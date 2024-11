9x de leukste kerstactiviteiten in de Ardennen

O dennenboom, o dennenboom … Die vind je in elk geval overvloedig in onze Ardennen. Er is dan ook geen betere plek om kerstsfeer op te snuiven dan tijdens deze sfeervolle activiteiten.

Kerst in de Ardennen: hier kun je de kerstsfeer opsnuiven

1. Kerstpret in Stavelot

Stavelot, het hart van de Ardennen, ken je misschien vooral van de abdij. En in die abdij kun je ook tijdens de feestdagen terecht voor heel wat authentieke gezelligheid. Van 1 tot 8 december kun je er immers een kerstmarktje bezoeken. Meer informatie vind je op deze website.

Ook interessant: vergeet niet dat de watervallen van Coo in Stavelot liggen. Heb je die al eens in een winters landschap gezien? Als je kinderen hebt, kun je die zeker en vast overtuigen om mee te gaan als je vermeldt dat Plopsa Coo vlakbij ligt! 😉

2. Streekproductenmarkt in Léglise

Op 21 december is het dunbevolkte Léglise thé place to be als je nog last-minute een cadeautje nodig hebt voor onder de kerstboom. Op de Marché du Terroir vind je dan heel wat originele (én lekkere) verrassingen die lokaal zijn gemaakt. Denk aan zeepjes, bier, honing, koekjes…

De markt met streekproducten staat er meermaals per jaar, maar tijdens deze speciale kersteditie is die magischer dan ooit. Meer informatie via deze website.

3. Kerstparade in Malmedy

De ‘Parade de Noël’ in Malmedy, in de provincie Luik, is ondertussen al aan haar achtste editie toe. De parade is gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar, dus het is een fijne uitstap om met je tieners te maken. Maar ook voor volwassenen is de muzikale parade zeker de moeite waard. Afspraak op 22 december om 19u.

En natuurlijk is er naast de parade ook een kerstmarkt om van de culinaire specialiteiten en ambachtelijke producten te genieten. Meer informatie over de parade vind je op de evenementenpagina op Facebook, en over de kerstmarkt kun je hier alles terugvinden.

4. Wintersport met kerst

Zin om de feestdagen al skiënd, sleeënd of langlaufend door te brengen? Als het weer wat meezit, kan dit op verschillende plaatsen in de Ardennen. De populairste? Baraque de Fraiture, want dit is het hoogste punt waar je aan wintersport kunt doen in ons land. En daar is de kans op sneeuw dan ook het grootst.

Je kunt een dagje wintersport van daaruit heel makkelijk combineren met een bezoekje aan de kerstmarkt van La Roche-en-Ardenne, op slechts 20 minuten rijden. Van 20 tot 29 december kun je daar naar hartenlust de chalets bezoeken, artisanale producten ontdekken en, jawel, ook schaatsen. Ook hier kun je je dus helemaal uitleven als je van wintersport houdt! Meer informatie op deze website.

5. Met een kaasje of biertje van Maredsous

In de Abdij van Maredsous kun je van 15 november tot 25 december elk weekend de kerstmarkt bezoeken. Er zijn meer dan 60 chalets en natuurlijk kun je ook van de lokale delicatessen proeven, zoals de eigen kaas en het lokale bier. De abdij is voor de gelegenheid ook prachtig verlicht. Verder is er ook nog een ijsbaan waar je nog tot 5 januari kunt schaatsen. Alle info vind je hier.

6. Kerst in het charmante Durbuy

Als je kerst in de Ardennen wilt beleven, kan het gezellige Durbuy natuurlijk niet ontbreken. Het kleine stadje is tijdens de feestdagen helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer. De kerstmarkt kun je zelfs eind november al bezoeken: vanaf 22 november is die voor het eerst geopend. Ook de weekends nadien ben je welkom op de markt, en dan vanaf de kerstvakantie elke dag tot en met 5 januari. Alle info vind je op deze website.

7. De echte kerstspirit in Aarlen

In Aarlen vindt er van 13 tot 15 en van 20 tot 22 december een solidaire markt plaats. Past helemaal bij de ultieme kerstgedachte van liefde en warmte, toch? De winst die wordt gemaakt op deze markt recht tegenover het stadhuis gaat naar lokale liefdadigheidsinstellingen. Hier vind je meer info.

8. Sprookjesachtig Ciney

In Ciney, in de provincie Namen, vindt dit jaar opnieuw ‘Les Féeries du Parc‘ plaats. Het park Saint-Roch, dat 8 hectare groot is, krijgt voor de gelegenheid prachtige kerstversiering met overal feeërieke lichtjes. Je waant je misschien wel even in een sprookje!

Je vindt er ook 280 kraampjes waar je iets kunt eten en drinken en waar er allerlei ambachtelijke producten worden aangeboden. Dit evenement vindt plaats van 5 tot 9 december en van 12 tot 16 december. Alle informatie is terug te vinden op deze website.

9. Luiks kerstdorp

In Luik heb je een enorm grote kerstmarkt die jaarlijks heel wat mensen aantrekt. Dit jaar kun je ‘Village de Noël‘ bezoeken van 29 november tot en met 30 december. Je vindt er naast de chalets ook een ijsbaan én een sleebaan. Ideaal dus als je met kinderen gaat of gewoon het kind in jou nog eens wilt loslaten. Place to be: Place Saint-Lambert en Place du Marché. Alle details vind je hier.

In de buurt zijn er ook enkele leuke winkelstraten. En als je even tijd hebt om een wandeling van 20 minuutjes langs de Maas te maken, kom je uit bij het grote shoppingcenter Médiacité. Je kunt deze kerstmarkt dus perfect combineren met de zoektocht naar kerstcadeautjes!

Nog meer kerstuitstapjes:

