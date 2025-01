Op restaurant in Leuven: 10 smakelijke adresjes

favoriete restaurants!Op zoek naar een restaurant in Leuven? Of je nu houdt van de Belgische keuken, een authentieke Italiaanse pasta of een pittige Pakistaans gerecht: in de studentenstad vind je ze allemaal. Wij tippen je onze

Op restaurant in Leuven? Hier moet je zijn!

1. New Mexico

Als je een restaurant in Leuven zoekt, dan is hét culinaire straatje van Leuven de place to be. In de Muntstraat vind je onder meer het gezellige New Mexico. Je ontdekt er de rijke cultuur en keuken van -je raadt het al- Mexico in een prachtig pand. Er is plek zat, maar de vele hoekjes en kantjes zorgen ervoor dat je toch gezellig en intiem samenzit met je gezelschap. Een aanrader: burrito de carne!

New Mexico: Muntstraat 40, 3000 Leuven.



2. De Hoorn

De Hoorn is een creatieve ontmoetingsplek in het prachtige pand waar vroeger de Stella-brouwerij was. Je kunt er coworken en zelfs overnachten in een city apartment, maar bovenal lekker eten. Op de kaart van het restaurant staat er voor ieder wat wils: van een signatuurburger en pappardelle met pompoen en ricotta tot kaaskroketjes en rundstartaar.

De Hoorn: Sluisstraat 79, 3000 Leuven.



3. Castello Lucano

Net buiten de stad vind je de het piepkleine Italiaanse zaakje Castello Lucano. Gianfranco Avantaggiato trakteert er zijn gasten op typische gerechten uit zijn geboortestreek Basilicata. Authentiek, en soms een tikje chaotisch. Op en top Italiaans dus.

Castello Lucano: Tiensesteenweg 131, 3010 Leuven. .



4. HOP Gastrobar

Een originele, niet pretentieuze keuken in een gemoedelijk kader, dat is waar HOP Gastrobar naar streeft. Het restaurant in Leuven is geliefd bij de locals, die het heerlijk vinden om dankzij de open keuken in de potten en pannen te kunnen kijken. Chef Bram Verbeken wisselt graag van menu, maar twee constanten zijn de bieren (lees: geuzes) en natuurwijnen.

HOP Gastrobar: Vaartkom 1a, 3000 Leuven.



5. Raffat

Raffat is een ode aan Raffat, de mama van Usman die samen met zijn neef Massab het zaakje runt. Zij bracht jarenlang vrienden en familie samen met haar kookkunsten, en dat willen de neven nu zelf doen. Verwacht je aan een pittige Pakistaanse keuken, maar dan met een hippe, moderne toets.

Raffat: Naamsestraat 45, 3000 Leuven.



6. ZOff

ZOff is geen pastahuis noch een klassiek Italiaans restaurant. Noem het liever een restobar, waar je met vrienden en familie kunt afspreken bij een frisse spritz of een koffietje, en een simpel bordje kaas en charcuterie. Al valt er natuurlijk nog veel meer te proeven. Denk maar aan gegrilde reuzengamba’s, ravioli van pompoen of een ‘simpele’ spaghetti met look, olijfolie en chilipepers.

ZOff: Mechelsestraat 25, 3000 Leuven.



7. ’t Fonduehuisje

’t Fonduehuisje is al jaren een begrip in Leuven. Op de kaart? Fondue. Met kaas, vlees, vis en zelfs op z’n Chinees! Liever gourmetten of racletten? Dat kan ook. Zoek jezelf een plek op het terras, want daar zit je het gezelligste. Een tip: doe kleren aan die daarna in de was mogen, want de fonduegeur krijg je gratis en voor niks mee naar huis.

’t Fonduehuisje: Sint-Maartenstraat 12c, 3000 Leuven.



8. De Optimist

Reserven bij De Optimist kan niet, maar gelukkig vinden de uitbaters meestal wel een plekje. Wat niet wil zeggen dat het er niet druk is, wel integendeel. Er is altijd volk, geroezemoes en sfeer op de Vismarkt. En dat met een tafel vol lekkere snacks, originele hapjes en sharing dishes.

De Optimist: Vismarkt 7, 3000 Leuven.



9. Gloria

Gloria staat voor simply glorious food, en die belofte maakt het helemaal waar. Denk aan Vlaamse klassiekers met een twist: steak tartaar, stoofvlees, vol-au-vent en sliptong, maar dan net een tikje anders. Het restaurant in Leuven is trouwens gevestigd in de oude sigarenfabriek Vander Elst, waar vroeger de sigaren La Gloria werden gerold. Alleen daarvoor al is het een bezoekje waard.

Gloria: A Nobelstraat 50, 3000 Leuven.



10. Rossi

Rossi staat voor een wisselende kaart, de beste wijnen en slowfood met een gouden randje. De tafellakens (rood-wit geblokt, jawel) brengen je meteen in Italiaanse sferen. En dan moet het eten nog komen. Reserveren is wel een must, want de tafeltjes zijn gegeerd. Ook ’s middags!

Rossi: Standonckstraat 2, 3000 Leuven.



Nog meer adresjes:

