Een kerststal maakt al van oudsher deel uit van de kerstdecoratie. Vroeger vond je er in elk katholiek gezin steevast eentje onder de kerstboom. Wil jij deze traditie ook graag verderzetten? Wij zochten alvast enkele leuke kerststalletjes voor je uit!

De betekenis van de kerststal

Hoewel er heel wat verschillende versies bestaan van het traditionele kerstverhaal, staat de kerststal in het algemeen symbool voor de geboorte van Jezus op 25 december. De belangrijkste figuren zijn natuurlijk Jozef, Maria en Jezus in de kribbe. Daarnaast zien we ook de herder, de drie wijzen en de engel Gabriël vaak terug in de kerststal. De os en de ezel maken geen deel uit van het traditionele kerstverhaal, maar zijn er later bij bedacht.

De traditie van de kerststal begon al in 1223, toen Franciscus van Assisi in Italië een levende kerststal organiseerde. Hij wilde het verhaal van de geboorte van Jezus toegankelijk maken voor de mensen, die vaak niet konden lezen. Het idee verspreidde zich snel, en al gauw maakten kunstenaars miniatuurstalletjes van hout of klei. In veel huizen werd het een traditie om deze stalletjes rond Kerstmis op te zetten. Later kregen ze een plekje onder de kerstboom, het symbool van het leven en de hoop die Kerstmis brengt. Zo komen natuur, geloof en traditie samen in een sfeervol tafereeltje in huis!

10 kerststalletjes voor onder je kerstboom

Met de betekenis van de kerststal in je achterhoofd, is het nu tijd om een exemplaar te vinden dat bij jou past.

Want een kerstboom is pas helemaal compleet als het kerststalletje eronder staat, een klein tafereel dat groot geluk uitstraalt. Hier is alvast wat shopinspiratie:

Klassiek wit & goud Klassiek wit & goud € 16,99 – Maison du Monde Met klassieke kleuren als wit en goud zit je altijd goed! Shop het hier.

Houten kerststal Houten kerststal € 59,95,- – bol.com Dit houten kerststalletje bestaat uit 12 figuren en is volledig gemaakt uit FSC hout. Shop het hier.

Voor de allerkleinsten Voor de allerkleinsten € 34,99 – playmobile Laat je kind op een speelse manier kennismaken met het kerstverhaal. Shop het hier.

Minimalistisch kerststalletje Minimalistisch kerststalletje € 22,99 – Villa Madelief Een simpel houten kerststalletje met de belangrijkste figuren in porselein. Shop het hier.

Lichtgevende kerststal Lichtgevende kerststal € 36,75 – bol.com Nooit te veel kerstlichtjes tijdens de kerstperiode! Shop het hier.

Poppenspel Poppenspel € 12 – Flying Tiger Er waren eens…7 vrolijke houten poppetjes l! Shop het hier.

Lichtgevend kerststalletje Lichtgevend kerststalletje € 27 – Mus in een plas Nog extra sfeer? Ga dan voor een lichtgevend exemplaar. Shop het hier.

Strak en minimalistisch Strak en minimalistisch € 12,95 – casa Hou je het graag wat strakker? Dan is dit stalletje iets voor jou. Shop het hier.

Abstracte kerststal Abstracte kerststal € 79,95 – ikonic Een kleurrijke en speelse variant op de traditionele kerststal. Shop het hier.

Zelfgemaakt Zelfgemaakt Wil je liever een zelfgemaakt kersttaffereeltje? Met vilt kun je bijvoorbeeld deze schattige kerststal knutselen. Origineel én fijn om te maken! De werkbeschrijving vind je hier.

Tussen de glinsterende kerstballen en twinkelende lichtjes vertelt het stalletje het eeuwenoude verhaal van hoop en liefde!

