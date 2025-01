Zon, zee & feta: 9 van de mooiste Griekse eilanden

Ze zijn lekker warm, authentiek én budgetvriendelijk, dus waarom eens geen vakantie op de Griekse eilanden? Er zijn er duizenden, jawel, dus het is moeilijk kiezen. Maar deze zijn alvast dik de moeite!

De mooiste Griekse eilanden

Griekenland telt duizenden eilanden, waarvan een vijftigtal wat groter zijn en bewoond worden. Ze liggen overal verspreid: dicht bij het vasteland of in de verre zee, net voor de westkust, flink naar het zuiden tot ver in het oosten voor de kust van Turkije. Al die eilanden hebben dan ook hun eigen karakter en schoonheid.

We stellen hieronder negen grote en kleinere Griekse eilanden aan je voor. Reis mee naar toppers zoals Kreta, Santorini, Mykonos en Rhodos. Je maakt kennis met het steeds populairdere Zakynthos, Corfu en Kos. En wat hebben de nog iets minder toeristische eilanden Lesbos en Samos te bieden? Erg pittoresk of bijna tropisch, met wilde natuur of culturele rijkdom, kosmopolitisch of net rustig: er is altijd wel een Grieks eiland dat bij je vakantievoorkeur past.

Goed om te weten * Alle eilanden in deze special zijn te bereiken met een rechtstreekse vlucht vanuit Brussel met luchtvaartmaatschappijen zoals Brussels Airlines, SKY express en TUI fly. Voor sommige eilanden is er een tussenstop, maar zonder lange of omslachtige overstap (vaak mag je in het vliegtuig blijven zitten). * Het seizoen voor de Griekse Eilanden loopt van april tot eind oktober.

1. Mykonos

Denk je bij een Grieks eiland aan witte huisjes met felblauwe deuren? Die zijn typisch voor de Cycladen, die tussen het vasteland en Kreta liggen. Met zijn talloze goudkleurige stranden is Mykonos één van de populairste. Al sinds de jaren zestig hangt hier een aanstekelijke vibe, vandaag is het een tolerant party-eiland met luxevilla’s en internationale beroemdheden. Mooi: de windmolens vlak bij het pittoreske Hora (Mykonos stad) en Panagia Paraportiani, een oude witte kerk met bijhorende kleine kapelletjes.

In een notendop

Stranden: Superparadise is hét partystrand, het grote trendy Kalo Livadi en Platis Gialos zijn ideaal voor gezinnen en watersporters. In Ornos en Psarou hangt een kosmopolitische sfeer.

Superparadise is hét partystrand, het grote trendy Kalo Livadi en Platis Gialos zijn ideaal voor gezinnen en watersporters. In Ornos en Psarou hangt een kosmopolitische sfeer. Zeker doen: Een excursie naar buureiland Delos met z’n oude Apollo-tempel, deel van het Unesco Werelderfgoed.

Een excursie naar buureiland Delos met z’n oude Apollo-tempel, deel van het Unesco Werelderfgoed. Zeker proeven: De verfijnde Griekse keuken, en fusion met Japanse of Peruaanse invloeden.

© Shutterstock

2. Lesbos

Lesbos is de ideale bestemming voor wie graag op verkenning gaat. Dit grote eiland voor de Turkse kust is namelijk veelzijdig én vrij rustig. Je ontdekt er verbluffend natuurschoon, historische plaatsen en traditionele bergdorpjes. Zo schittert hoofdstad Mytilene met de Agios Therapon-kerk, een antiek theater en meerdere musea. In Molyvos mag je het kasteel en de markt niet missen. Verbaas je verder over het versteende woud (fossiele resten van bomen) en de vogelrijkdom aan de moerassen van Kalloni.

In een notendop

Stranden: Zowel kiezels als zand. Meer dan dertig stranden hebben een blauwe vlag, waaronder het kindvriendelijke Anaxos, het lange Vatera met ligbedjes, beachclubs en tavernas, en het leuke Skala Eressou.

Zowel kiezels als zand. Meer dan dertig stranden hebben een blauwe vlag, waaronder het kindvriendelijke Anaxos, het lange Vatera met ligbedjes, beachclubs en tavernas, en het leuke Skala Eressou. Zeker doen: Neem de in een rots uitgehouwen trap naar de Panagia Glykofilousa-kerk in het dorp Petra, je hebt er een fenomenaal panorama.

