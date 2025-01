Brunch in Leuven: 9 heerlijke adresjes voor ontbijt & lunch

Een dagje of weekendje Leuven gepland en nog op zoek naar een adresje voor ontbijt, lunch of brunch? Hier moet je zijn!

Uitslapen optioneel: Ontbijt of lunch in Leuven? Dit zijn onze favoriete adresjes

1. Bar Stan

In ’t Nieuw Kwartier proef je bij de hippe lunchbar Bar Stan van seizoensgebonden gerechtjes boordevol (h)eerlijke korte keten-ingrediënten. Plantaardige yoghurt met granola, een biologisch spiegeleitje, een belegde boterham of croque, … Om de twee weken kun je er ook een plekje reserveren bij hun à volonté-brunch.

Constantin Meunierstraat 2, Leuven. barstan.be



2. Lifebar

Energiek aan je dagje Leuven beginnen? Bij Lifebar kun je de hele dag lang gezond en plantaardig ontbijten of lunchen. Ga je voor een smoothie bowl, bananenbrood, pannenkoekjes, een salade of toast-avocado met soep?

Parijsstraat 48, Leuven. lifebar.be



3. Bodhi Plant-Based

Fans van de Aziatische keuken halen hun hartje op bij Bodhi Plant-Based. Je smult er van traditionele Aziatische gerechten met een plantaardige twist, zoals udon noedels, ramen, gyozas of bao buns. Ook takeaway is mogelijk.

Parijsstraat 20, Leuven. bodhiplantbased.be



4. Noordoever

Aan de Vaartkom in Leuven schuif je aan bij het buffet van Noordoever voor een heerlijke lunch in een mooi modern-industrieel interieur. Het concept is simpel: je schept je bordje vol met kraakverse plantaardige gerechten boordevol lokale ingrediënten, en betaalt voor het gewicht van je portie. Snuister achteraf nog even rond in hun shop vol hebbedingen.

Vaartkom 17A, Leuven. noordoever.be



5. dewerf

Liever wat klassiekere kost? Het knusse ‘knabbel- & babbelcafé’ dewerf is wereldberoemd in Leuven, en terecht: je kiest er tussen altijd-goed-klassiekers als soep, wraps, pasta, salades of zelfs gehaktbrood met kriekjes of pens met appelmoes.

Hogeschoolplein 5, Leuven. dewerf.be



6. Croque ’n Roll

Met ondertussen al restaurants in Hasselt, Mechelen en Leuven is Croque ’n Roll een ideale plek voor een snelle lunch tussen het shoppen of struinen door. Je smult er van verse croques, een voor een vernoemd naar beroemde rocksterren. Wat dacht je van een Mick Jagger (jonge kaas, hesp, vol-au-vent), Bono (jonge kaas, hesp, bolognesesaus) of Adele (geitenkaas, honing, appeltjes, walnoten)?

Tiensestraat 35, Leuven. croquenroll.be



7. Sweet Coffee

Voor een heerlijk hip ontbijt – denk açai bowls, Nutella pancakes of avocado toast – in een mooi, fris boho-interieur moet je bij Sweet Coffee zijn. ’s Middags zijn er verschillende broodjes en salades, de rest van de dag kun je er ook terecht voor koffie en gebak.

Tiensestraat 39A, Leuven. sweet-coffee.be



8. Bar Louis

Op de Grote Markt vind je Bar Louis, een voortreffelijke brasserie waar klassiekers als vol-au-vent, steak tartare, kaas- of garnaalkroketten op de menukaart pronken. Ook voor cocktails, bubbels of een andere aperitief kun je blijven zitten.

Grote Markt 2, Leuven. barlouis.be



9. Bar Leuv

Ook bij Bar Leuv kun je een hele dag terecht voor brunch en koffie. Probeer zeker hun signature dish, de wafel met spek en ei, of ga voor een salade, belegde boterham of soep. Je geniet er niet alleen van lekker eten, maar ook van een mooi, trendy interieur (bakstenen muur, neonletters en gekleurde kussentjes incluis).

Parijsstraat 6, Leuven. barleuv.be



