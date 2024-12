Fonkelende kerstwedstrijd, week 5: win een reischeque t.w.v. € 500 bij Holidayline voor een weekendje Parijs!

Fietsen langs de Seine, wijnproeven in een historisch wijnhuis, de twinkelende lichtjes van de Eiffeltoren bewonderen, smullen van verse croissants en macarons… Eigenlijk staat Parijs synoniem voor genieten. En genieten zul je, gratis en voor niets, als je als winnaar uit de bus komt van onze vijfde en tevens laatste kerstwedstrijd!

Een reis naar Parijs? Oui, bien sûr!

Parijs heeft geen introductie nodig. Weinig steden hebben zoveel artiesten geïnspireerd als de Franse hoofdstad. ‘J’ai deux amours, mon pays et Paris’ zong bekend revue-artieste Josephine Baker ons ooit toe, en we kunnen haar geen ongelijk geven. Want verliefd worden op de stad van de liefde: het kan haast niet anders!

De Franse hoofdstad is immers zo veelzijdig, dat het blijft verrassen. Het uitzicht vanaf de Eiffeltoren is adembenemend, met de boot over de Seine kom je langs alle bezienswaardigheden en shoppen kun je het beste op de Champs-Élysées.

Parijs zit vol knusse barretjes en leuke bistro’s, waar je volop kunt genieten van uitstekende wijnen en de authentieke Franse keuken. Van bistronomieën (een term die gebruikt wordt om de gezellige sfeer van een bistro met de hoge kwaliteit van een sterrenrestaurant te omschrijven) tot de knusse boulangerie om de hoek: Parijs is een feest voor al je zintuigen!

Win een reischeque t.w.v. € 500

De Franse joie de vivre proeven? Dat doe je misschien wel gratis dankzij reisagentschap Holidayline. Wij mogen immers 2 reischeques* t.w.v. van € 500 weggeven.

Wat het zo leuk maakt, is dat je zelf bepaalt waaraan je de reischeque uitgeeft. Betaal je een treinrit naar Parijs? Of ga je liever met de auto en spendeer je het volledige bedrag aan een tweepersoonskamer in een charmant hotel? Aan jou de keuze!

Bonne chance!

*Reserveer je reis naar Parijs vóór 31 december, voor een verblijf geldig tussen 1 december 2024 tot en met 31 oktober 2025, op de website van Holidayline.

