites kom je dus echt tot rust.

© Bellevue Hotel

Vanaf € 174/nacht, bellevue-hotel.de.

7. Hotel Germania

Dit historische hotel, gerund door de familie Göbel, bestaat al van 1749. Gastvrijheid zit hier dus in de genen. Kamers komen met of zonder terras en zicht op de Moezel. Ontbijten kan tot 11 uur, in het weekend zelfs tot 13 uur!

© Getty Images

Vanaf € 119/nacht, mosel-hotel-germania.de.

8. Hotel Am Hafen

Alle kamers van dit huis van vertrouwen werden gerestaureerd en pakken uit met Moezelromantiek anno ’25. Stijlvol, maar met karakter dus. Het panoramaterras biedt zicht op Cochem en de omringende wijndomeinen.

© Am Hafen

Vanaf € 110/nacht, hotelamhafen.com.

9. Haus am Stadtturm

Vlak bij de historische stadstoren, in de oude binnenstad van Trarbach, staat dit huis, dat een studio en diverse appartementen omvat. De Haus-App serveert je de beste Moezel-tips.

© Getty Images

Vanaf € 105/nacht, haus-am-stadtturm.de.

10. Kleine Rote Hütte

Dit rode Zweedse huisje ligt in het groen, vlak bij het Moezelfietspad in wijndorp Andel bij Bernkastel. Te vinden aan de rand van een boomgaard en met charme voor tien. Niet perfect, maar onweerstaanbaar gezellig.

© Kleine Rote Hütte

Vanaf € 90/nacht, kleine-huetten.de.

11. Villa Cuchema

Dit kleine, fijne boetiekhotel staat in het centrum van Cochem, vlak bij de Moezelpromenade, en pakt uit met kamers voor één tot drie personen. De plek wordt gerund door een jong koppel dat je enthousiast van tips voorziet.

© Villa Cuchema

Vanaf € 130/nacht, villa-cuchema.de.

12. Deutschherrenhof

In 1254 was er al sprake van het Deutschherrenhof en toch staat de tijd hier niet stil. De vijfenvijftig kamers werden met smaak gerenoveerd en er kwam ook nog een wellness bij, goed voor 250 m² relaxoppervlakte. Sauna met zicht op de Moezel, iemand?

© Deutschherrenhof

Vanaf € 95/nacht, deutschherrenhof.de.

13. Hotel Kessler Meyer

Well & Wine, dat is de filosofie van dit wellnesshotel. Of intens genieten in de Spavilla, met zicht op de Moezelvallei. Je kiest voor een moderne of klassieke kamer en relaxt in het zwembad en de sauna’s. Ook als dagarrangement te boeken!

© Kessler Meyer

Vanaf € 195/nacht, hotel-kessler-meyer.de.

14. Vakantiewoning Dorle

Het gevoel hebben dat je in een romantische torenkamer resideert? Check! Dit appartement is groot genoeg voor vier en bevindt zich in een gerenoveerd vakwerkhuis uit 1549. En dat pal op het marktplein van Bernkastel.

© Dorle

Vanaf € 138/nacht, kronser-ferienwohnung.de.

15. Romantik Hotel zur Glocke

Deze parel dateert van 1567, ligt in de voetgangerszone van Trier en laat je uitkijken op de Trierse Dom. Het gelijknamige restaurant is al sinds 1803 een succesnummer en verwent je in een zeer authentiek kader.

© Romantik Hotel zur Glocke

Vanaf € 190/nacht, romantikhotel-zur-glocke.de.

16. Weinromantikhotel Richtershof

Wijnromantiek, frullen en krullen met hopen in dit viersterrenhotel, dat er prat op gaat een van de topadressen in de regio te zijn. Traditie en perfecte service primeren hier, een oude wijnkelder, culinair restaurant en wellness maken al dat geluk compleet.

© Petra Stuening/www.hpm-photo.de

Vanaf € 135/nacht, weinromantikhotel.com.

17. Hotel Villa Hügel

Deze jugendstilvilla werd opgetrokken in 1914, telt vier sterren, drieënveertig kamers, een eigen restaurant en een wellness met skypool. Of Trier zoals je het nog nooit eerder zag. Extra laat ontbijten, genieten van tea time, het kan allemaal.

© Christopher Arno

Vanaf € 180/nacht, hotel-villa-huegel.de.

18. Hotel Karl Müller

De Moezel stroomt pal voor de deur van dit driesterrenhotel in Cochem, dat al sinds 1890 naam maakt. Vanuit je kamer met balkon geniet je volop van dat bevoorrechte uitzicht. Of ga je voor een romantische blik op de binnenstad?

© Getty Images

Vanaf € 90/nacht, hotel-karl-mueller.de.

19. Möselschlösschen Spa & Resort

Deze Adults Only-plek is meer dan een hotel. Achter de historische gevel schuilt er heel wat eigentijdse verwennerij. Van luxekamers over een wellness met buitenbad (ook voor niet-hotelgasten) tot een verfijnd restaurant met lokale gerechten.

© Möselschlösschen Spa & Resort

Vanaf € 260/nacht, moselschloesschen.de.

20. Moselpension Reinisch

Dit familiepension in de oude binnenstad van Zell laat zijn gasten al sinds 1909 uitkijken op de Moezel. De kamers hebben allemaal hun eigen karakter. In dit fietsvriendelijke hotel krijg je info bij de vleet en kun je je fiets stallen.

© Getty Images

Vanaf € 90/nacht, moselpension-reinisch.de.

21. Hotel Klapperburg

Hotel, café en bistro: of een plek zo gezellig dat je hier dagenlang zou willen toeven… mét een zelfgebakken taartpunt erbij. Denk: vakwerk, donkere balken, bloemetjesbehang en gezellige erkertjes. Helemaal Moezel!

© Getty Images

Vanaf € 90/nacht, klapperburg.de.

22. Gutshotel

Je logeert bij een wijnmaker, het is dus alleen maar logisch dat dit Gutshotel omringd wordt door glooiende wijngaarden. Geen rustieke kamers hier, wel moderne verblijven, een gastronomisch ontbijt en enkel de vraag: sluit ik m’n dag af met een glas wijn in de lounge of op het terras?

© Gutshotel

Vanaf € 119/nacht, gehlen-cornelius.de.

23. Zur Marienburg

Ondertussen is al de vierde generatie van de familie Burch aan zet. Dit hotel-restaurant dateert immers van 1800, maar oogt zeer fris en helder. Alsof de tijd er geen vat op heeft. Met gereputeerd restaurant en dus ideaal voor wie graag voor halfpension opteert.

© Zur Marienburg

Vanaf € 120/nacht, zur-marienburg.de.

24. Beckers Trier

In een rustige wijk, op een boogscheut van het stadscentrum van Trier, vind je dit designhotel. Strakke kamers, maar zonder zijn roots te verloochenen. In het Weinhaus blijft de authentieke ambiance intact en proef je de wijn van het huis.

© Beckers Trier

Vanaf € 90/nacht, beckers-trier.de.

25. Christe Paul

‘Ferienwohnungen’ waarin je zou willen blijven wonen. Zeven exemplaren maar liefst, en telkens om ter mooist. Van zwart-wit industrieel over Japandi en Scandinavisch tot boho glam, eclectisch roze en donkere mysterieuze tinten. Keuze genoeg!

© Christe Paul

Vanaf € 199/nacht, christepaul.de.

Tekst: Sophie Allegaert.

