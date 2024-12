Het aftellen naar kerst kan nu écht beginnen. En zeg nu zelf: is er een betere manier om in de feeststemming te komen dan met een romantische kerstfilm? Deze kerstfilms staan alvast op onze kijklijst op Netflix dit eindejaar!

16 kerstfilms op Netflix om af te tellen naar de feestdagen

1. Family Switch

Met twee tieners in huis wordt het voor ouders Jess en Bill steeds moeilijker om hun gezin bij elkaar te houden. Na een zeldzame kosmische gebeurtenis wisselen ze Freaky Friday-gewijs van lichaam met hun kinderen. Met alle hectische gevolgen van dien…

Bekijk hier de trailer:



2. Best. Christmas. Ever!

Tijdens de feestdagen brengt het lot Charlotte opnieuw samen met haar oude studievriendin Jackie, die ogenschijnlijk een perfect leventje leidt. Té perfect volgens Charlotte, die wil bewijzen dat Jackie’s leven niet zo mooi is als ze laat uitschijnen.

Bekijk hier de trailer:



3. Falling for Christmas

In de comedy Falling for Christmas duikt Lindsay Lohan in de huid van een pas verloofde, verwende hotelerfgename. Tot ze door een ski-ongeval volledig haar geheugen verliest. In de aanloop naar kerst komt ze terecht bij de knappe eigenaar van een skichalet.

Bekijk hier de trailer:



4. Christmas with You

Popster Angelina voelt zich opgebrand en vlucht naar New York om daar de wens van een jonge fan te vervullen. Daar vindt ze niet alleen de inspiratie om haar carrière nieuw leven in te blazen, maar ook een kans op ware liefde.

Bekijk hier de trailer:



5. The Christmas Chronicles

Hoeveel we ook houden van melige, romantische kerstfilms, ook familiefilms kijken met het hele gezin is tijdens de kerstperiode extra gezellig. In The Christmas Chronicles plannen broer en zus Teddy en Kate om de kerstman te betrappen, maar dat draait al snel uit op een onverwacht avontuur. Kunnen ze samen met de kerstman en zijn elfjes kerst nog redden voor het te laat is?

Bekijk hier de trailer:



6. De Familie Claus

De Familie Claus is een hartverwarmende kerstfilm, die bovendien Belgisch is. Jules houdt niet zo van kerst. Hij spendeert veel tijd in de speelgoedwinkel van zijn opa (Jan Decleir) en vindt daar op een dag een magische sneeuwbol. Het duurt niet lang vooraleer Jules een bijzonder familiegeheim ontdekt…

Bekijk hier de trailer:



7. Klaus

De allerschattigste in dit lijstje van kerstfilms op Netflix is ongetwijfeld Klaus. Wanneer Jesper slechte punten krijgt op de postacademie, wordt hij overgeplaatst naar een bevroren eiland. Gezellig is het er allesbehalve, want de plaatselijke bevolking ruziet erop los. Tot Jesper bevriend raakt met een plaatselijke lerares en een eenzame speelgoedmaker. Samen fleuren ze het triestige eiland op als nooit tevoren. De film werd trouwens al genomineerd voor een Oscar!

Bekijk hier de trailer:



8. Holidate

Sloane en Jackson hebben twee zaken gemeen: ze zijn allebei eeuwig vrijgezel en haten de feestdagen. Wanneer ze elkaar toevallig ontmoeten tijdens kerst, sluiten ze een pact: een jaar lang zullen ze elkaars ‘holidate’ zijn voor elke feestelijke gelegenheid. Het belooft een jaar vol absurde festiviteiten te worden.

Bekijk hier de trailer:



9. The Princess Switch

In de aanloop naar kerst ontmoet Margaret, een bloedmooie hertogin, de ‘doodgewone’ vrouw Stacy. Margaret en Stacy lijken als twee druppels water op elkaar en wisselen Parent Trap-gewijs van plek. Maar al snel wordt Margaret verliefd op Stacy’s knappe collega, terwijl Stacy valt voor Margarets verloofde, een charmante prins.

Bekijk hier de trailer:



10. Jingle Jangle: A Christmas Journey

Ook een feestelijke musical mag niet ontbreken in dit lijstje met kerstfilms op Netflix. Wanneer de vrolijke speelgoedmaker Jeronicus wordt verraden door zijn vertrouwde leerling, is het aan zijn pientere kleindochter om hem opnieuw te overtuigen van de magische kracht van kerst.

Bekijk hier de trailer:



11. Love Hard

Een schrijfster uit L.A. is hopeloos in de liefde, tot ze verliefd wordt op een man via een dating-app. Met de feestdagen besluit ze 5.000 kilometer te reizen om hem te gaan bezoeken, al blijkt al snel dat hij zich anders heeft voorgedaan. Een luchtige romantische comedy voor koude winterdagen!

Bekijk hier de trailer:



12. The Noel Diary

Ook The Noel Diary is een van de kerstfilms op Netflix die zeker op je kijklijst moet. Bestsellerauteur Jake Turner keert tijdens de kerstdagen terug naar huis om de erfenis van zijn vervreemde moeder af te handelen. Dan ontdekt hij een mysterieus dagboek, waarin niet alleen geheimen uit zijn eigen verleden opduiken, maar ook uit het verleden van Rachel, een intrigerende jonge vrouw. Samen duiken ze in hun verleden en ontdekken ze een toekomst die wel erg onverwacht is.

Bekijk hier de trailer:



13. The Knight Before Christmas

In The Knight Before Christmas komt een middeleeuwse Engelse ridder op magische wijze in het heden terecht. Al snel wordt hij smoorverliefd op een lerares, die al haar hoop in de liefde heeft verloren.

Bekijk hier de trailer:



14. A Christmas Prince

Nog een romantische kerstfilm voor op je lijstje is A Christmas Prince. De film volgt een jonge journaliste die naar het buitenland wordt gestuurd voor een exclusief interview met een knappe prins die op het punt staat om koning te worden.

Bekijk hier de trailer:



15. A Castle for Christmas

Een beroemde schrijfster reist naar Schotland om een klein kasteel te kopen, maar de koppige eigenaar wil niet aan een buitenlander verkopen. Ze proberen een compromis te vinden, en tussen het ruziën door vinden ze iets meer dan ze verwachtten…

Bekijk hier de trailer:



16. Single All the Way

De eeuwige vrijgezel Peter wil tijdens de feestdagen ontsnappen aan opmerkingen van zijn familie, dus overtuigt hij zijn beste vriend Nick om te doen alsof ze een koppel zijn. Maar wanneer blijkt dat Peters moeder al een blind date voor hem had geregeld, loopt alles in het honderd.

Bekijk hier de trailer:



