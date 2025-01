Dit was het best verkochte boek van 2024

De top tien van best verkochte boeken van 2024 bij Standaard Boekhandel is bekend. Op de eerste plaats? Een roman die jullie in de Libelle Leesclub als eerste ontdekt hebben, massaal omarmd hebben en zijn blijven lezen en loven.

Voor haar tweede vlogreeks richt Fanny zich op de cosmetica-industrie. Ze vraagt zich af wat er eigenlijk in onze dagelijkse verzorgingsproducten zit en of er nog dierproeven worden uitgevoerd. Maar als ze live verslag uitbrengt van een betoging bij het bedrijf Cosmico loopt het fout.

Terecht in de top 10 want… al bijna 50 jaar zijn de Kiekeboes de meest populaire stripreeks in Vlaanderen. Geestelijke vader Merho gaf onlangs de fakkel door aan Nix en Charel Cambré die de reeks omdoopten tot ‘De nieuwe avonturen van de Kiekeboes’. Daarin is Fanny net eenentwintig geworden, heeft een opleiding journalistiek achter de rug en woont in een appartement in de stad. Een mooie verderzetting van traditie met frisse accenten!

In zijn boek duikt VRT-journalist Björn Soenens de Amerikaanse geschiedenis in, van de prilste kolonisten en heksenverbranders tot Trump. Het is een schurend verhaal vol wreedheid, uitsluiting, verovering en bedrog. Soenens verrijkt de feiten met eigen observaties uit talloze reportagereizen die hij maakte en door acht jaar lang wonen en werken in de vs.

Terecht in de top 10 want… Björn Soenen is de bekendste Amerika-expert van Vlaanderen. Hij deed verslag over de turbulentie na de moord op George Floyd en zag met eigen ogen de bestorming van het Capitool. Als je iets van Amerika vroeger en nu wil begrijpen, is hij de man.

Al jarenlang staat Vlaanderens bekendste voedingsdeskundige Sandra Bekkari voor een gezond gewicht. Van haar bestsellerreeks ‘Nooit meer diëten’ gingen bijna een half miljoen exemplaren over de toonbank. Sandra’s geheimrecept is haar zelfontwikkelde Sana-methode: 7 kleine stappen met een groot effect op je gezondheid. Dat haar aanpak werkt, bewijzen de vele enthousiaste Sanista’s. In ‘Missie gezond gewicht’ serveert ze 80 snelle, zomerse recepten die lief zijn voor je lijf – van ontbijt en brunch tot snelle salades, hartige apero & hapjes om te delen, zomerse diners en desserts.

Terecht in de top 10 want… koken volgens Sandra’s methode vertaalt zich in een betere versie van jezelf. Je ziet het effect op de weegschaal, je voelt het in je hoofd en lichaam én je geniet van een heerlijke maaltijd op je bord.

1976. De opvallend mooie Leah Thompson groeit op bij de uitgestrekte heidevelden van Yorkshire, in een bescheiden gezin. Samen met haar moeder werkt ze af en toe voor de invloedrijke, maar eigenaardige familie Delancey. Jaren later heeft Leah een indrukwekkende carrière als model, maar een heftige gebeurtenis uit haar verleden blijft haar achtervolgen en Leah raakt steeds dieper verstrikt in de duistere geschiedenis van de Delancey-familie.

Terecht in de top 10 want… na haar – voor de buitenwereld compleet onverwachte – dood in 2021 liet Lucinda Riley niet alleen haar bestsellerreeks ‘De Zeven Zussen’ na, maar ook heel wat oudere, onbekende romans uit het begin van haar carrière. Lucinda had toen nog niet de ervaring, maar wel het talent om meeslepende verhalen te schrijven. Haar zoon Harry, zelf schrijver, nam het eerdere werk van zijn moeder onder handen en herwerkte ze met veel liefde, diepgang en emotie.

Voor Fanny’s Factcheck, een vlog voor diepgravend onderzoek, start ze een reportage over kernenergie. Voor ze er erg in heeft, zit ze kniediep in een louche smokkelaffaire van radioactief afval.

Terecht in de top 10 want… deze eerste strip in ‘De nieuwe avonturen van de Kiekeboes’ nam meteen alle twijfel weg: er is leven ná Merho.

