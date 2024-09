Net na de zomer op vakantie? Hier moet je zijn!

De zomer loopt bijna op zijn einde. Voor wie nog niet helemaal klaar is om binnenkort weer onder een dekentje in de zetel te kruipen en graag andere oorden opzoekt, zijn hier 5 Europese reisbestemmingen waar het ook in het najaar heerlijk vertoeven is.

1. Rome

De perfecte periode om Rome te bezoeken zijn de maanden april en oktober. De temperaturen klimmen dan vaak net boven de 20°C. Dat maakt het niet te heet, maar ook niet te koud om nog rustig door de stad te slenteren. Bewonder de bijzondere architectuur, geniet van het lekkere eten en dompel je onder in de cultuur van dolce far niente.



2. Lissabon

Ook in Lissabon is het in het najaar heerlijk vertoeven met temperaturen rond 23°C. Breng een bezoekje aan het oude Castelo de São Jorge (en geniet van het prachtige uitzicht), ontdek het hippe LX Factory, stop in Belém voor een traditionele pastéis de nata en rond je bezoek af met een tafel vol versgevangen vis.

3. Malta

Het eiland Malta is een feest om te ontdekken. De temperaturen schommelen in de herfst rond 25°C. Ideaal voor avontuurlijke sportievelingen en cultuurfreaks. Extra leuk: de watertemperatuur voelt er in het najaar ook nog aangenaam, wat het enorm fijn maakt om tijdens je vakantie van de ene snorkelhotspot naar de andere te drijven of een van de mysterieuze onderwatergrotten te ontdekken.

4. Cyprus

In Cyprus kan het in de maand oktober gemakkelijk nog zo’n 26°C worden, en in november halen ze zelfs vaak nog 21°C. Het eiland is niet zo enorm groot, dus perfect voor wie de charmes van de oude haventjes en prachtige natuur op het eiland wil ontdekken. Wie Kasteel Kantara op de top van het Kyreniagebergte bezoekt, wordt getrakteerd op een waanzinnig uitzicht over valleien en kalksteenformaties.

5. Fuerteventura

Wie naar de Canarische Eilanden trekt, zit eigenlijk altijd goed. Op Fuerteventura is het zelfs zo goed als het hele jaar door boven de 20°C en je vindt er misschien wel de mooiste stranden van de eilandengroep. Zonnekloppers vinden hun gading ongetwijfeld op de stranden van Playa de Cofete, Corralejo en Playa Costa Calma. Maar ook natuurliefhebbers komen er aan hun trekken in natuurreservaat Pico de la Zarza, met de hoogste berg van Fuerteventura, en de omgeving rondom de vulkaan Tindaya, met de Montaña Colorado en vulkaankrater Calderon Hondo.