Neem de in een rots uitgehouwen trap naar de Panagia Glykofilousa-kerk in het dorp Petra, je hebt er een fenomenaal panorama. Zeker proeven: Lesbos is dé topplek voor ouzo, vooral Plomari is bekend voor zijn ouzo-traditie.

© 2019 Nancy Pauwels/Shutterstock.

3. Santorini

Santorini, Thira in het Grieks, is een zogenaamd Cycladen-eiland. Maar het landschap is totaal anders dan dat van de andere Cycladen. Na een vulkaanuitbarsting rond 1600 v. Chr. is van dit eiland alleen de ringvormige kraterrand overgebleven. Dat oogt spectaculair. Het steile donkere vulkaangesteente is bezaaid met witte huisjes met blauwe luiken, luxehotels met infinitypools, kunstgalerijtjes, fantastische eethuizen en trendy loungebars. De vergezichten en zonsondergangen zijn adembenemend. Santorini heeft ook een heel rijk verleden: je bewondert er tempelruïnes uit de Hellenistische tijd, talloze kerken en Akrotiri, het Pompeï van dit eiland.

In een notendop

Stranden : Die lijken soms buitenaards, met rood zand in Kokkini, zwart zand in Perivolos en Perissa, en wit zand in Aspri. Een lang en gezellig strand vind je in Kamari.

: Die lijken soms buitenaards, met rood zand in Kokkini, zwart zand in Perivolos en Perissa, en wit zand in Aspri. Een lang en gezellig strand vind je in Kamari. Zeker zien : Het charmante wijndorp Megalochori.

: Het charmante wijndorp Megalochori. Zeker proeven: De vulkaanbodem maakt dat tomaten (ook verwerkt tot gefrituurde balletjes), spliterwten (waarvan fava-puree wordt gemaakt) en wijn intens smaken.

© Shutterstock

4. Kreta

Het Griekse eiland Kreta staat al jaren in de TUI-top van populairste vakantiebestemmingen; toch voelen grote delen van het eiland nog als een goed bewaard geheim. Zeker het wilde westen van Kreta is nog heerlijk ongerept. De zonneklopper, de cultuurliefhebber of de wandelaar: Kreta heeft voor ieder wat wils. Onze favoriete stranden, bezienswaardigheden en wandelroutes op Kreta ontdek je hier.

© Sebastiaan Bedaux

5. Zakynthos

Met stranden die weggeplukt lijken uit een exotisch land vinden steeds meer mensen de weg naar Zakynthos. Hier kun je rustig genieten van natuurpracht, zeldzame zeeschildpadden zien of in het uitgaansleven duiken.

Tien jaar geleden hadden weinig mensen al van Zakynthos gehoord. Vandaag wordt het eiland voor de westkust van Griekenland elk jaar populairder. Reisorganisatie Eliza was here noteerde in 2024 bijna drie keer zoveel boekingen als in 2019. Ook bij TUI doet Zakynthos het uitstekend, al is de groei wat minder spectaculair. Het succes heeft veel te maken met Navagio Beach, misschien wel het meest gefotografeerde strand ooit. Bij reisbloggers, op sociale media en in glossy magazines dook een paar jaar geleden ineens een wonderlijke baai met steile rotsen en wit zand op. Midden op het strand: een scheepswrak, aangespoeld in 1980. Het fascinerende contrast zette Zakynthos, kortweg Zante, prompt op de kaart.

© Shutterstock

Meer dan het beroemde wrak

Het mysterieuze wrak is niet de enige trekpleister. Zakynthos telt een vijftigtal andere zandstranden, met voor elk wat wils: voor gezinnen met jonge kinderen, romantische zielen en rustzoekers, watersporters, of voor mensen die van gezellige bars of spetterende party’s houden. De meest toeristische infrastructuur ligt aan de lange smalle zandstroken in het zuiden en oosten: hotels, ligbedden, watersportcentra, hippe bars, restaurants… Voor spectaculaire kliffen en idyllische baaien moet je naar het westen en noorden. Sommige stranden, zoals Navagio Beach, zijn alleen bereikbaar met een boot.

