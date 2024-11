Cadeautje in je brievenbus: ontvang een handgeschreven kerstkaart van de redactie!

Vind jij het ook zo fijn om een persoonlijke kerstkaart in de brievenbus te krijgen? Of om er zelf eentje te versturen? Wij bij Libelle vinden het heerlijk, en daarom kruipen we massaal in de pen en gaan we persoonlijke kerstkaartjes sturen naar onze liefste Libelle-lezers. Wil jij ook zo’n hartverwarmend kaartje ontvangen? Lees dan snel verder!

Ontvang een kerstkaart van de redactie

Wie wordt er nou niet blij van een handgeschreven kerstkaart? Bij Libelle vinden we zo’n persoonlijk kaartje hartverwarmend, een klein kerstgelukje dat je hart verwarmt en je laat glimlachen.

Daarom willen we onze trouwe Libelle-fans verrassen met een mooie kerstkaart. Jij bent een van hen, en daarom mag jij natuurlijk niet ontbreken. Wil jij ook een kerstkaartje ontvangen? Omdat je een grote Libelle-fan bent? Omdat je een moeilijk jaar achter de rug hebt en een warme knuffel, in de vorm van een kaartje, zou appreciëren? Of omdat je simpelweg graag kerstkaartjes krijgt en verstuurt? Laat het ons hieronder weten en wie weet krijg jij vanaf 27 november onze warme kerstwensen toegestuurd!

Binnenkort bij Libelle: 8 gratis kerstkaarten

De kerstkaartjes die we versturen, zijn onze zelfontworpen kerstkaarten die je vanaf 28 november gratis bij Libelle krijgt! Wil je zelf iemand een glimlach bezorgen met een persoonlijk kaartje? Mis dan zeker deze editie niet.

Kun je niet wachten om onze nieuwe kerstkaarten te zien? Hier geniet je alvast van een sneak peek!

