Logeren bij Belgen in Frankrijk: 12x de mooiste B&B’s

Logeren in de B&B van Belgen, dat voelt toch een beetje als thuiskomen in hun droom. Op deze twaalf adresjes in Frankrijk word je gegarandeerd in de watten gelegd.

12x logeren bij Belgen in Frankrijk

1. Domaine Cap de Roux, Lot-et-Garonne

Het plaatje klopt volledig: een gerestaureerde boerderij met stoere duiventoren, midden in de natuur, een gezellig terras, een reusachtige tuin met zwembad en daarachter een golvend landschap met weiden en bossen. Kempenaars Bart en Gitte bieden op hun reusachtige domein niet alleen B&B en gîtes aan.

In de luxueuze glampingtenten geniet je van alle comfort en waan je je vanwege het knappe uitzicht ergens in Afrika en niet in de Lot-et Garonne. Een prima adres voor wie met de kinderen op vakantie gaat. Voor hen is zelfs een speelschuur ingericht.

Vanaf 125 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Bart Clavie en Gitte Peeters

Penne-d’Agenais (Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine)

domainecapderoux.com

2. Les Marroux, Auverge

Ook wie denkt alles al gezien te hebben, zal onder de indruk zijn van het bijzondere landschap bij Les Marroux in Bouvières. Elke komt uit het vlakke Buggenhout, maar voelt zich goed in de bergen. De vroegere boerderij ligt op slechts 600 meter hoogte en toch heb je door de weidse landschappen het gevoel dat je in het hooggebergte bent.

De stallen van de vroegere boerderij zijn nu sfeervolle kamers. Terwijl je bij het zwembad van de rust en het landschap geniet, bereidt Elke ’s avonds een assiette du terroir. Een paradijs voor rustzoekers midden in de natuur.

Vanaf 90 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Elke Dierickx

Bouvières (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes)

lesmarroux.com

3. Maison Matisse, Aude

Bert en Bruno hebben jarenlang alle vrije tijd opgeofferd om een voormalig wijnbrouwershuis in de Languedoc op te knappen tot een charmante B&B. De Vlaams Brabanders respecteerden de authentieke elementen: vloeren, balken en de sierlijke trap stralen weer.

De mooie kamers zijn uitgerust met alle comfort. De grote bomen bij het zwembad zorgen voor aangename schaduw. Een fijn adres om de omliggende wijngebieden te ontdekken of op uitstap te gaan naar Carcassonne en het Canal du Midi. Bruno en Bert zorgen in hun Maison Matisse voor een ongedwongen sfeer en smaakvolle diners.

Vanaf 75 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Bert Ceulemans en Bruno Van Damme

St.-Nazaire-d’Aude (Aude, Occitanie)

maisonmatisse.com

4. Moulin De Sevoux, Normandië

Ze kenden de streek niet, maar nu waarderen Luc en Annick de Perche voor de stilte en de natuur. De Oost-Vlamingen uit Melsele startten als jonge vijftigers hun avontuur door een bestaand logies over te nemen in de historische Moulin de Sevoux. Die ligt in een bosrijk gebied bij de Orne, weg van het massatoerisme, maar ideaal voor rustzoekers en natuurliefhebbers.

Annick en Luc respecteerden de authenticiteit van de molen, maar legden bij de inrichting hun eigen accenten. Een fijn adres voor wie dicht bij huis rust en natuur zoekt. Wandelaars en fietsers zullen de vele bewegwijzerde routes waarderen.

Vanaf 105 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Luc De Corte en Annick Hendrickx

Malétable (Orne, Normandië)

moulindesevoux.com

5. Les Trois Collines, Dordogne

Het geweldige uitzicht vanaf de heuvel in de Dordogne was een van de redenen waarom Mireille en Ronny voor Les Trois Collines kozen. Het koppel uit de omgeving van Antwerpen biedt vijf modern ingerichte kamers aan, elk met een privéterras.