Schildpad gespot!

Zante heeft nog meer natuurschoon. Het eiland is een van de weinige nestplaatsen in Europa van de onechte karetschildpad (Caretta caretta). Al eeuwenlang komen de zeeschildpadden hier vanaf de lente eieren leggen; de stranden worden dan afgesloten, maar je kunt vanop korte afstand toekijken. Ook magisch: de blauwe grotten, waar het invallende zonlicht het water prachtig op de imposante grotwanden weerkaatst.

© Eliza Was Here

Bruisend nachtleven of stil dorpje

Maar net zo goed bruist het hier van leven. In Zakynthos-stad pik je wat cultuur mee in de kerk van de heilige Dionysos en het Byzantijns museum. Je slentert er langs winkels en restaurantjes of kunt er over de promenade flaneren om naar luxejachten te kijken. Feesten? Dat kan in de spetterende clubs van Laganas. Maar net zo goed verken je de volgende dag het groene binnenland van bergdorpjes en stille kloosters…

In een notendop

Stranden: Navagio Beach is momenteel niet toegankelijk, maar kun je tijdens een boottocht bewonderen. Gerakas en Kalamaki zijn enkele stranden waar zeeschildpadden komen. Gezellige ligbedjes en bars aan Banana en Plaka beach. Groot en bekend: Laganas, Tsilivi, Argassi, Kalamaki en Alykes. Klein en idyllisch: Porto Roxa, Porto Vromi en Xigia

Navagio Beach is momenteel niet toegankelijk, maar kun je tijdens een boottocht bewonderen. Gerakas en Kalamaki zijn enkele stranden waar zeeschildpadden komen. Gezellige ligbedjes en bars aan Banana en Plaka beach. Groot en bekend: Laganas, Tsilivi, Argassi, Kalamaki en Alykes. Klein en idyllisch: Porto Roxa, Porto Vromi en Xigia Zeker doen: Snorkelen aan de blauwe grotten (bereikbaar met een bootje vanuit Agios Nikolaos) of aan het strand van Makris Gialos.

Snorkelen aan de blauwe grotten (bereikbaar met een bootje vanuit Agios Nikolaos) of aan het strand van Makris Gialos. Zeker proeven: Pittige plaatselijke kaas, zoals ladotyri of prenza, en lokale wijn.

© Eliza Was Here

6. Kos

Droomstranden, kleurrijke stadjes en sporen uit de oudheid. Kos lijkt niet zo verschillend van andere Griekse eilanden. Maar de witte zandstranden zijn wel extra idyllisch. En je maakt er kennis met Hippocrates, de vader van de westerse geneeskunde, die hier werd geboren. Kos-stad is een mix van kronkelende straatjes én lanen en parken in Italiaanse stijl. Verrassend: dankzij uitstekende paden kun je de stad en z’n omgeving perfect met de fiets verkennen.

In een notendop

Stranden: Paradise beach is bekend voor palmbomen, watersport en taverna’s. Tigaki, Marmari en Kardamena zijn kindvriendelijk. Aan Agios Stefanos zie je oude kerkruïnes.

Paradise beach is bekend voor palmbomen, watersport en taverna’s. Tigaki, Marmari en Kardamena zijn kindvriendelijk. Aan Agios Stefanos zie je oude kerkruïnes. Zeker zien: De plataan waarbij Hippocrates zijn leerlingen ooit zou hebben onderwezen.

De plataan waarbij Hippocrates zijn leerlingen ooit zou hebben onderwezen. Zeker proeven: Kanelada, een alcoholvrij kaneeldrankje geserveerd met veel ijs.

© Shutterstock

7. Corfu

Wat een weelde! Corfu is één oase van ­cipressen, olijfbomen en bloeiende oleanders. Tegelijk heeft het bergachtige eiland voor de westkust van Griekenland een rijke ­geschiedenis. De elegante stad Corfu (Kerkyra) is Unesco Wereld-erfgoed en pronkt met Venetiaanse forten, paleizen, pleinen, ­galerijen en kronkelende steegjes. Verder heb je de romantische ­baaien en kliffen maar uit te ­zoeken. Topper is de badplaats ­Paleokastritsa met zes stranden en een charmant oud klooster met prachtig uitzicht op zee.

