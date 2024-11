11 lichtfestivals om tijdens de herfst en winter te bezoeken

Als de avond al heel vroeg valt, laten wij ons graag betoveren door de mooiste lichtwandelingen. Van sfeervol verlichte plekken en vuurspektakels tot magische verhalen met mysterieuze personages… Deze lichtfestivals in Vlaanderen krijgen van ons alvast een tien op tien voor sfeer en gezelligheid!

Kom je langs op deze lichtfestivals?

1. Winterlicht, Bokrijk

Tussen kerst en nieuw kun je je vergapen aan dansende vuur- en lichtinstallaties en indrukwekkende acts in het museumdeel Haspengouw van Bokrijk. Het wordt een feeëriek ‘vuurdorp’, waarin een verhaal over liefde en licht centraal staat. Ook in andere museumdelen bruist het van beleving.

Winterlicht, 26 – 30 december, bokrijk.be



2. Laterna Magica, Zoniënwoud

Nog een van de lichtfestivals die je niet mag missen is ‘Laterna Magica’. Aan de zuidkant van het Zoniënwoud maak je een betoverende muzikale wandeling door het fraai verlichte bosdomein van het Kasteel Ter Hulpen.

Lanterna Magica, vanaf 22 november, lanternamagica.be



3. De Grote Schijn, Rivierenhof

Slenter over een feeëriek verlicht pad langs fluisterende bomen en beleef een zinnenprikkelende tocht in Groendomein Rivierenhof aan de rand van Antwerpen. ‘De Grote Schijn’ brengt kleuren, licht, mysterie en verrassingen voor al je zintuigen.

De Grote Schijn, 24 oktober – 17 november, degroteschijn.be



4. Lichtsporen – Daan Roosegaarde, Genk

In het Thor Par maak je sinds kort een avondwandeling langs het gloednieuwe lichtkunstwerk Lichtsporen: een ode aan het Genkse mijnverleden, maar ook aan de communicerende boomwortels die vandaag als aders doorheen het bos kronkelen.

Lichtsporen – Daan Roosegaarde, permanent, visitgenk.be/nl/lichtsporen



5. Dragons of the North, Planckendael

Zoo Planckendael pakt voor de vierde keer uit met een lichtfestival, de Antwerpse Zoo moet het voor het derde jaar op rij zonder doen. Het thema dit jaar is ‘Dragons of the North’: een lichtavontuur voor groot en klein, met mythische figuren uit het sneeuwrijke Hoge Noorden, van de makers van ‘China Light ZOO’.

Dragons of the North, 25 oktober – 5 januari, zooplanckendael.be/nl/dragons-of-the-north-lichtfestival

6. Wintergloed, Brugge

Bij het bruisende eindejaarsfestijn ‘Wintergloed’ hoort een poëtische lichtbelevingswandeling door een stiller stukje Brugge: een korte, veelzijdige tocht langs tien installaties aan het water, in het groen en op pleinen. De route is bewegwijzerd, je vindt ook een plan van het parcours online.

Wintergloed, 22 november – 5 januari, visitbruges.be/nl/wintergloed



7. (un)Holy Light, Leuven

In de eindejaarsperiode maakt ‘(un)Holy Light’ de Leuvense binnenstad extra gezellig: op verschillende binnen- en buitenlocaties, waaronder enkele kerken, kun je lichtkunstinstallaties van artiesten uit binnen- en buitenland bewonderen.

(un)Holy Light, 14 – 22 december, visitleuven.be/winter



8. Putteke Winter, meerdere locaties

Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas, De Schorre in Boom en Het Zilvermeer in Mol hullen zich op specifieke data een hele avond in een magische sfeer voor de lichtfestivals van ‘Putteke Winter’. Tijdens een wandeling valt je mond open bij de mysterieuze figuren, prachtige lichtinstallaties, vuurshows en muziek.

Putteke Winter, verschillende data, locaties en prijzen, Facebook: Putteke Winter



9. Wintersfeer, Zilvermeer

Op het recreatiedomein Zilvermeer in Mol beleef je op twee avonden in december een adembenemende winterwandeling van 3 km langs de mooiste plekjes van het gebied. Met sprookjesachtige verlichting, klank- en lichtspelen, mysterieuze figuren, vuurshows en andere lichteffecten…

Wintersfeer, 13 – 14 december, zilvermeer.be



10. Bright Brussels

Ook in Brussel kun je in februari weer naar een groot lichtkunstfestival. ‘Bright Festival’ zet onze hoofdstad vier avonden in de kijker met installaties van nationale en internationale artiesten.

Bright Brussels, 13 – 16 februari, bright.brussels



11. Mechelen in Vuur en vlam

De Mechelse binnenstad pakt straks weer twee dagen uit met vuuranimaties op verschillende locaties. Er zijn ook eet- en drankkraampjes.

Mechelen in Vuur en Vlam, 20 – 21 december, mechelenhoudtjewarm.be



Tekst: Inge Taucher