Dit is een plek voor wie in alle rust wil genieten van het landschap en de tuin. Maar ook als je een goede uitvalsbasis zoekt om de veelzijdige Dordogne te verkennen, is dit het juiste adres. Na een mooie wandel of fietstocht is het gezelligheid ’s avonds troef bij de table d’hôtes.

Vanaf 120 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Ronny Van Kemenade en Mireille Lagrillière

St.-Cybranet (Dordogne, Nouvelle-Aquitaine)

lestroiscollines.eu

6. Four de Cony, Provence

Een adresje voor wanneer het wat duurder mag zijn, maar dit is dan ook de Provence op zijn best: een gerenoveerde en smaakvol ingerichte Provençaalse boerderij omgeven door grote olijfgaarden, lavendelvelden en truffeleiken. Edwin uit Halle en zijn Franse echtgenote Marie-Paule zetten een punt achter een hectisch beroepsleven in België en genieten er nu volop van om gasten uit de hele wereld te ontvangen.

Die kiezen hier voor een verblijf in comfortabele en romantische kamers of in een gîte. De uitgestrektheid van het domein garandeert rust voor iedereen, en dat is op zich al een luxe. Four de Cony is ook een mooie uitvalsbasis om de Luberon te bezoeken.

Vanaf 180 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Edwin Van Cauwelaert en Marie-Paule Christophe

Saumane-de-Vaucluse (Vaucluse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

fourdecony.fr

7. La Maison du Guil, Provence

Wat ooit een vervallen priorij was, is nu een bijzonder fraaie B&B in een gehucht in de Alpen. Wim en Tom uit Maarkedal restaureerden niet alleen het pand, ze richtten er luxueuze kamers in met aandacht voor design. De opvallende kleuren en de speelse verlichting passen goed bij de ruwe natuurstenen wanden.

Dit is een aanbevolen adres voor wie ’s zomers een bergvakantie in het natuurpark van de Ecrins wil of ’s winters een alternatief zoekt voor drukke skioorden. Na een verkwikkende dag kom je helemaal tot rust in de mooie tuin of in de sauna, voor je aanschuift aan de lekkere table d’hôtes met restaurantallures.

Vanaf 120 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Wim Louage en Tom Van De Velde

Eygliers (Hautes-Alpes, Provence- Alpes-Côte-d’Azur)

lamaisonduguil.com

8. Domaine des Campeaux, Provence

Rembert en Anneke baten samen met dochter Silke al 20 jaar het Domaine des Campeaux uit. Het gezin ontmantelde een Provençaalse boerderij en maakte er een fraai vakantieverblijf van. De kamers en de gîtes bieden plaats aan meer dan 40 personen. Bij de renovatie werden de originele oude materialen geïntegreerd en ging heel wat aandacht naar comfort en extra grote bedden.

Rembert weet uit ervaring hoe pijnlijk te kleine bedden zijn. Bij de bereiding van de maaltijden komt hun horeca-ervaring goed van pas. Dit adresje biedt ook heel wat activiteiten aan, en is dus ideaal voor gezinnen. In de omgeving vind je charmante dorpjes en de natuurpracht van de Gorges du Verdon.

Vanaf 122 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Rembert Marynen en Anneke Millian

St.-Julien-de-Montagnier (Var, Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

domaine-des-campeaux.com

9. Sous les Platanes

Zoals de naam al doet vermoeden, vormen de reusachtige platanen voor het huis en bij het zwembad hier een natuurlijk zonnescherm. Brusselaars Frédéric en Caroline renoveerden de woning in Châteaurenard volledig, waarbij de gastvrouw voor elke kamer een stijlvolle originele inrichting ontwierp, ook al moest ze soms lang zoeken: een pianopoot ondersteunt een lavabo, een oude deur werd een beddenhoofd. Je kunt hier ook in een huifkar logeren.

Frédéric is ondertussen begonnen met een aannemersbedrijf; hun huis is het beste visitekaartje. Caroline runt de B&B samen met haar moeder. Ze ontvangen een internationaal publiek dat comfortabel in de buurt van Avignon wil logeren.

