Oh, die knusse kerstperiode, daar krijgen we bij Libelle maar niet genoeg van. En een kerst zonder kerstmarkt? Ho-ho-ho maar, niks van! Daarom krijg je deze week bij Libelle onze gratis kerstmarktenpocket, zodat je nu al kunt uitkijken naar een sfeervolle overnachting in een van de 14 kerststeden vlak bij ons.

In samenwerking met Weekendesk

18 gezellige kerstweekendjes-weg mét korting

Door feeëriek verlichte kronkelstraatjes slenteren, de leukste geschenkjes shoppen, aan een glaasje glühwein of warme chocolademelk nippen en als een (kerst)roosje slapen in een gezellig hotel. Het kan allemaal, met de kerstmarktenpocket die je deze week bij Libelle krijgt.

Want hoe kom je nou beter in de eindejaarsstemming dan met een bezoekje aan een reuzegezellige kerstmarkt? Met Libelle en Weekendesk.be maak je er meteen een fijn weekendje van!

Haal de Libelle van deze week in huis en boek die winterse citytrip mét topkorting en veel leuke extra’s

Geniet van het ultieme kerstgevoel

Samen met Weekendesk.be selecteerden we de mooiste hotels in 14 kerststeden in eigen land of net over de grens, waar je je volledig kunt onderdompelen in de magische kerstsfeer.

Hier verblijf je mét korting:

België : Brussel, Antwerpen, Brugge, Luik en Gent

: Brussel, Antwerpen, Brugge, Luik en Gent Nederland : Maastricht, Valkenburg en Amsterdam

: Maastricht, Valkenburg en Amsterdam Frankrijk : Lille en Straatsburg

: Lille en Straatsburg Duitsland : Düsseldorf en Koblenz

: Düsseldorf en Koblenz Luxemburg: Luxemburg

Je vindt alle info om te boeken in onze kerstmarktenpocket of via de onderstaande knop.

5 landen = 5 tophotels uitgelicht

Even tijd voor elkaar. Met z’n tweetjes genieten van een Brusselse wafel of een bakje hete tartiflette, met een glaasje glühwein achteraf. Want meteen naar huis rijden hoeft niet: je bedje is gespreid … in deze en 13 andere hotels:

Hotel Velotel Brugge **** Hotel Velotel Brugge **** Brugge – België -30% vanaf € 139 Inbegrepen in de prijs: Verblijf in een comfort tweepersoonskamer

Een continentaal ontbijt

Late check-out tot 13u

Informatie over de kerstmarkt Klik voor meer info Inntel Hotels Amsterdam Landmark **** Inntel Hotels Amsterdam Landmark **** Amsterdam, Noord-Holland – Nederland – 25% vanaf € 204 Inbegrepen in de prijs: Verblijf in een City Twin-kamer

Ontbijtbuffet

Winters welkomstdrankje Klik voor meer info Dorint Kongresshotel Düsseldorf-Neuss **** Dorint Kongresshotel Düsseldorf-Neuss **** Düsseldorf – Duitsland -36% vanaf € 95 Inbegrepen in de prijs: Verblijf in een standaard tweepersoonskamer

Ontbijtbuffet

Glaasje glühwein

Informatie over de kerstmarkt Klik voor meer info Hilton Lille **** Hilton Lille **** Lille-Rijsel, Noord-Frankrijk – Frankrijk – 25% vanaf € 132 Inbegrepen in de prijs: Verblijf in een tweepersoonskamer

Continentaal ontbijtbuffet

Glaasje glühwein

Informatie over de kerstmarkt Klik voor meer info DoubleTree by Hilton Luxembourg **** DoubleTree by Hilton Luxembourg **** Luxemburg – Luxemburg – 25% vanaf € 135 Inbegrepen in de prijs: Verblijf in een standaard tweepersoonskamer

Upgrade naar een superior kamer

Amerikaanse ontbijtbuffet

Toegang tot het binnenzwembad

Een welkomstdrankje en zoet kerstgeschenk

Informatie over de kerstmarkt Klik voor meer info

Uitkijken naar kerst:

