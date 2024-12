10 last-minute kerstcadeautjes om nog snel in huis te halen

Komt Kerstmis dichterbij dan je goed en wel beseft, en heb je dringend nog een cadeau nodig? Om het jou wat makkelijker te maken, selecteerden we een aantal originele last-minute kerstcadeautjes. Voor sommige hoef je de deur zelfs niet uit!

Last-minute kerstcadeau

Je bent zeker niet de enige die een aantal dagen voor Kerstmis nog op cadeautjesjacht moet. Daarom stelden we een cadeauspecial samen boordevol sprankelende, originele, kleine of grote last-minute kerstcadeaus die je snel in huis kunt halen, of waarvan je de geschenkbon meteen kunt downloaden en uitprinten. Fijne feestdagen!

Zalig wellnessen Zalig wellnessen € 34,50 i.p.v. € 62,50 – Mijn Magazines Shop Thermae Grimbergen en Thermae Boetfort zijn wellnesscentra met verschillende sauna’s, zwembaden, jacuzzi’s en een heleboel andere voorzieningen. Dankzij Mijn Magazines Shop boek je een zalige dagtoegang met korting. Shop het hier.

Geef eens een workshop cadeau Geef eens een workshop cadeau € zelf te bepalen – Spot Workshops Bij Spot Workshops heb je keuze uit meer dan 1000 DIY-pakketten en workshops in heel Vlaanderen. Het ideale lastminute kerstcadeau, want je krijgt de cadeaubon makkelijk in je mailbox. Shop het hier.

Aftellen naar Nieuwjaar Aftellen naar Nieuwjaar € 19,99 – Douglas Ga nog even langs bij Douglas voor deze adventskalender, speciaal samengesteld voor na Kerstmis. Zeven dagen vol beautyverrassingen, om af te tellen naar Nieuwjaar! Shop het hier.

Vakantie in eigen land Vakantie in eigen land € 30 – € 500 – Vlaanderen Vakantieland Zet het nieuwe jaar goed in met een Vakantiecheque, waarmee je een verblijf kunt boeken bij meer dan 1300 gastvrije logies in Vlaanderen. Je kunt ’m na aankoop meteen downloaden en afprinten. Shop het hier.

Naar de film met het hele gezin Naar de film met het hele gezin € 70,10 – Kinepolis Naar de cinema gaan is altijd leuk en de ideale gezinsactiviteit in de winter. Deze Family Card bevat 6 vouchers en wordt lekker makkelijk verzonden via e-mail. Shop het hier.

Belgisch moois Belgisch moois € 49,90 – Couleurs de Noir Belgisch beautymerk Couleurs de Noir stelde een aantal leuke geschenkboxen samen, gevuld met romige en rijkelijk gepigmenteerde oogschaduwsticks waar je ontelbare oogmake-uplooks mee kunt creëren. Ook verkrijgbaar bij de apotheek. Shop het hier.

Feestgeur Feestgeur € 33,95 – Scento bij ICI PARIS XL Spring nog snel de parfumerie binnen voor deze geschenkset met mooie geurstokjes en een doucheschuim, met de heerlijke geur van vanille, houtachtige noten en amber. Shop het hier.

Chocolate Nation Chocolate Nation € 19,90 – Chocolate Nation Het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld vind je in Antwerpen. Chocolate Nation is geen gewoon museum, maar een belevingsmuseum, waar je maar liefst 10 verschillende smaken chocolade mag proeven. Shop het hier.

Bakplezier Bakplezier € 5,99 – HEMA Maak je eigen eetbare gingerbread huisje! Het enige wat je zelf hoeft toe te voegen is boter, water en snoepjes om te versieren. Kun je niet langsgaan bij HEMA of shop je liever online, dan ontvang je jouw bestelling binnen 1-4 werkdagen. Shop het hier.

Elke dag zelfzorg Elke dag zelfzorg € 24,99 bij Standaard Boekhandel – Uitgeverij Lannoo In dit inspirerende, praktische boek helpt Nina Mouton je ontdekken wat zelfzorg voor jou kan betekenen. Verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel, in de winkel of online (je ontvangt je bestelling binnen 1-2 werkdagen). Shop het hier.

Nog meer kerstcadeautjes? Die vind je hier!

Meer kerstplezier:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!