Vanaf 140 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Frédéric Pin en Caroline Ryckaert

Châteaurenard (Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

souslesplatanesbb.com

10. Maison Olleris, Gers

Gasten komen naar hier voor de rust. Ook de Kortrijkzanen Henk en Kaat kozen voor deze plek om een rustiger leven te leiden. De Gers is een van de dunst bevolkte en minst bekende departementen. Massatoerisme is hier onbekend. Maison Olleris, een oude veeboerderij in een klein dorp, is volledig verbouwd. Een stal werd een gezellige lounge en de romantische kamers hebben namen als ‘A l’Aise’ of ‘Tranquille’.

Vanaf het terras geniet je tijdens het aperitief van een eindeloos uitzicht op het landschap. Neem zeker ook de tijd om de authentieke dorpen in de omgeving te ontdekken!

Vanaf 75 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Henk Leperre en Kaat Verbrugghe

Coulomé-Montdebat (Gers, Occitanie)

maisonolleris.com

11. A La Vieille Ecole, Landes

Vakantie in de dorpsschool midden in het groen en met zwembad? Dat kan in de B&B A La Vieille Ecole. De vroegere klaslokaaltjes zijn nu stemmige kamers met houten vloeren en authentieke balken: verbeter je aardrijkskunde in de ‘Géographiekamer’ of bestudeer oude landkaarten in de ‘Histoire-kamer’.

Raf en Suzanne voelden zich meteen thuis in hun schooltje waar ze al een paar jaar gasten ontvangen. De Limburgers blijven zich verbazen over de vele mogelijkheden die hun vrij onbekende streek in Zuidwest-Frankrijk biedt: een paradijs voor fietsers en voor reizigers die op uitstap naar het mondaine Biarritz gaan, of naar de cols in de Pyreneeën.

Vanaf 119 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Raf Loyen en Suzanne Gaens

Monségur (Landes, Nouvelle-Aquitaine)

alavieilleecole.eu

12. Manoir de Mathan, Normandië

Koen uit Wevelgem ontmoette Isabelle tijdens een vakantie in Normandië. Ze werden verliefd en al snel werkte Koen mee in het hotel van zijn schoonfamilie, een zaak die hij later overnam. Het koppel wil het nu wat rustiger aan doen. Ze baten de Manoir de Mathan uit.

Het hotelletje, omgeven door een grote tuin, was ooit een kasteelhoeve en is in authentiek Normandische stijl ingericht. De landingsstranden van D-Day liggen op wandelafstand. Een fijn adres voor een ontspannen verblijf in een omgeving waar er heel wat te bezoeken valt.

Vanaf 120 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt

Koen Sileghem en Isabelle Vereecke

Crépon (Calvados, Normandië)

normandie-hotel.org

Over de selectie

Auteurs Erwin De Decker en Peter Jacobs bezoeken al jarenlang B&B’s van Belgen. Erwin werkte in internationale functies in de toeristische sector en is nu stadsgids in Berlijn. Peter is journalist bij De Standaard. Ze hebben de afgelopen jaren tienduizenden kilometers afgelegd en zo ook de mooiste plekken van Frankrijk ontdekt. Hun beste adressen bundelden ze in tal van reisgidsen met als kwaliteitslabel ‘Logeren bij Belgen’.

Voor Libelle maakten ze een bloemlezing van die adressen waar je idyllisch en stijlvol kunt overnachten, warm onthaald wordt door de eigenaars, instant 100% vakantiegevoel hebt én een lekker ontbijt en avondmaal geserveerd krijgt, en dat allemaal voor een redelijke prijs.

‘Logeren bij Belgen’ is uitgegeven bij Lannoo en te koop in elke boekhandel. Info op bestchambresdhotes.com

is uitgegeven bij Lannoo en te koop in elke boekhandel. Info op bestchambresdhotes.com Wie zelf met een B&B in het buitenland wil starten, vindt inspiratie in de gids ‘Hoe begin ik een B&B?’ door Erwin De Decker en te koop in de boekhandel.

Tekst: Erwin De Decker en Peter Jacobs • Foto’s: Erwin De Decker en Peter Jacobs

