De 25 populairste wandelingen uit onze Libelle Wandelroutes

Op zoek naar wandelinspiratie? In ons Libelle Wandelpakket vind je meer dan 100 wandelroutes, verspreid over heel Vlaanderen. Deze 25 wandelingen waren dit jaar de populairste, en zochten jullie het vaakst op.

De 25 populairste wandelingen van 2024

Ken je ons Libelle Wandelpakket al? In deze grote databank verzamelen wij meer dan 100 wandelroutes over heel Vlaanderen. Via een handige filterfunctie vind je de ideale wandeling in een handomdraai. Zo kun je filteren op afstand, honden welkom, rolstoel- en buggyproof, …

Als je je inschrijft voor het Wandelpakket, ontvang je vier keer per jaar – bij de start van elk seizoen – 10 gloednieuwe wandelroutes rechtstreeks in je mailbox. En dat gratis en voor niks!

Inschrijven voor ons Wandelpakket kan op libelle.be/wandelroutes.

Benieuwd welke wandelroutes jullie het vaakst opzochten? Dit zijn de 25 populairste wandelingen uit ons Wandelpakket:

De Hyacintenwandeling tussen Kemmel en Dranouter De Hyacintenwandeling tussen Kemmel en Dranouter West-Vlaanderen • 9,4 km Startplek: Toeristische Dienst, Sint-Laurentiusplein 1, 8956 Kemmel. Ontdek de wandeling hier. De Waterwandeling tussen Damme en Oostkerke De Waterwandeling tussen Damme en Oostkerke West-Vlaanderen • 12 km Startplek: Visit Damme, Jacob van Maerlantstraat 3, 8340 Damme. Ontdek de wandeling hier. Ryckevelde bij Brugge Ryckevelde bij Brugge West-Vlaanderen • 8,4 km Startplek: Ryckeveldestraat, 8310 Brugge. Ontdek de wandeling hier. Herbronnen langs de Nete Herbronnen langs de Nete Antwerpen • 9,5 km Startplek: ’t Schipke aan de Nete, Niemandshoek 12, Herenthout. Ontdek de wandeling hier. Tweebergenwandeling in Westouter Tweebergenwandeling in Westouter West-Vlaanderen • 7,2 km Startplek: Kerk, Poperingestraat, 8954 Westouter. Ontdek de wandeling hier. De Krekenwandeling tussen Rode Sluis en Koewacht De Krekenwandeling tussen Rode Sluis en Koewacht Oost-Vlaanderen • 10,2 km Startplek: ’t Polderhuis, Kruisstraat 74, 9810 Moerbeke. Ontdek de wandeling hier. Het Kluisbos en Kluisbergen Het Kluisbos en Kluisbergen Oost-Vlaanderen • 6,4 km Startplek: Torendreef, Kluisbergen. Ontdek de wandeling hier. De Duinbossen vanuit De Haan De Duinbossen vanuit De Haan West-Vlaanderen • 11,2 km Startplek: Tramstation, Tramlijn Oost, De Haan. Ontdek de wandeling hier. De Bloesemwandeling rond Zoutleeuw De Bloesemwandeling rond Zoutleeuw Vlaams-Brabant • 11,2 km Startplek: 1: Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw 2: Sint-Martinuskerk, Kerkstraat 1, 3440 Dormaal. Ontdek de wandeling hier. Het Stiltepad in Westouter Het Stiltepad in Westouter West-Vlaanderen • 12,9 km Startplek: Neerplaats, Dorpsonthaalpunt, Westouter. Ontdek de wandeling hier. Wandelen door Kortrijk Wandelen door Kortrijk West-Vlaanderen • 7,7 km Startplek: Kortrijk 1302, Begijnhofpark, 8500 Kortrijk. Ontdek de wandeling hier. Bruggeskeswandeling in Ravels Bruggeskeswandeling in Ravels Antwerpen • 10 km Startplek: Bezoekerscentrum Boshuis, Jachtweg 27, 2380 Ravels. Ontdek de wandeling hier. Langs het Brakelbos en de taalgrens Langs het Brakelbos en de taalgrens Oost-Vlaanderen • 16,6 km Startplek: Essestraat, 9688 Schorisse. Ontdek de wandeling hier. De molenwandeling van Merchtem De molenwandeling van Merchtem Vlaams-Brabant • 11,9 km Startplek: A. De Boeckhuis, Reedijk 1, 1785 Merchtem. Ontdek de wandeling hier. Wandelen door het Silsombos Wandelen door het Silsombos Vlaams-Brabant • 5,3 km Startplek: Bezoekerscentrum Groene Vallei, Lelieboomgaardenstraat 60, 3071 Erps-Kwerps. Ontdek de wandeling hier. De Ter Ydewandeling vanuit Koksijde De Ter Ydewandeling vanuit Koksijde West-Vlaanderen • 7,9 km Startplek: Toerisme Oostduinkerke, Astridplein, 8670 Oostduinkerke-Bad. Ontdek de wandeling hier. Op ontdekkingstocht door Lier Op ontdekkingstocht door Lier Antwerpen • 7 km Startplek: Aragonbrug, Aragonstraat, 2500 Lier. Ontdek de wandeling hier. De Molenbergwandeling in Willebroek De Molenbergwandeling in Willebroek Antwerpen • 6,6 km Startplek: stokerij De Molenberg, Klaterstraat 1, 2830 Willebroek. Ontdek de wandeling hier. De Keiheuvel in Balen De Keiheuvel in Balen Antwerpen • 11,7 km Startplek: parking recreatiedomein Keiheuvel, 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 14, Balen. Ontdek de wandeling hier. De Rooigemse beek vanuit Mullem De Rooigemse beek vanuit Mullem Oost-Vlaanderen • 13 km Startplek: Mullemstraat 3, Mullem. Ontdek de wandeling hier. De Wolfsputten in Dilbeek De Wolfsputten in Dilbeek Vlaams-Brabant • 8,6 km Startplek: cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. Ontdek de wandeling hier. Duinenwandeling bij De Panne Duinenwandeling bij De Panne West-Vlaanderen • 15,9 km Startplek: Bezoekerscentrum Duinpanne, Olmendreef 2, 8660 De Panne (knooppunt 18). Ontdek de wandeling hier. Kanne grenzeloos Kanne grenzeloos Limburg • 7,9 km Startplek: Parking onder de brug, 3770 Riemst. Ontdek de wandeling hier. Door de Gasthuisbossen Door de Gasthuisbossen West-Vlaanderen • 10,4 km Startplek: Werviksstraat, 8902 Zillebeke. Ontdek de wandeling hier. ’t Enamebos in Ename ’t Enamebos in Ename Oost-Vlaanderen • 19 km Startplek: Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename. Ontdek de wandeling hier.

Nog meer wandelpret:

