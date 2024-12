Blinkende kerstballen, glinsterende slingers en fonkelende lichtjes … Een kerstboom in huis is erg gezellig, maar voor katten is het hét ideale speelterrein. Met deze tips kun je je kat uit de kerstboom houden:

Zo kun je je kat uit de kerstboom houden

Tip 1: citrusgeuren

Katten hebben een hekel aan citroen-, sinaasappel- of andere citrusgeuren. Een slim trucje? Snijd een citroen of sinaasappel open, plaats een kruidnagel in het midden en zet dat dicht bij de kerstboom. Je kat zal minder geneigd zijn om je kerstboom en -decoratie aan te vallen.

Ook mogelijk: citronella! Dat koop je in de gezondheidswinkel bij de afdeling aromatherapie. Leng aan met water en spray op de kerstboom. Een fris geurtje in huis krijg je er zomaar bij!

Tip 2: zilverpapier

Dit trucje werkt niet bij alle katten, maar de meesten schrikken op door het geluid van zilverpapier. Het geritsel en gekraak jaagt hen op en doet hen meestal wegspringen. Leg daarom rond je kerstboom zilverpapier (lichtjes gekreukt). Geef toe, die zilveren toets past ook nog hélemaal in de kerstsfeer, toch?

Tip 3: zorg voor afleiding

Een bekende tip om je kat iets af te leren is om ze te besproeien met een plantenspuit. Toch doe je dat beter niet, want het kan angst in de hand werken. Zorg liever voor afleiding om je kat uit de buurt van de kerstboom te houden. Koop nieuwe speeltjes of een andere krabpaal, knuffel of speel wat vaker met je kat en vergeet hem of haar niet te belonen met lekkere snacks.

Tip 4: zorg dat de kerstboom stevig staat

Katten kunnen het soms niet laten om in de kerstboom te springen. Resultaat? Kapotte kerstballen, figuurtjes en – oh horror – misschien laten de lichtjes het zelfs afweten. Met een échte kerstboom is er meestal geen probleem, want het gewicht van de potgrond en de pot op zich is meestal voldoende om een kat aan te kunnen. Maar bij valse kerstbomen, die redelijk licht zijn, ga je best als volgt te werk:

Voor een kleine kerstboom: gebruik kleefkauwgom voor op muren, rol er een bolletje van en plaats dat onder elke poot. Druk stevig, totdat de kerstboom zich hecht aan de vloer of kast.

gebruik kleefkauwgom voor op muren, rol er een bolletje van en plaats dat onder elke poot. Druk stevig, totdat de kerstboom zich hecht aan de vloer of kast. Voor een grote kerstboom: zorg voor extra gewicht op de poten van de kerstboom. Dat doe je het best door bakstenen rond de poten te binden met een stevig stuk koord. Je kunt je poten daarna camoufleren met een mooie rode doek of een speciale mat voor rond de kerstboom.

Tip 5: de mooiste decoratie bovenaan

Hang glinsterende, pluizige of opvallende kerstballen boven in de boom, zodat ze minder opvallen voor je kat. Ook je meest kostbare kerstversiering hang je best zo hoog mogelijk. Versier de onderkant van je kerstboom liever met plastic of houten kerstversiering, zo kan er niets kapotgaan als je viervoeter het toch te pakken krijgt.