We houden allemaal van de intieme sfeer van onze eigen keuken, maar soms lijkt aan de slag gaan met ingrediënten voor een geslaagde maaltijd te veel werk. Dankzij Pascales inspiratie voor ontbijt, lunch, avondmaal en dessert ontdek je dat thuis koken echt geen sleur hoeft te zijn.

Terecht in de top 10 want… Pascale Naessens doet in elk kookboek wat ze belooft: snel en makkelijk combineren met gezond en lekker. In dit boek laat ze voor het eerst binnenkijken in haar eigen keuken.

Na zijn internationaal geprezen bestseller ‘De Bourgondiërs’ maakt Bart Van Loo een nooit eerder ondernomen tijdreis naar het decor van ons ontstaansverhaal. Speurend naar eeuwenoude ruïnes en kastelen, objecten en kunstwerken, reisroutes en slagvelden slalomt hij door de Lage Landen.

Terecht in de top 10 want… sinds De Bourgondiërs weten we hoe spannend en sexy geschiedschrijving kan zijn, met dank aan Bart Van Loo. Dit is het prachtige sluitstuk van zijn Bourgondische diptiek.

De Zweedse Thomas Erikson is een veelgevraagd gedragsdeskundige en communicatie-expert. Na een rampzalige ontmoeting met een succesvolle ondernemer die vertelde dat ie ‘omringd was door alleen maar idioten’, verdiepte Erikson zich in communicatie en de reden waarom we elkaar vaak niet begrijpen. Hij ontwikkelde een simpele maar baanbrekende methode van gedragsstijlen met kleuren. Ben je rood, dan wil je snel en efficiënt tot de kern van de zaak komen. Heb je voornamelijk gele kanten, dan ben je creatief en enthousiast, groen staat voor stabiliteit en focus op harmonie in de groep, blauwe eigenschappen hebben te maken met ordelijke informatie en details. Thomas Erikson leert je om op praktische en eenvoudige wijze dit kleurenschema toe te passen voor jezelf en collega’s, vrienden en familie.

Terecht in de top 10 want… inzicht in je kleur(encombinatie) en die van je collega’s is een ware eye-opener. Erikson schreef in zijn succesvolle reeks o.a. ook Omringd door narcisten, door slechte bazen en luie werknemers, door energiezuigers etc., allemaal gebaseerd op de theorie en praktijk van de vier kleuren.

Als Timon Verbeeck op een dag op de schoolzolder belandt, vindt hij er niet alleen oude boeken en vervallen leerkrachten maar ook… een prachtig, glimmend, strak rood pakje. Het lijkt wel alsof het speciaal voor hem gemaakt werd! Maar dan wordt Timon ontvoerd en belandt hij per ongeluk in een school voor superhelden. Terwijl hij helemaal geen superkrachten heeft! Lukt het hem om te ontsnappen? Of ontrafelt hij het duistere geheim van de school? (Hopelijk dat laatste, anders is het nogal een kort boek…)

Terecht in de top 10 want… Timon Verbeeck bewijst in een dalende markt dat kinderboeken het ook nog waanzinnig goed kunnen doen. Verbeeck is een onlinevideomaker en een van de bekendste sterren op YouTube en TikTok. Hij maakt creatieve en absurde sketches voor kinderen en jongeren. In 2021 bedacht hij het Kinderwoord van het jaar: ma stobbe. Het jaar daarop werd hij uitgeroepen tot TikTok-ster van het jaar op het Gala van de Gouden K’s (Ketnet). In 2024 won hij de Gouden K voor Beste onlinester.

Wanneer bij Emile jongdementie wordt gediagnosticeerd, weigert hij zijn laatste jaren in een medische mallemolen en met meewarige familie en vrienden door te brengen. Stiekem koopt hij een camper en plaatst een zoekertje voor een reisgezel. Tot zijn eigen verbazing krijgt hij antwoord van Joanne, een jonge mysterieuze vrouw. Het is de start van een adembenemend mooie roadtrip.

Terecht in de top 10 want… je kon het afgelopen jaar niet naast de Franse Mélissa Da Costa kijken. Ze brak door in Vlaanderen en Nederland met een roman die niks dan lovende recensies kreeg. Ook in onze Libelle Leesclub werd het boek vanaf de eerste dag warm onthaald en geprezen voor zoveel ontroering en impact.

