Een kerstkaart in de bus tovert een glimlach op ieders gezicht. Toon aan iedereen wie je lief is hoe graag je hem of haar ziet, en wel met deze 12 leuke kerstkaarten van Belgisch talent!

Belgische kerstkaarten

Een boodschap waarmee je iemand gelukwenst of een hart onder de riem steekt: het is een klein gebaar, maar eentje waarmee je iemand een warm gevoel bezorgt. Hoewel je ongetwijfeld veel leuke kaartjes in de supermarkt vindt, gaat er niets boven originele kerstkaarten van Belgisch talent. Daarom selecteerden wij 12 leuke kerstkaartjes van Belgische makelij die je online kunt bestellen en naar je vrienden of familie kunt sturen:

Meowy Christmas Meowy Christmas € 2,20 – Pas de Susi Onze eigen Libelle-redactrice Karen ontwerpt en illustreert de allermooiste kaartjes met een knipoog, zoals deze ‘Meowy Christmas‘-kaart. Shop het hier.

Twee in één Twee in één € 16,95 – Petit Pourri Bij Petit Pourri vind je kaartjes die voorzien zijn van een strijkpatch om T-shirts, totebags of andere stukken stof mee te pimpen. Shop het hier.

Happy holidays Happy holidays € 3,50 – Kaart Blanche Niets zo leuk als een sneeuwbol, toch? Bezielers Lars en Timo van Kaart Blanche maken kaartjes en tal van andere cadeaus voor elke gelegenheid, ook voor kerst. Shop het hier.

Warme knuffels Warme knuffels € 2,80 – Hello August Geen gezelligere periode dan kerst, en met deze dikke kerstknuffel laat je het nog iets warmer aanvoelen. Ontwerpster Charlène kiest voor een duurzaam verhaal dankzij de mooie gerecycleerde papiersoorten én de productie vlakbij. Shop het hier.

Winterse kerstwensen vol warmte en licht Winterse kerstwensen vol warmte en licht € 46,44 – Studio Bertha Deze box bevat 18 kaarten met liefde ontworpen door Lisa en Klaus van Studio Bertha. Voor een vrolijk kerstfeest of een gelukkig nieuwjaar, er is een kaart voor elke gelegenheid! Shop het hier.

Warme feesten Warme feesten € 3 – Eva Mouton De Gentse illustratrice Eva Mouton ontwierp ook dit jaar kerstkaartjes met enthousiasme en humor. Ze worden 100% CO2-neutraal geprint in België op graspapier dat in Nederland werd gemaakt. Shop het hier.

Leuker dan een Whatsapp-berichtje Leuker dan een Whatsapp-berichtje € 1,50 – Kaart van Troje Natuurlijk is een écht kerstkaartje krijgen véél leuker dan een Whatsapp-berichtje. Zeker als het er eentje van Kaart van Troje is. Shop het hier.

Warme wensen Warme wensen € 1,95 – Sanne Verstraelen Illustrator en grafisch ontwerper Sanne Verstraelen maakt de meest lieflijke kaartjes die warmte en gezelligheid uitstralen. Wij zijn fan van de mooie kerstkleuren op dit kaartje. Shop het hier.

Een aaibaar kerstkaartje Een aaibaar kerstkaartje € 2 – Flore Deman Illustrator Flore Deman staat bekend om haar opvallende designs en felle kleuren. Dit soft touch-kerstkaartje is afgewerkt met een velvetlaagje om extra warmte uit te sturen naar je vrienden en familie. Shop het hier.

Arm in arm Arm in arm € 2,50 – Withloov ‘Altijd positief gekleurd, nooit zwart-wit’, klinkt het bij Withloov, het geesteskind van Ellen uit Wilrijk. Dat weerspiegelt zich opnieuw in haar kerstkaartjescollectie voor dit eindejaar. Shop het hier.

Winters tafereel Winters tafereel € 3,19 – Enfant Terrible De kaartjes van Enfant Terrible zijn speels en stijlvol. Ook voor de feestdagen brengen ze een collectie kerstkaarten uit, waaronder dit winters tafereel. Shop het hier.

Als in een sprookje Als in een sprookje € 2,95 – JolienTekent De Oost-Vlaamse illustratrice Jolien Willems liet zich voor de kerstperiode inspireren door sprookjes. Een van onze favoriete kerstkaarten is deze van Hans en Grietje die samen een peperkoeken kerststalletje knutselen. Shop het hier.