In een notendop

Stranden: In alle variaties, meer dan twintig met een blauwe vlag. Sidari is omringd door mooie zandsteenformaties, bij Benitses liggen zand- en keienstrandjes, Agios Giorgios is een prachtige grote baai. Nog aanraders zijn het goudgele Glyfada en het pittoreske Ermones.

In alle variaties, meer dan twintig met een blauwe vlag. Sidari is omringd door mooie zandsteenformaties, bij Benitses liggen zand- en keienstrandjes, Agios Giorgios is een prachtige grote baai. Nog aanraders zijn het goudgele Glyfada en het pittoreske Ermones. Zeker zien: Het Achilleion, het zomer­paleis met fraaie tuin van de Oostenrijkse ­keizerin Sisi.

Het Achilleion, het zomer­paleis met fraaie tuin van de Oostenrijkse ­keizerin Sisi. Zeker proeven: Sofrito (rundstoofpotje in wijnsaus) en bourdeto (visstoofpotje).

© TUI

8. Samos

Dit vruchtbare eiland voor de Turkse kust heeft het allemaal: prachtige stranden, koele bossen, olijf- en citrusbomen, wijngaarden, bergen, schilderachtige dorpjes, charmante haventjes en een authentieke sfeer. Samos is de geboorteplaats van Hera, de vrouw van oppergod Zeus, én van Pythagoras, de beroemde wiskundige. Je reist hier dus moeiteloos terug naar de oudheid: aan de tempelruïnes van Hera (Unesco Werelderfgoed), de Romeinse baden of een aquaduct door een tunnel.

In een notendop

Stranden: Het kiezelstrand van Kokkari is populair, Tsamadou en Lemonaki zijn rustiger. Bij Pythagorion liggen mooie kiezel- en zandstranden. Psili Ammos is een gouden zandstrand, Mikro Seitani een afgelegen parel.

Het kiezelstrand van Kokkari is populair, Tsamadou en Lemonaki zijn rustiger. Bij Pythagorion liggen mooie kiezel- en zandstranden. Psili Ammos is een gouden zandstrand, Mikro Seitani een afgelegen parel. Zeker zien: De hoogste berg Kerketea (Kerkis) voor het fantastische uitzicht over zee.

De hoogste berg Kerketea (Kerkis) voor het fantastische uitzicht over zee. Zeker proeven: De bekende zoete dessertwijn die naar het eiland werd genoemd.

© Shutterstock

9. Rhodos

Na één vakantie op Rhodos heb je lang niet alles gezien – dit eiland voor de zuidwestkust van Turkije is ontzettend gevarieerd. Waar begin je? Aan de stranden of in de bruisende badstad Faliraki. Maar dan wordt het moeilijk kiezen. In de grandioze middeleeuwste stad Rhodos, Unesco Werelderfgoed, hangt de sfeer van ridders en kruisvaarders. Boven het schilderachtige witte stadje Lindos torent een akropolis uit. In het binnenland verrassen talloze dorpjes met bezienswaardigheden, van Byzantijse kerken tot Venetiaanse gebouwen.

In een notendop

Stranden: Een honderdtal, waarvan twee derde met zand en meer dan vijftig met een blauwe vlag. Er zijn lange uitgestrekte stranden, maar ook gouden of rode strandjes. Prasonissi is hét strand voor wind- en kitesurfers.

Een honderdtal, waarvan twee derde met zand en meer dan vijftig met een blauwe vlag. Er zijn lange uitgestrekte stranden, maar ook gouden of rode strandjes. Prasonissi is hét strand voor wind- en kitesurfers. Zeker doen: Wandelen langs de amberbomen, beekjes en watervallen van de betoverende Vlindervallei.

Wandelen langs de amberbomen, beekjes en watervallen van de betoverende Vlindervallei. Zeker proeven: De plaatselijke honing, die royaal aan taart, in yoghurt of sesamrepen wordt toegevoegd.

© Shutterstock

Tekst: Inge Taucher en Sebastiaan Bedaux (reportage Kreta) • Foto’s: Sebastiaan Bedaux (Kreta)

Nog meer reisinspiratie:

