Kerst: 8 leuke spelletjes voor het uitdelen van cadeautjes

Cadeautjes uitdelen รฉn uitpakken, het is zonder twijfel hรฉt hoogtepunt van de (feest)avond! En nog leuker als je er een spel aan vasthangt, zoals deze 8 leuke kerstspelletjes bijvoorbeeld. Plezier verzekerd, voor jong รฉn oud!

Cadeautjes uitdelen: 8 spelletjes

1. Naampje trekken

Schrijf alle namen van de gasten op een stuk papier en stop ze in een grote kom. Een onschuldige kinderhand trekt er een naamkaartje uit. Wordt jouw naam afgeroepen, dan mag jij je cadeautje openmaken.

2. ‘Ben ik een banaan?’

Het spel ‘Ben ik een banaan’ brengt je vast terug naar je kindertijd, of die van de kids! Maar het populaire spel leent zich perfect als kerstspelletje! Je linkerbuur schrijft een voorwerp of persoon op een blad papier, en plakt deze vervolgens op je voorhoofd. Tijdens het spel moet je proberen raden wie of wat je bent door ja-neevragen te stellen. Raad jij als eerste wie of wat je bent? Dan mag jij je cadeautje ontvangen!

3. Gerangschikt

Wie krijgt het eerste cadeautje? Begin van jong naar oud of omgekeerd of volg de letters van het alfabet. Anke mag als eerste, Walter moet wat langer op z’n honger zitten.

4. Touwtje trekken

Liggen er allemaal leuke spulletjes onder de kerstboom die niet voor รฉรฉn iemand specifiek bedoeld zijn? Bind rond elk pakje een touw, stop alle pakjes in een grote koffer of doos en laat de uiteinden van de touwtjes naar buiten hangen. Trek aan een touwtje en ontdek welk pakje voor jou bestemd is!

5. Doe de stoelendans

Doe een kerststoelendans. Plaats รฉรฉn stoel minder dan het aantal gasten in een cirkel, zet een leuk kerstmuziekje op en de persoon die geen stoel heeft als de muziek stopt, mag een cadeautje aan iemand schenken.

6. Bingo!

Ook Bingo is een goed idee! Wie een volle kaart heeft, mag een cadeautje openmaken.

7. Take a bow

Lachbuien gegarandeerd bij dit spel! Het is de bedoeling dat je de hele avond – zo onopvallend mogelijk – cadeaustrikken op iemand plakt. De persoon die op het einde van de avond de meeste strikken op zich heeft plakken (zonder het door te hebben), moet als eerste zijn cadeau afgeven!

8. Raad het plaatje

Dit spel is ietwat vergelijkbaar met Pictionary. Schrijf verschillende soorten objecten of personen op een blad en gooi ze in een kom. Zorg voor een groot tekenbord zodat iedereen goed je tekenkunsten kan bewonderen. Trek een papiertje en… tekenen maar! Wie als eerste het voorwerp of persoon raadt, krijgt zijn of haar pakje!

Zo wordt cadeautjes uitdelen รฉxtra leuk! Hoe pak jij het aan?

