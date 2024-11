Fonkelende kerstwedstrijd, week 4: win 200x een entreekaartje voor Walibi of Bellewaerde Park

Een nieuwe week, een nieuwe kerstwedstrijd, en deze keer trakteren we 200 gelukkigen op een dag vol plezier en adrenaline in Walibi of Bellewaerde Park. Of je er nu heen wilt voor de spannende attracties of de gezellige kerstsfeer: in de winter is het in beide pretparken nóg leuker!

Win een hele dag onbeperkte fun in Walibi of Bellewaerde

Walibi Winter

Van 7 december tot en met 5 januari 2025 hult Walibi zich opnieuw in een warm en gezellig winterjasje voor de tweede editie van Walibi Winter. Denk maar aan fonkelende lichtjes langs de wandelpaden, de geur van heerlijke winterlekkernijen die je tegemoetkomt en de schaatsbaan die uitnodigt om je mooiste pirouettes uit te proberen.

Maar er is méér te beleven … op de woest kolkende en mythische rivier van Radja Rivers of in de waggelende wagonnetjes van Calamity Mine. Durfals wagen zich aan een ritje in Psyké Underground, die in minder dan 3 seconden een snelheid van meer dan 85 km per uur bereikt. Of de Konda: deze achtbaan is de langste, hoogste en meest sensationele achtbaan van de Benelux. Durf jij erin?

De allerkleinsten vermaken zich in Fun World met de Fun Pilot, de Bubble Swirl en de Grafitti Shuttle.

Walibi Winter, van 7 december tot en met 5 januari 2025. Open van 9 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17 uur. Adres: Boulevard de l’Europe 100 – 1300 Wavre. Voor meer info: walibi.be.

Kerst in Bellewaerde Park

Bellewaerde Park is een pretpark met alles erop en eraan. Een razendsnelle familieachtbaan, een wildwaterbaan en 130 dieren!

Wel eens rondjes gedraaid in grootmoeders kop-en-schotel? Dat kan in de Koffietassen. En in Peter Pan maken kleine en grotere zeebonken een hobbelige tocht over de zeven wereldzeeën, en beleef je rond een piratenschip spannende avonturen. Nieuw is de zone Munda Amazonia, waar je een oude, verlaten mijnstad binnenstapt, en waar het voelt alsof de tijd is blijven stilstaan. Je vindt er 4 sensationele attracties verscholen in tropische bossen met kronkelende riviertjes.

Maar wat Bellewaerde Park éxtra speciaal maakt dezer dagen is de gezellige kerstsfeer die er hangt. Honderden lichtjes wijzen je de weg langs winterse verrassingen, een spectaculaire show en betoverende kerstattracties. Er zijn vier gezellige kerstzones waar je van sprankelende lichtspektakels en een après-ski geniet. Je spot er zelfs het huis van de Kerstman in Santa’s Village! Onderweg word je hartelijk begroet door de dieren en kun je een ritje maken op je favoriete achtbaan.

Kerst in Bellewaerde is dé kans om je kinderen (en ook jezelf) volledig te laten opgaan in de magische kerstsfeer!

Kerst in Bellewaerde Park, van 7 december tot en met 5 januari 2025. Open van 11 uur tot 19 uur. Adres: Meenseweg 497, 8902 Ieper. Voor meer info: bellewaerde.be.

